https://ria.ru/20230509/moldaviya-1870603221.html

В Молдавии заявили, что чтут День Победы

В Молдавии заявили, что чтут День Победы - РИА Новости, 09.05.2023

В Молдавии заявили, что чтут День Победы

Жители Молдавии чтут День Победы, для них он является особым праздником, сказал РИА Новости председатель Национального комитета "Победа" Алексей Петрович. РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T12:17

2023-05-09T12:17

2023-05-09T12:17

в мире

молдавия

кишинев

день победы

день победы — 2023

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КИШИНЕВ, 9 мая - РИА Новости. Жители Молдавии чтут День Победы, для них он является особым праздником, сказал РИА Новости председатель Национального комитета "Победа" Алексей Петрович. "Сегодня мы отмечаем 78-ую годовщину победы в Великой Отечественной войне праздничными мероприятиями – маршем Победы и шествием "Бессмертного полка". В Молдавии День Победы - особый праздник, жители Молдавии чтут его", - сказал Петрович. По его словам, в Молдавии осталось всего 53 ветерана Великой Отечественной войны. Ранее национальный координационный комитет "Победа" объявил об организации 9 мая "Марша Победы" и шествия "Бессмертный полк" и призвал выйти одной общей колонной, без какой-либо партийной символики. На прошлой неделе состоялось заседание комитета "Победа", на котором представители партии социалистов, партии коммунистов, а также различных общественных движений пришли к согласию о проведении единой общенациональной акции - марша "Бессмертного полка". По замыслу организаторов, шествие стартует с площади Великого национального собрания в центре Кишинева. Председатель оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор заявил, что 9 мая в Кишиневе политформирование организует свое шествие "Бессмертного полка". Маршрут шествия - от пересечения проспекта Штефана чел Маре и улицы Измаильский до мемориала "Вечность". Мемориальный комплекс "Вечность" был сооружен в Кишиневе в память о воинах, погибших в боях за освобождение Молдавии от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.

https://ria.ru/20230509/moldaviya-1870593585.html

https://ria.ru/20230509/moldaviya-1870564879.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, молдавия, кишинев, день победы, день победы — 2023