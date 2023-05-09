https://ria.ru/20230509/obuchenie-1870670559.html

США обучают около двух тысяч украинских военных, сообщили в Пентагоне

США обучают около двух тысяч украинских военных, сообщили в Пентагоне - РИА Новости, 09.05.2023

США обучают около двух тысяч украинских военных, сообщили в Пентагоне

США в настоящее время проводят обучение около 2 тысяч украинских военных, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T21:51

2023-05-09T21:51

2023-05-09T23:43

специальная военная операция на украине

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патрик райдер

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нато

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ВАШИНГТОН, 9 мая - РИА Новости. США в настоящее время проводят обучение около 2 тысяч украинских военных, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230509/rakety-1870651048.html

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в мире, россия, украина, сша, патрик райдер, пентагон, нато, вооруженные силы украины