Лукашенко возложил венок к монументу Победы в Минске
Президент Белоруссии Лукашенко возложил венок к монументу Победы в Минске
© Фото : пресс-служба Президента Республики Беларусь Лукашенко принимает участие в церемонии возложения цветов к монументу Победы в Минске
Лукашенко принимает участие в церемонии возложения цветов к монументу Победы в Минске. Архивное фото
МИНСК, 9 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко вместе с сыновьями возложил венок и цветы к монументу Победы в центре Минска, передает корреспондент РИА Новости.
Возложение цветов и венков к монументу Победы прошло во вторник на одноименной площади белорусской столицы в рамках республиканской акции "Беларусь помнит", приуроченной к празднованию очередной годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне.
В ней также приняли участие высшее руководство страны, представители госорганов, силового блока, дипломатического корпуса, духовенства, общественных организаций, политических партий, трудовых коллективов, молодежь, ветераны, а также желающие понаблюдать за мероприятием минчане и гости столицы. На площади собрались сотни людей с государственными флагами Белоруссии, цветами, воздушными шарами, многие держали в руках портреты героев Великой Отечественной войны и фронтовиков.
В этом году, в отличие от предыдущих лет, Лукашенко не стал выступать перед собравшимися на площади с речью по случаю Дня Победы, а вместо этого заслушал небольшой доклад министра обороны Виктора Хренина о ситуации вокруг республики. Министр отметил милитаризацию соседних западных государств, масшабность проводимых ими учений. Он заявил о противостоянии между западной и восточнославянской цивилизациями, а также заверил главу государства, что белорусская армия готова дать отпор тем, кто посягнет на границы республики.
После этого Лукашенко покинул место проведения церемонии. Проходя мимо присутствующих на площади ветеранов, президент приостановился, поздоровавшись и чуть поклонившись им в знак благодарности за Победу.