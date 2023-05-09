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США обучают около двух тысяч украинских военных, сообщили в Пентагоне - РИА Новости, 09.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:51 09.05.2023 (обновлено: 23:43 09.05.2023)
https://ria.ru/20230509/obuchenie-1870670559.html
США обучают около двух тысяч украинских военных, сообщили в Пентагоне
США обучают около двух тысяч украинских военных, сообщили в Пентагоне - РИА Новости, 09.05.2023
США обучают около двух тысяч украинских военных, сообщили в Пентагоне
США в настоящее время проводят обучение около 2 тысяч украинских военных, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T21:51
2023-05-09T23:43
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
патрик райдер
пентагон
нато
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ВАШИНГТОН, 9 мая - РИА Новости. США в настоящее время проводят обучение около 2 тысяч украинских военных, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230509/rakety-1870651048.html
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в мире, россия, украина, сша, патрик райдер, пентагон, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Патрик Райдер, Пентагон, НАТО, Вооруженные силы Украины
США обучают около двух тысяч украинских военных, сообщили в Пентагоне

Представитель Пентагона Райдер: США обучают около двух тысяч украинских военных

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные во время тренировки
Украинские военные во время тренировки - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные во время тренировки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 мая - РИА Новости. США в настоящее время проводят обучение около 2 тысяч украинских военных, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
«
"Мне известно, что у нас есть пара тысяч, которые проходят обучение в настоящий момент", - сообщил он во вторник на вопрос журналистов о том, проводят ли США в настоящее время обучение украинских военных.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Реактивная система залпового огня на колёсном шасси HIMARS - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
Загадка: в США не смогли понять, что Россия сделала с HIMARS на Украине
Вчера, 17:58
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАПатрик РайдерПентагонНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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