https://ria.ru/20230509/moldaviya-1870637897.html

Европарламент выделит Молдавии 145 миллионов евро

Европарламент выделит Молдавии 145 миллионов евро - РИА Новости, 09.05.2023

Европарламент выделит Молдавии 145 миллионов евро

Пленум Европарламента принял окончательное решение о предоставлении Молдавии очередной финансовой помощи в размере 145 миллионов евро, сообщил во вторник... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T16:11

2023-05-09T16:11

2023-05-09T16:11

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КИШИНЕВ, 9 мая – РИА Новости. Пленум Европарламента принял окончательное решение о предоставлении Молдавии очередной финансовой помощи в размере 145 миллионов евро, сообщил во вторник евродепутат от Румынии Зигфрид Мурешан. Еврокомиссия в конце января приняла решение выделить макрофинансовую помощь Молдавии в размере 145 миллионов евро, это решение должно быть одобрено Европарламентом. В апреле его одобрили комиссии Европарламента. "Пленум Европарламента подавляющим большинством голосов проголосовал за макрофинансовую помощь в размере 145 миллионов евро для Молдавии. Решение было принято 561 голосом за, 43 против и 20 воздержавшихся, что еще раз показывает, что Европарламент един в оказании помощи Молдавии", - написал Мурешан на своей странице в соцсети Facebook*. Политик отметил, что комиссии Европарламента максимально быстро рассмотрели это предложение, что и позволило принять окончательное решение в сжатые сроки. "Мы должны продолжать и увеличивать нашу поддержку властей в Кишиневе, потому что только помогая Молдавии оставаться стабильной и продолжать ее европейскую интеграцию, мы можем гарантировать безопасность на наших границах и в Европейском союзе", - подчеркнул евродепутат. Из предложенных 145 миллионов евро 45 миллионов представляют собой безвозмездные средства, еще 100 миллионов - это кредиты на выгодных условиях. Новая финансовая поддержка будет зависеть от развития программы республики с Международным валютным фондом и выполнения определенных задач, согласованных между Молдавией и ЕС. Эти условия будут нацелены на такие ключевые области, как укрепление экономического управления в Молдавии, борьба с коррупцией, укрепление верховенства закона и энергетической безопасности. Ожидается, что деньги поступят в Молдавию двумя траншами - первый в третьем квартале, а второй - в четвертом квартале этого года. В Молдавии с 24 февраля прошлого года действует режим чрезвычайного положения, в том числе из-за проблем с экономикой. Осенью прошлого года республика столкнулась с рекордным уровнем инфляции, что отразилось на остальных областях экономики.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230509/moldaviya-1870564879.html

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Варвара Скокшина

в мире, молдавия, румыния, россия, европарламент, евросоюз