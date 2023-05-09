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На синей ветке московского метро восстановили движение - РИА Новости, 09.05.2023
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22:20 09.05.2023
https://ria.ru/20230509/metro-1870673037.html
На синей ветке московского метро восстановили движение
На синей ветке московского метро восстановили движение - РИА Новости, 09.05.2023
На синей ветке московского метро восстановили движение
Движение поездов на "синей" ветке московского метро от "Партизанской" до "Киевской" восстановлено, вводится график, сообщается в телеграм-канале столичного... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T22:20
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москва
происшествия
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Движение поездов на "синей" ветке московского метро от "Партизанской" до "Киевской" восстановлено, вводится график, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. Движение поездов было остановлено из-за человека на пути. "Движение на Арбатско-Покровской линии (3) восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении.
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москва, происшествия
Москва, Происшествия
На синей ветке московского метро восстановили движение

В московском метро восстановили движение на участке синей ветки

© РИА Новости / Павел Горшков | Перейти в медиабанкМосковский метрополитен
Московский метрополитен - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© РИА Новости / Павел Горшков
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Московский метрополитен. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Движение поездов на "синей" ветке московского метро от "Партизанской" до "Киевской" восстановлено, вводится график, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса.
Движение поездов было остановлено из-за человека на пути.
"Движение на Арбатско-Покровской линии (3) восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении.
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