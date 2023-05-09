https://ria.ru/20230509/obuchenie-1870670559.html
США обучают около двух тысяч украинских военных, сообщили в Пентагоне
США обучают около двух тысяч украинских военных, сообщили в Пентагоне - РИА Новости, 09.05.2023
США обучают около двух тысяч украинских военных, сообщили в Пентагоне
США в настоящее время проводят обучение около 2 тысяч украинских военных, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T21:51
2023-05-09T21:51
2023-05-09T23:43
специальная военная операция на украине
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ВАШИНГТОН, 9 мая - РИА Новости. США в настоящее время проводят обучение около 2 тысяч украинских военных, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230509/rakety-1870651048.html
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в мире, россия, украина, сша, патрик райдер, пентагон, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Патрик Райдер, Пентагон, НАТО, Вооруженные силы Украины
США обучают около двух тысяч украинских военных, сообщили в Пентагоне
Представитель Пентагона Райдер: США обучают около двух тысяч украинских военных