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В Новой Каховке нет света и связи после обстрела ВСУ - РИА Новости, 09.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:39 09.05.2023
https://ria.ru/20230509/obstrel-1870648361.html
В Новой Каховке нет света и связи после обстрела ВСУ
В Новой Каховке нет света и связи после обстрела ВСУ - РИА Новости, 09.05.2023
В Новой Каховке нет света и связи после обстрела ВСУ
Украинские войска ведут обстрел Новой Каховки в Херсонской области, городской округ обесточен и остался без связи, сообщила администрация Новокаховского округа... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T17:39
2023-05-09T17:39
специальная военная операция на украине
в мире
новая каховка
херсонская область
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости. Украинские войска ведут обстрел Новой Каховки в Херсонской области, городской округ обесточен и остался без связи, сообщила администрация Новокаховского округа в своем телеграм-канале. Город продолжает обстреливаться, пострадали объекты инфраструктуры, что привело к потере связи и электроснабжения, сообщили власти. "В результате артиллерийского обстрела украинскими нацистами Новой Каховки в День Великой Победы в городском округе отсутствует электроэнергия и связь", - заявили в администрации. Уточняется, что экстренные и аварийные службы работают над устранением последствий обстрела. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под контролем Киева.
https://ria.ru/20230509/putin-1870556818.html
новая каховка
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в мире, новая каховка, херсонская область , россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Новая Каховка, Херсонская область , Россия
В Новой Каховке нет света и связи после обстрела ВСУ

В Новой Каховке в Херсонской области нет света и связи после обстрела со стороны ВСУ

© Фото : пресс-служба администрации Новокаховского городского округаПоследствия обстрела в Новой Каховке
Последствия обстрела в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© Фото : пресс-служба администрации Новокаховского городского округа
Последствия обстрела в Новой Каховке. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости. Украинские войска ведут обстрел Новой Каховки в Херсонской области, городской округ обесточен и остался без связи, сообщила администрация Новокаховского округа в своем телеграм-канале.
«
"Киевский режим, окончательно предав святую память об отцах и дедах, победивших фашизм, продолжает массированный, бесчеловечный артиллерийский обстрел натовскими снарядами центра города Новая Каховка в День Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.
Город продолжает обстреливаться, пострадали объекты инфраструктуры, что привело к потере связи и электроснабжения, сообщили власти.
"В результате артиллерийского обстрела украинскими нацистами Новой Каховки в День Великой Победы в городском округе отсутствует электроэнергия и связь", - заявили в администрации.
Уточняется, что экстренные и аварийные службы работают над устранением последствий обстрела.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под контролем Киева.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреНовая КаховкаХерсонская областьРоссия
 
 
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