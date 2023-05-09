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В День Победы уральских мобилизованных наградили "черными ножами" - РИА Новости, 09.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:38 09.05.2023 (обновлено: 20:25 09.05.2023)
https://ria.ru/20230509/nagrada-1870659539.html
В День Победы уральских мобилизованных наградили "черными ножами"
В День Победы уральских мобилизованных наградили "черными ножами" - РИА Новости, 09.05.2023
В День Победы уральских мобилизованных наградили "черными ножами"
Уральских мобилизованных, совершивших подвиги на Донецком направлении, 9 мая наградили ножами из вороненой стали, с такими же ходил в бой в годы Великой... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T19:38
2023-05-09T20:25
специальная военная операция на украине
день победы — 2023
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
урал
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ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Уральских мобилизованных, совершивших подвиги на Донецком направлении, 9 мая наградили ножами из вороненой стали, с такими же ходил в бой в годы Великой Отечественной войны Уральский добровольческий танковый корпус, передает корреспондент РИА Новости.Уральским мобилизованным, которые уже успели отличиться в боях на донецком направлении, вручили 15 выкованных в Златоусте наградных ножей. На всех изделиях выгравирована эмблема полка, а также позывной бойца, получившего нож.В 1942 году уральские оружейники завода имени Ленина в Златоусте для формировавшегося на Урале добровольческого танкового корпуса выковали партию вороненых ножей. Ранее "черные ножи", изготовленные в Златоусте, выдавались только бойцам мотоциклетного разведбата, которые заслужили награду выходом за линию фронта. Уральский добровольческий корпус, сформированный в 1942 году, получил 10 тысяч вороненых ножей в качестве исключения в подарок от рабочих Златоуста. После того как соединение отличилось под Курской дугой, оно получило наименование гвардейского корпуса, а в немецких документах стало именоваться "танковой дивизией "Черных ножей".
https://ria.ru/20230410/mobilizovannyy-1864137675.html
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РИА Новости
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Ножи из вороненой стали для отличившихся на донецком направлении
Уральских мобилизованных, совершивших подвиги на донецком направлении, 9 мая наградили ножами из вороненой стали: с такими же ходила в бой в годы Великой Отечественной войны Уральская добровольческая танковая дивизия
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день победы — 2023, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, урал
Специальная военная операция на Украине, День Победы — 2023, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Урал
В День Победы уральских мобилизованных наградили "черными ножами"

В День Победы уральских мобилизованных наградили ножами из вороненой стали за подвиги

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Уральских мобилизованных, совершивших подвиги на Донецком направлении, 9 мая наградили ножами из вороненой стали, с такими же ходил в бой в годы Великой Отечественной войны Уральский добровольческий танковый корпус, передает корреспондент РИА Новости.
Уральским мобилизованным, которые уже успели отличиться в боях на донецком направлении, вручили 15 выкованных в Златоусте наградных ножей. На всех изделиях выгравирована эмблема полка, а также позывной бойца, получившего нож.
В 1942 году уральские оружейники завода имени Ленина в Златоусте для формировавшегося на Урале добровольческого танкового корпуса выковали партию вороненых ножей. Ранее "черные ножи", изготовленные в Златоусте, выдавались только бойцам мотоциклетного разведбата, которые заслужили награду выходом за линию фронта. Уральский добровольческий корпус, сформированный в 1942 году, получил 10 тысяч вороненых ножей в качестве исключения в подарок от рабочих Златоуста. После того как соединение отличилось под Курской дугой, оно получило наименование гвардейского корпуса, а в немецких документах стало именоваться "танковой дивизией "Черных ножей".
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Специальная военная операция на УкраинеДень Победы — 2023Вооруженные силы РФДонецкая Народная РеспубликаУрал
 
 
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