https://ria.ru/20230509/mototsiklist-1870664809.html

В ДТП в центре Москвы пострадал мотоциклист

В ДТП в центре Москвы пострадал мотоциклист - РИА Новости, 09.05.2023

В ДТП в центре Москвы пострадал мотоциклист

Авария с участием мотоцикла произошла в центре Москвы, пострадал водитель мототранспорта, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД;... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T20:40

2023-05-09T20:40

2023-05-09T20:46

происшествия

москва

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Авария с участием мотоцикла произошла в центре Москвы, пострадал водитель мототранспорта, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД; представитель экстренных служб уточнил агентству, что после аварии было возгорание. По данным полиции, авария произошла во вторник вечером на улице Земляной вал. "Столкновение двух транспортных средств. В результате ДТП пострадал мотоциклист", - сказал собеседник. Полицейские разбираются в обстоятельствах аварии, добавил он. В свою очередь представитель экстренных служб рассказал агентству, что после аварии возник пожар, сейчас возгорание уже ликвидировано, а пострадавший в тяжёлом состоянии доставлен в НИИ Склифосовского.

https://ria.ru/20230429/dtp-1868698557.html

москва

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва