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Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 09.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:17 09.05.2023
https://ria.ru/20230509/obstrel-1870657825.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 09.05.2023
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли киевский район Донецка. Прямое попадание снаряда пришлось в частный дом жилого сектора, разрушено здание и поврежден автомобиль,... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T19:17
2023-05-09T19:17
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
украина
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли киевский район Донецка. Прямое попадание снаряда пришлось в частный дом жилого сектора, разрушено здание и поврежден автомобиль, также поврежден газопровод, данные о пострадавших уточняются, передает корреспондент РИА Новости. Ранее по сообщениям СЦКК (Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины) ДНР за 9 мая поступила информация также о пострадавшей мирной жительнице 1937 года рождения в н. п. Октябрьское.
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донецк
украина
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в мире, донецк, украина, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Украина, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, снаряд попал в частный дом

© РИА НовостиПоследствия обстрела Киевского района Донецка. Кадр видео
Последствия обстрела Киевского района Донецка. Кадр видео
© РИА Новости
Последствия обстрела Киевского района Донецка. Кадр видео. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли киевский район Донецка. Прямое попадание снаряда пришлось в частный дом жилого сектора, разрушено здание и поврежден автомобиль, также поврежден газопровод, данные о пострадавших уточняются, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее по сообщениям СЦКК (Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины) ДНР за 9 мая поступила информация также о пострадавшей мирной жительнице 1937 года рождения в н. п. Октябрьское.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкУкраинаДонецкая Народная РеспубликаСЦККВооруженные силы Украины
 
 
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