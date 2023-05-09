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Зеленский ждет от ЕС снятия ограничений на экспорт украинской продукции - РИА Новости, 09.05.2023
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15:11 09.05.2023 (обновлено: 15:12 09.05.2023)
https://ria.ru/20230509/ogranicheniya-1870630823.html
Зеленский ждет от ЕС снятия ограничений на экспорт украинской продукции
Зеленский ждет от ЕС снятия ограничений на экспорт украинской продукции - РИА Новости, 09.05.2023
Зеленский ждет от ЕС снятия ограничений на экспорт украинской продукции
Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Евросоюза снятия всех ограничений на экспорт украинской агропродукции. РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T15:11
2023-05-09T15:12
украина
владимир зеленский
евросоюз
еврокомиссия
урсула фон дер ляйен
в мире
экономика
польша
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Евросоюза снятия всех ограничений на экспорт украинской агропродукции. "Обсудили ситуацию с экспортом нашей агропродукции… Меры от наших соседей не могут не разочаровывать. Любые ограничения нашего экспорта сейчас абсолютно недопустимы... Предлагаем создать консультационную группу для мониторинга соответствующих проблемных вопросов и удержаться от любых решений касаемо торговли без консультаций с Украиной", - сказал Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен в Киеве. Он заявил, что ждет от Евросоюза "снятия всех ограничений, если будет политическая воля". "А сегодняшние наши переговоры свидетельствуют, что такая воля есть и мы сможем найти оптимальные сильные решения, которые защитят интересы Украины и Европы", - добавил Зеленский. В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьеров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий". Европейская комиссия сообщила, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины. Меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая и продлятся до 5 июня. В течение этого периода пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечные семена украинского происхождения могут по-прежнему передаваться для свободного обращения во всех государствах-членах ЕС, кроме этих пяти государств. Параллельно Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить свои односторонние меры в отношении пшеницы, кукурузы, рапса, семян подсолнечника и любых других продуктов, поступающих с Украины.
https://ria.ru/20230506/import-1870223576.html
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украина, владимир зеленский, евросоюз, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, в мире, экономика, польша, венгрия
Украина, Владимир Зеленский, Евросоюз, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен, В мире, Экономика, Польша, Венгрия
Зеленский ждет от ЕС снятия ограничений на экспорт украинской продукции

Зеленский заявил, что ждет от ЕС снятия ограничений на экспорт украинской агропродукции

© AP Photo / Yves HermanПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© AP Photo / Yves Herman
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Евросоюза снятия всех ограничений на экспорт украинской агропродукции.
"Обсудили ситуацию с экспортом нашей агропродукции… Меры от наших соседей не могут не разочаровывать. Любые ограничения нашего экспорта сейчас абсолютно недопустимы... Предлагаем создать консультационную группу для мониторинга соответствующих проблемных вопросов и удержаться от любых решений касаемо торговли без консультаций с Украиной", - сказал Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен в Киеве.
Разгрузка украинского зерна с баржи - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
Киев раскритиковал план Кишинева об ограничении импорта украинского зерна
6 мая, 19:50
Он заявил, что ждет от Евросоюза "снятия всех ограничений, если будет политическая воля". "А сегодняшние наши переговоры свидетельствуют, что такая воля есть и мы сможем найти оптимальные сильные решения, которые защитят интересы Украины и Европы", - добавил Зеленский.
В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьеров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".
Европейская комиссия сообщила, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины. Меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая и продлятся до 5 июня. В течение этого периода пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечные семена украинского происхождения могут по-прежнему передаваться для свободного обращения во всех государствах-членах ЕС, кроме этих пяти государств. Параллельно Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить свои односторонние меры в отношении пшеницы, кукурузы, рапса, семян подсолнечника и любых других продуктов, поступающих с Украины.
Разгрузка зерна в порту в Измаиле, Украина - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
Молдавия намерена ограничить импорт украинского зерна
6 мая, 16:16
 
УкраинаВладимир ЗеленскийЕвросоюзЕврокомиссияУрсула фон дер ЛяйенВ миреЭкономикаПольшаВенгрия
 
 
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