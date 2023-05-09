https://ria.ru/20230509/monument-1870657494.html

Лукашенко возложил венок к монументу Победы в Минске

Лукашенко возложил венок к монументу Победы в Минске - РИА Новости, 09.05.2023

Лукашенко возложил венок к монументу Победы в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вместе с сыновьями возложил венок и цветы к монументу Победы в центре Минска, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T19:14

2023-05-09T19:14

2023-05-09T20:20

в мире

минск

белоруссия

александр лукашенко

день победы

день победы — 2023

виктор хренин

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МИНСК, 9 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко вместе с сыновьями возложил венок и цветы к монументу Победы в центре Минска, передает корреспондент РИА Новости. Возложение цветов и венков к монументу Победы прошло во вторник на одноименной площади белорусской столицы в рамках республиканской акции "Беларусь помнит", приуроченной к празднованию очередной годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне. В ней также приняли участие высшее руководство страны, представители госорганов, силового блока, дипломатического корпуса, духовенства, общественных организаций, политических партий, трудовых коллективов, молодежь, ветераны, а также желающие понаблюдать за мероприятием минчане и гости столицы. На площади собрались сотни людей с государственными флагами Белоруссии, цветами, воздушными шарами, многие держали в руках портреты героев Великой Отечественной войны и фронтовиков.В этом году, в отличие от предыдущих лет, Лукашенко не стал выступать перед собравшимися на площади с речью по случаю Дня Победы, а вместо этого заслушал небольшой доклад министра обороны Виктора Хренина о ситуации вокруг республики. Министр отметил милитаризацию соседних западных государств, масшабность проводимых ими учений. Он заявил о противостоянии между западной и восточнославянской цивилизациями, а также заверил главу государства, что белорусская армия готова дать отпор тем, кто посягнет на границы республики.После этого Лукашенко покинул место проведения церемонии. Проходя мимо присутствующих на площади ветеранов, президент приостановился, поздоровавшись и чуть поклонившись им в знак благодарности за Победу.

https://ria.ru/20230509/lukashenko-1870558734.html

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Наталья Макарова

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