США продолжат обучать украинских военных "столько, сколько потребуется"
Пентагон: США продолжат обучать украинских военных "столько, сколько потребуется"
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 мая – РИА Новости. США намерены продолжать обучать украинских военных так долго, как это будет необходимо, заявил во вторник пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
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"Мы сможем продолжать оказывать эту поддержку и сохраним возможность обучать украинских (военных) столько, сколько потребуется", - сказал Райдер в ходе брифинга. По его словам, Вашингтон находится в контакте с Киевом по вопросу необходимости отправки на обучение в США дополнительных представителей ВСУ.
При этом ранее представитель Пентагона сообщил, что США на данном этапе проводят обучение около двух тысяч украинских военных.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".