В Новой Каховке нет света и связи после обстрела ВСУ
В Новой Каховке в Херсонской области нет света и связи после обстрела со стороны ВСУ
© Фото : пресс-служба администрации Новокаховского городского округаПоследствия обстрела в Новой Каховке
Последствия обстрела в Новой Каховке. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости. Украинские войска ведут обстрел Новой Каховки в Херсонской области, городской округ обесточен и остался без связи, сообщила администрация Новокаховского округа в своем телеграм-канале.
«
"Киевский режим, окончательно предав святую память об отцах и дедах, победивших фашизм, продолжает массированный, бесчеловечный артиллерийский обстрел натовскими снарядами центра города Новая Каховка в День Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.
Город продолжает обстреливаться, пострадали объекты инфраструктуры, что привело к потере связи и электроснабжения, сообщили власти.
"В результате артиллерийского обстрела украинскими нацистами Новой Каховки в День Великой Победы в городском округе отсутствует электроэнергия и связь", - заявили в администрации.
Уточняется, что экстренные и аварийные службы работают над устранением последствий обстрела.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под контролем Киева.