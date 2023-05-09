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В ДТП в центре Москвы пострадал мотоциклист - РИА Новости, 09.05.2023
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20:40 09.05.2023 (обновлено: 20:46 09.05.2023)
https://ria.ru/20230509/mototsiklist-1870664809.html
В ДТП в центре Москвы пострадал мотоциклист
В ДТП в центре Москвы пострадал мотоциклист - РИА Новости, 09.05.2023
В ДТП в центре Москвы пострадал мотоциклист
Авария с участием мотоцикла произошла в центре Москвы, пострадал водитель мототранспорта, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД;... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T20:40
2023-05-09T20:46
происшествия
москва
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Авария с участием мотоцикла произошла в центре Москвы, пострадал водитель мототранспорта, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД; представитель экстренных служб уточнил агентству, что после аварии было возгорание. По данным полиции, авария произошла во вторник вечером на улице Земляной вал. "Столкновение двух транспортных средств. В результате ДТП пострадал мотоциклист", - сказал собеседник. Полицейские разбираются в обстоятельствах аварии, добавил он. В свою очередь представитель экстренных служб рассказал агентству, что после аварии возник пожар, сейчас возгорание уже ликвидировано, а пострадавший в тяжёлом состоянии доставлен в НИИ Склифосовского.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В ДТП в центре Москвы пострадал мотоциклист

После ДТП в Москве на Земляном валу возник пожар, в аварии сильно пострадал мотоциклист

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Авария с участием мотоцикла произошла в центре Москвы, пострадал водитель мототранспорта, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД; представитель экстренных служб уточнил агентству, что после аварии было возгорание.
По данным полиции, авария произошла во вторник вечером на улице Земляной вал.
"Столкновение двух транспортных средств. В результате ДТП пострадал мотоциклист", - сказал собеседник.
Полицейские разбираются в обстоятельствах аварии, добавил он.
В свою очередь представитель экстренных служб рассказал агентству, что после аварии возник пожар, сейчас возгорание уже ликвидировано, а пострадавший в тяжёлом состоянии доставлен в НИИ Склифосовского.
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