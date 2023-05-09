Рейтинг@Mail.ru
Европарламент выделит Молдавии 145 миллионов евро - РИА Новости, 09.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:11 09.05.2023
https://ria.ru/20230509/moldaviya-1870637897.html
Европарламент выделит Молдавии 145 миллионов евро
Европарламент выделит Молдавии 145 миллионов евро - РИА Новости, 09.05.2023
Европарламент выделит Молдавии 145 миллионов евро
Пленум Европарламента принял окончательное решение о предоставлении Молдавии очередной финансовой помощи в размере 145 миллионов евро, сообщил во вторник... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T16:11
2023-05-09T16:11
в мире
молдавия
румыния
россия
европарламент
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg
КИШИНЕВ, 9 мая – РИА Новости. Пленум Европарламента принял окончательное решение о предоставлении Молдавии очередной финансовой помощи в размере 145 миллионов евро, сообщил во вторник евродепутат от Румынии Зигфрид Мурешан. Еврокомиссия в конце января приняла решение выделить макрофинансовую помощь Молдавии в размере 145 миллионов евро, это решение должно быть одобрено Европарламентом. В апреле его одобрили комиссии Европарламента. "Пленум Европарламента подавляющим большинством голосов проголосовал за макрофинансовую помощь в размере 145 миллионов евро для Молдавии. Решение было принято 561 голосом за, 43 против и 20 воздержавшихся, что еще раз показывает, что Европарламент един в оказании помощи Молдавии", - написал Мурешан на своей странице в соцсети Facebook*. Политик отметил, что комиссии Европарламента максимально быстро рассмотрели это предложение, что и позволило принять окончательное решение в сжатые сроки. "Мы должны продолжать и увеличивать нашу поддержку властей в Кишиневе, потому что только помогая Молдавии оставаться стабильной и продолжать ее европейскую интеграцию, мы можем гарантировать безопасность на наших границах и в Европейском союзе", - подчеркнул евродепутат. Из предложенных 145 миллионов евро 45 миллионов представляют собой безвозмездные средства, еще 100 миллионов - это кредиты на выгодных условиях. Новая финансовая поддержка будет зависеть от развития программы республики с Международным валютным фондом и выполнения определенных задач, согласованных между Молдавией и ЕС. Эти условия будут нацелены на такие ключевые области, как укрепление экономического управления в Молдавии, борьба с коррупцией, укрепление верховенства закона и энергетической безопасности. Ожидается, что деньги поступят в Молдавию двумя траншами - первый в третьем квартале, а второй - в четвертом квартале этого года. В Молдавии с 24 февраля прошлого года действует режим чрезвычайного положения, в том числе из-за проблем с экономикой. Осенью прошлого года республика столкнулась с рекордным уровнем инфляции, что отразилось на остальных областях экономики.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230509/moldaviya-1870564879.html
https://ria.ru/20230507/moldavia-1870355812.html
молдавия
румыния
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_208:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_6160aad686e53e20aa0f5f590d596931.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, румыния, россия, европарламент, евросоюз
В мире, Молдавия, Румыния, Россия, Европарламент, Евросоюз
Европарламент выделит Молдавии 145 миллионов евро

Европарламент выделит Молдавии транш макрофинансовой помощи в 145 миллионов евро

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 9 мая – РИА Новости. Пленум Европарламента принял окончательное решение о предоставлении Молдавии очередной финансовой помощи в размере 145 миллионов евро, сообщил во вторник евродепутат от Румынии Зигфрид Мурешан.
Еврокомиссия в конце января приняла решение выделить макрофинансовую помощь Молдавии в размере 145 миллионов евро, это решение должно быть одобрено Европарламентом. В апреле его одобрили комиссии Европарламента.
"Пленум Европарламента подавляющим большинством голосов проголосовал за макрофинансовую помощь в размере 145 миллионов евро для Молдавии. Решение было принято 561 голосом за, 43 против и 20 воздержавшихся, что еще раз показывает, что Европарламент един в оказании помощи Молдавии", - написал Мурешан на своей странице в соцсети Facebook*.
Политик отметил, что комиссии Европарламента максимально быстро рассмотрели это предложение, что и позволило принять окончательное решение в сжатые сроки. "Мы должны продолжать и увеличивать нашу поддержку властей в Кишиневе, потому что только помогая Молдавии оставаться стабильной и продолжать ее европейскую интеграцию, мы можем гарантировать безопасность на наших границах и в Европейском союзе", - подчеркнул евродепутат.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
Власти Молдавии отказались считать День Победы праздником
Вчера, 09:36
Из предложенных 145 миллионов евро 45 миллионов представляют собой безвозмездные средства, еще 100 миллионов - это кредиты на выгодных условиях. Новая финансовая поддержка будет зависеть от развития программы республики с Международным валютным фондом и выполнения определенных задач, согласованных между Молдавией и ЕС. Эти условия будут нацелены на такие ключевые области, как укрепление экономического управления в Молдавии, борьба с коррупцией, укрепление верховенства закона и энергетической безопасности. Ожидается, что деньги поступят в Молдавию двумя траншами - первый в третьем квартале, а второй - в четвертом квартале этого года.
В Молдавии с 24 февраля прошлого года действует режим чрезвычайного положения, в том числе из-за проблем с экономикой. Осенью прошлого года республика столкнулась с рекордным уровнем инфляции, что отразилось на остальных областях экономики.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
Эксперт назвал власти Молдавии марионетками Запада
7 мая, 18:25
 
В миреМолдавияРумынияРоссияЕвропарламентЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала