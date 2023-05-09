https://ria.ru/20230509/obstrel-1870657825.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 09.05.2023
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли киевский район Донецка. Прямое попадание снаряда пришлось в частный дом жилого сектора, разрушено здание и поврежден автомобиль,... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T19:17
2023-05-09T19:17
2023-05-09T19:17
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ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли киевский район Донецка. Прямое попадание снаряда пришлось в частный дом жилого сектора, разрушено здание и поврежден автомобиль, также поврежден газопровод, данные о пострадавших уточняются, передает корреспондент РИА Новости. Ранее по сообщениям СЦКК (Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины) ДНР за 9 мая поступила информация также о пострадавшей мирной жительнице 1937 года рождения в н. п. Октябрьское.
https://ria.ru/20230509/putin-1870556818.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, снаряд попал в частный дом