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В День Победы уральских мобилизованных наградили "черными ножами"

В День Победы уральских мобилизованных наградили "черными ножами" - РИА Новости, 09.05.2023

В День Победы уральских мобилизованных наградили "черными ножами"

Уральских мобилизованных, совершивших подвиги на Донецком направлении, 9 мая наградили ножами из вороненой стали, с такими же ходил в бой в годы Великой... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T19:38

2023-05-09T19:38

2023-05-09T20:25

специальная военная операция на украине

день победы — 2023

вооруженные силы рф

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Уральских мобилизованных, совершивших подвиги на Донецком направлении, 9 мая наградили ножами из вороненой стали, с такими же ходил в бой в годы Великой Отечественной войны Уральский добровольческий танковый корпус, передает корреспондент РИА Новости.Уральским мобилизованным, которые уже успели отличиться в боях на донецком направлении, вручили 15 выкованных в Златоусте наградных ножей. На всех изделиях выгравирована эмблема полка, а также позывной бойца, получившего нож.В 1942 году уральские оружейники завода имени Ленина в Златоусте для формировавшегося на Урале добровольческого танкового корпуса выковали партию вороненых ножей. Ранее "черные ножи", изготовленные в Златоусте, выдавались только бойцам мотоциклетного разведбата, которые заслужили награду выходом за линию фронта. Уральский добровольческий корпус, сформированный в 1942 году, получил 10 тысяч вороненых ножей в качестве исключения в подарок от рабочих Златоуста. После того как соединение отличилось под Курской дугой, оно получило наименование гвардейского корпуса, а в немецких документах стало именоваться "танковой дивизией "Черных ножей".

https://ria.ru/20230410/mobilizovannyy-1864137675.html

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Ножи из вороненой стали для отличившихся на донецком направлении Уральских мобилизованных, совершивших подвиги на донецком направлении, 9 мая наградили ножами из вороненой стали: с такими же ходила в бой в годы Великой Отечественной войны Уральская добровольческая танковая дивизия 2023-05-09T19:38 true PT0M48S

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день победы — 2023, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, урал