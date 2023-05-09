https://ria.ru/20230509/pakistan-1870608294.html

В Пакистане арестовали экс-премьера Имрана Хана

В Пакистане арестовали экс-премьера Имрана Хана - РИА Новости, 09.05.2023

В Пакистане арестовали экс-премьера Имрана Хана

Бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана арестовали в здании суда, сообщил телеканал Geo. РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T12:42

2023-05-09T12:42

2023-05-09T14:09

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пакистан

имран хан

исламабад

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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 мая — РИА Новости. Бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана арестовали в здании суда, сообщил телеканал Geo.Председателя оппозиционной партии "Техрик-и-Инсаф" взяли под стражу после заседания суда Высокого суда Исламабада по делу "Аль-Кадир Траст", куда он отправился, чтобы добиться освобождения под залог по нескольким делам, зарегистрированным против него.При этом сторонники Хана заявили о его похищении."Бывший премьер-министр Имран Хан был похищен из здания суда, десятки адвокатов и обычных людей подверглись пыткам, Имран Хан был увезен неизвестными в неизвестном направлении", — написал вице-премьер партии "Техрик-и-Инсаф" Фавад Чаудри в Twitter.Официальный аккаунт партии также разместил в Twitter видео с избитым адвокатом экс-премьера, в котором говорится, что он был "тяжело ранен" за пределами Высокого суда ИсламабадаХана обвиняют, в частности, в продаже подарков от иностранных глав государств. В октябре 2022 года избирательная комиссия Пакистана лишила его парламентского мандата, а также права на избрание и назначение как в федеральный, так и в региональные законодательные органы страны в течение пяти лет. Комиссия приняла такое решение в отношении Хана, признав его виновным в продаже 52 ценностей, хранившихся в Тошахане (государственной сокровищнице Пакистана), и в сокрытии информации о полученных им лично подарках. Нынешний премьер Шахбаз Шариф заявлял, что Хан продал в Дубае государственные сокровища общей стоимостью 140 миллионов пакистанских рупий (свыше 630 тысяч долларов).

https://radiosputnik.ria.ru/20230319/pakistan-1858975711.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, пакистан, имран хан, исламабад