https://ria.ru/20230509/obstrel-1870657825.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 09.05.2023

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли киевский район Донецка. Прямое попадание снаряда пришлось в частный дом жилого сектора, разрушено здание и поврежден автомобиль,... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T19:17

2023-05-09T19:17

2023-05-09T19:17

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

украина

донецкая народная республика

сцкк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли киевский район Донецка. Прямое попадание снаряда пришлось в частный дом жилого сектора, разрушено здание и поврежден автомобиль, также поврежден газопровод, данные о пострадавших уточняются, передает корреспондент РИА Новости. Ранее по сообщениям СЦКК (Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины) ДНР за 9 мая поступила информация также о пострадавшей мирной жительнице 1937 года рождения в н. п. Октябрьское.

https://ria.ru/20230509/putin-1870556818.html

донецк

украина

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, украина, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины