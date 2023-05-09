https://ria.ru/20230509/obstrel-1870648361.html

В Новой Каховке нет света и связи после обстрела ВСУ

В Новой Каховке нет света и связи после обстрела ВСУ - РИА Новости, 09.05.2023

В Новой Каховке нет света и связи после обстрела ВСУ

Украинские войска ведут обстрел Новой Каховки в Херсонской области, городской округ обесточен и остался без связи, сообщила администрация Новокаховского округа... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T17:39

2023-05-09T17:39

2023-05-09T17:39

специальная военная операция на украине

в мире

новая каховка

херсонская область

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости. Украинские войска ведут обстрел Новой Каховки в Херсонской области, городской округ обесточен и остался без связи, сообщила администрация Новокаховского округа в своем телеграм-канале. Город продолжает обстреливаться, пострадали объекты инфраструктуры, что привело к потере связи и электроснабжения, сообщили власти. "В результате артиллерийского обстрела украинскими нацистами Новой Каховки в День Великой Победы в городском округе отсутствует электроэнергия и связь", - заявили в администрации. Уточняется, что экстренные и аварийные службы работают над устранением последствий обстрела. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под контролем Киева.

https://ria.ru/20230509/putin-1870556818.html

новая каховка

херсонская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, новая каховка, херсонская область , россия