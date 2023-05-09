ВСУ обстреляли натовскими снарядами два района Донецка
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли натовскими снарядами два района Донецка
© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНРПоследствия обстрела Куйбышевского и Киевского районов Донецка украинскими боевиками
© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНР
Последствия обстрела Куйбышевского и Киевского районов Донецка украинскими боевиками. Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Украинские войска с 22.40 до 02.20 выпустили 10 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Кировскому и Петровскому районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 22.40 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 02.05 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 02.20 - населенный пункт Курахово- город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале.
Кировский район Донецка расположен на юго-западе города, соседствует с наиболее отдаленным от центра Петровским районом, который регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.