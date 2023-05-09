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В Молдавии заявили, что чтут День Победы - РИА Новости, 09.05.2023
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12:17 09.05.2023
https://ria.ru/20230509/moldaviya-1870603221.html
В Молдавии заявили, что чтут День Победы
В Молдавии заявили, что чтут День Победы - РИА Новости, 09.05.2023
В Молдавии заявили, что чтут День Победы
Жители Молдавии чтут День Победы, для них он является особым праздником, сказал РИА Новости председатель Национального комитета "Победа" Алексей Петрович. РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T12:17
2023-05-09T12:17
в мире
молдавия
кишинев
день победы
день победы — 2023
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КИШИНЕВ, 9 мая - РИА Новости. Жители Молдавии чтут День Победы, для них он является особым праздником, сказал РИА Новости председатель Национального комитета "Победа" Алексей Петрович. "Сегодня мы отмечаем 78-ую годовщину победы в Великой Отечественной войне праздничными мероприятиями – маршем Победы и шествием "Бессмертного полка". В Молдавии День Победы - особый праздник, жители Молдавии чтут его", - сказал Петрович. По его словам, в Молдавии осталось всего 53 ветерана Великой Отечественной войны. Ранее национальный координационный комитет "Победа" объявил об организации 9 мая "Марша Победы" и шествия "Бессмертный полк" и призвал выйти одной общей колонной, без какой-либо партийной символики. На прошлой неделе состоялось заседание комитета "Победа", на котором представители партии социалистов, партии коммунистов, а также различных общественных движений пришли к согласию о проведении единой общенациональной акции - марша "Бессмертного полка". По замыслу организаторов, шествие стартует с площади Великого национального собрания в центре Кишинева. Председатель оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор заявил, что 9 мая в Кишиневе политформирование организует свое шествие "Бессмертного полка". Маршрут шествия - от пересечения проспекта Штефана чел Маре и улицы Измаильский до мемориала "Вечность". Мемориальный комплекс "Вечность" был сооружен в Кишиневе в память о воинах, погибших в боях за освобождение Молдавии от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
https://ria.ru/20230509/moldaviya-1870593585.html
https://ria.ru/20230509/moldaviya-1870564879.html
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в мире, молдавия, кишинев, день победы, день победы — 2023
В мире, Молдавия, Кишинев, День Победы, День Победы — 2023
В Молдавии заявили, что чтут День Победы

Жители Молдавии заявили, что чтут День Победы, для них это особый праздник

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкУчастники акции "Бессмертный полк", посвященной 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Кишиневе
Участники акции Бессмертный полк, посвященной 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© Sputnik / Родион Прока
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Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 9 мая - РИА Новости. Жители Молдавии чтут День Победы, для них он является особым праздником, сказал РИА Новости председатель Национального комитета "Победа" Алексей Петрович.
"Сегодня мы отмечаем 78-ую годовщину победы в Великой Отечественной войне праздничными мероприятиями – маршем Победы и шествием "Бессмертного полка". В Молдавии День Победы - особый праздник, жители Молдавии чтут его", - сказал Петрович.
По его словам, в Молдавии осталось всего 53 ветерана Великой Отечественной войны.
Ранее национальный координационный комитет "Победа" объявил об организации 9 мая "Марша Победы" и шествия "Бессмертный полк" и призвал выйти одной общей колонной, без какой-либо партийной символики. На прошлой неделе состоялось заседание комитета "Победа", на котором представители партии социалистов, партии коммунистов, а также различных общественных движений пришли к согласию о проведении единой общенациональной акции - марша "Бессмертного полка". По замыслу организаторов, шествие стартует с площади Великого национального собрания в центре Кишинева.
Бывший президент Республики Молдова Игорь Николаевич Додон принимает участие в акции Бессмертный полк, посвященной 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
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Председатель оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор заявил, что 9 мая в Кишиневе политформирование организует свое шествие "Бессмертного полка". Маршрут шествия - от пересечения проспекта Штефана чел Маре и улицы Измаильский до мемориала "Вечность".
Мемориальный комплекс "Вечность" был сооружен в Кишиневе в память о воинах, погибших в боях за освобождение Молдавии от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.
Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
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