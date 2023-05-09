https://ria.ru/20230509/oruzhie-1870675690.html

Rheinmetall планирует вскоре договориться о производстве оружия на Украине

Rheinmetall планирует вскоре договориться о производстве оружия на Украине - РИА Новости, 09.05.2023

Rheinmetall планирует вскоре договориться о производстве оружия на Украине

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall в ближайшие несколько недель рассчитывает достичь договоренностей с украинскими компаниями о совместном производстве... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T22:52

2023-05-09T22:52

2023-05-09T22:52

специальная военная операция на украине

украина

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в мире

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БЕРЛИН, 9 мая - РИА Новости. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall в ближайшие несколько недель рассчитывает достичь договоренностей с украинскими компаниями о совместном производстве танков, снарядов и ПВО на Украине, сообщает издание Welt со слов главы концерна Армина Паппергер. "Помимо планов возможного производства на Украине нового танка "Panther" разработки Rheinmetall, о которых известно уже два месяца, он также сообщил о возможном сотрудничестве или создании совместных предприятий с украинскими компаниями по производству военного транспорта, ПВО и боеприпасов", - пишет издание, передавая слова Паппергера, сказанные на собрании акционеров во вторник. Концерн рассчитывает на то, что в ближайшие недели ему удастся достичь договоренностей. Ранее в марте Паппергер сообщил о переговорах с Украиной о строительстве в этой стране завода по производству танков и назвал примерную стоимость - 200 миллионов евро. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230504/ukraina-1869659366.html

https://ria.ru/20230502/oruzhie-1869176545.html

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украина, нато, германия, rheinmetall ag, в мире