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США продолжат обучать украинских военных "столько, сколько потребуется" - РИА Новости, 09.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:27 09.05.2023
https://ria.ru/20230509/obuchenie-1870673711.html
США продолжат обучать украинских военных "столько, сколько потребуется"
США продолжат обучать украинских военных "столько, сколько потребуется" - РИА Новости, 09.05.2023
США продолжат обучать украинских военных "столько, сколько потребуется"
США намерены продолжать обучать украинских военных так долго, как это будет необходимо, заявил во вторник пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T22:27
2023-05-09T22:27
специальная военная операция на украине
патрик райдер
нато
вооруженные силы украины
пентагон
россия
украина
сша
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ВАШИНГТОН, 9 мая – РИА Новости. США намерены продолжать обучать украинских военных так долго, как это будет необходимо, заявил во вторник пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. При этом ранее представитель Пентагона сообщил, что США на данном этапе проводят обучение около двух тысяч украинских военных. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230506/terror-1870234819.html
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патрик райдер, нато, вооруженные силы украины, пентагон, россия, украина, сша, в мире
Специальная военная операция на Украине, Патрик Райдер, НАТО, Вооруженные силы Украины, Пентагон, Россия, Украина, США, В мире
США продолжат обучать украинских военных "столько, сколько потребуется"

Пентагон: США продолжат обучать украинских военных "столько, сколько потребуется"

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 мая – РИА Новости. США намерены продолжать обучать украинских военных так долго, как это будет необходимо, заявил во вторник пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
«
"Мы сможем продолжать оказывать эту поддержку и сохраним возможность обучать украинских (военных) столько, сколько потребуется", - сказал Райдер в ходе брифинга. По его словам, Вашингтон находится в контакте с Киевом по вопросу необходимости отправки на обучение в США дополнительных представителей ВСУ.
При этом ранее представитель Пентагона сообщил, что США на данном этапе проводят обучение около двух тысяч украинских военных.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Специальная военная операция на УкраинеПатрик РайдерНАТОВооруженные силы УкраиныПентагонРоссияУкраинаСШАВ мире
 
 
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