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ВСУ обстреляли натовскими снарядами два района Донецка - РИА Новости, 09.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
03:04 09.05.2023
https://ria.ru/20230509/obstrely-1870543207.html
ВСУ обстреляли натовскими снарядами два района Донецка
ВСУ обстреляли натовскими снарядами два района Донецка - РИА Новости, 09.05.2023
ВСУ обстреляли натовскими снарядами два района Донецка
Украинские войска с 22.40 до 02.20 выпустили 10 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Кировскому и Петровскому районам Донецка, сообщили в... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T03:04
2023-05-09T03:04
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
донецкая народная республика
сцкк
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Украинские войска с 22.40 до 02.20 выпустили 10 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Кировскому и Петровскому районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Кировский район Донецка расположен на юго-западе города, соседствует с наиболее отдаленным от центра Петровским районом, который регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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донецк
петровский район
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донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, Происшествия
ВСУ обстреляли натовскими снарядами два района Донецка

Представительство ДНР: ВСУ обстреляли натовскими снарядами два района Донецка

© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНРПоследствия обстрела Куйбышевского и Киевского районов Донецка украинскими боевиками
Последствия обстрела Куйбышевского и Киевского районов Донецка украинскими боевиками - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНР
Последствия обстрела Куйбышевского и Киевского районов Донецка украинскими боевиками. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Украинские войска с 22.40 до 02.20 выпустили 10 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Кировскому и Петровскому районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 22.40 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 02.05 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 02.20 - населенный пункт Курахово- город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале.
Кировский район Донецка расположен на юго-западе города, соседствует с наиболее отдаленным от центра Петровским районом, который регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкПетровский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТОПроисшествия
 
 
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