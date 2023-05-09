https://ria.ru/20230509/ogranicheniya-1870630823.html

Зеленский ждет от ЕС снятия ограничений на экспорт украинской продукции

Зеленский ждет от ЕС снятия ограничений на экспорт украинской продукции - РИА Новости, 09.05.2023

Зеленский ждет от ЕС снятия ограничений на экспорт украинской продукции

Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Евросоюза снятия всех ограничений на экспорт украинской агропродукции. РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T15:11

2023-05-09T15:11

2023-05-09T15:12

украина

владимир зеленский

евросоюз

еврокомиссия

урсула фон дер ляйен

в мире

экономика

польша

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Евросоюза снятия всех ограничений на экспорт украинской агропродукции. "Обсудили ситуацию с экспортом нашей агропродукции… Меры от наших соседей не могут не разочаровывать. Любые ограничения нашего экспорта сейчас абсолютно недопустимы... Предлагаем создать консультационную группу для мониторинга соответствующих проблемных вопросов и удержаться от любых решений касаемо торговли без консультаций с Украиной", - сказал Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен в Киеве. Он заявил, что ждет от Евросоюза "снятия всех ограничений, если будет политическая воля". "А сегодняшние наши переговоры свидетельствуют, что такая воля есть и мы сможем найти оптимальные сильные решения, которые защитят интересы Украины и Европы", - добавил Зеленский. В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьеров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий". Европейская комиссия сообщила, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины. Меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая и продлятся до 5 июня. В течение этого периода пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечные семена украинского происхождения могут по-прежнему передаваться для свободного обращения во всех государствах-членах ЕС, кроме этих пяти государств. Параллельно Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить свои односторонние меры в отношении пшеницы, кукурузы, рапса, семян подсолнечника и любых других продуктов, поступающих с Украины.

https://ria.ru/20230506/import-1870223576.html

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украина, владимир зеленский, евросоюз, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, в мире, экономика, польша, венгрия