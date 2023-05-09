https://ria.ru/20230509/nato-1870551651.html
Посольство России в Японии заявило об угрожающих амбициях НАТО
Посольство России в Японии заявило об угрожающих амбициях НАТО - РИА Новости, 09.05.2023
Посольство России в Японии заявило об угрожающих амбициях НАТО
Глобализация амбиций НАТО создает новые угрозы, стабильную и долгосрочную архитектуру безопасности, как региональную, так и глобальную, можно выстроить только... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T07:15
2023-05-09T07:15
2023-05-09T07:15
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геннадий овечко
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ТОКИО, 9 мая – РИА Новости. Глобализация амбиций НАТО создает новые угрозы, стабильную и долгосрочную архитектуру безопасности, как региональную, так и глобальную, можно выстроить только за счет комплексного учета национальных интересов других стран, заявил в интервью РИА Новости заместитель главы дипмиссии России в Токио Геннадий Овечко. По его мнению, "все делается для того, чтобы мир стал еще опаснее, дабы не допустить существование альтернативных центров силы, способных купировать гегемонию Запада". "Глобализация амбиций НАТО создает новые угрозы безопасности. Именно страны АТР несут ответственность за состояние безопасности у себя дома, обладают всеми необходимыми для этого ресурсами и не нуждаются в опеке внешних игроков, преследующих свои узкокорыстные цели", - указал он. Дипломат подчеркнул, что блоковое мышление в целом не свойственно странам азиатского региона, стабильность региона должна быть основана на учете национальных интересов входящих в него стран. "Попытки навязывать государствам региона конфронтационную ментальность и блоковые конструкции с прицелом на сдерживание Китая и нашей страны считаем вредными, расшатывающими основы стабильности. Одной из главных предпосылок для роста напряженности в АТР является геостратегическая линия Вашингтона, предусматривающая всестороннее сдерживание Пекина, регулярную демонстрацию военной мощи и провокационные действия по нагнетанию ситуации вокруг Тайваня. Задействование подобного внешнеполитического инструментария, в основе которого абсолютно чуждая Азии идеология, вызывает у регионалов немало вопросов. Задачи и интересы здесь другие, основанные на во многом уникальной философии мирного соразвития", - заявил Овечко. "Убеждены, что стабильную и долгосрочную архитектуру безопасности, как региональную, так и глобальную, можно выстроить только за счет комплексного учета национальных интересов других стран", - добавил он.
https://ria.ru/20230509/yaponiya-1870550763.html
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в мире, россия, атр, япония, геннадий овечко, нато
В мире, Россия, АТР, Япония, Геннадий Овечко, НАТО
Посольство России в Японии заявило об угрожающих амбициях НАТО
Посольство России в Японии: глобализация амбиций НАТО создает новые угрозы безопасности
ТОКИО, 9 мая – РИА Новости. Глобализация амбиций НАТО создает новые угрозы, стабильную и долгосрочную архитектуру безопасности, как региональную, так и глобальную, можно выстроить только за счет комплексного учета национальных интересов других стран, заявил в интервью РИА Новости заместитель главы дипмиссии России в Токио Геннадий Овечко.
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"Россия последовательно выступает против создания новых и расширения действующих военных блоков, в том числе в АТР. В НАТО все чаще озвучивается тезис о глобальной роли альянса, необходимости его выхода за пределы традиционной зоны ответственности – Евроатлантики. Североатлантический блок проецирует на другие страны свои подходы к выстраиванию региональной архитектуры безопасности, ускоренно развивает избирательное сотрудничество с теми, кто поддается давлению, создает "особые" механизмы", - сказал временный поверенный в делах России в Японии Геннадий Овечко.
По его мнению, "все делается для того, чтобы мир стал еще опаснее, дабы не допустить существование альтернативных центров силы, способных купировать гегемонию Запада". "Глобализация амбиций НАТО создает новые угрозы безопасности. Именно страны АТР несут ответственность за состояние безопасности у себя дома, обладают всеми необходимыми для этого ресурсами и не нуждаются в опеке внешних игроков, преследующих свои узкокорыстные цели", - указал он.
Дипломат подчеркнул, что блоковое мышление в целом не свойственно странам азиатского региона, стабильность региона должна быть основана на учете национальных интересов входящих в него стран.
"Попытки навязывать государствам региона конфронтационную ментальность и блоковые конструкции с прицелом на сдерживание Китая
и нашей страны считаем вредными, расшатывающими основы стабильности. Одной из главных предпосылок для роста напряженности в АТР является геостратегическая линия Вашингтона, предусматривающая всестороннее сдерживание Пекина
, регулярную демонстрацию военной мощи и провокационные действия по нагнетанию ситуации вокруг Тайваня
. Задействование подобного внешнеполитического инструментария, в основе которого абсолютно чуждая Азии
идеология, вызывает у регионалов немало вопросов. Задачи и интересы здесь другие, основанные на во многом уникальной философии мирного соразвития", - заявил Овечко.
"Убеждены, что стабильную и долгосрочную архитектуру безопасности, как региональную, так и глобальную, можно выстроить только за счет комплексного учета национальных интересов других стран", - добавил он.
В посольстве России заявили о тенденции к ухудшению отношений с Японией