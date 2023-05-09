https://ria.ru/20230509/metro-1870673037.html

На синей ветке московского метро восстановили движение

На синей ветке московского метро восстановили движение - РИА Новости, 09.05.2023

На синей ветке московского метро восстановили движение

Движение поездов на "синей" ветке московского метро от "Партизанской" до "Киевской" восстановлено, вводится график, сообщается в телеграм-канале столичного... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T22:20

2023-05-09T22:20

2023-05-09T22:20

москва

происшествия

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Движение поездов на "синей" ветке московского метро от "Партизанской" до "Киевской" восстановлено, вводится график, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. Движение поездов было остановлено из-за человека на пути. "Движение на Арбатско-Покровской линии (3) восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230413/ugroza-1865003905.html

москва

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москва, происшествия