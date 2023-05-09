https://ria.ru/20230509/metro-1870670229.html
На синей ветке московского метро остановили движение
На синей ветке московского метро остановили движение - РИА Новости, 09.05.2023
На синей ветке московского метро остановили движение
Остановлено движение поездов на "синей" ветке московского метро от "Партизанской" до "Киевской" из-за человека на пути, в обратном направлении поезда следуют с... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T21:46
2023-05-09T21:46
2023-05-09T21:46
москва
происшествия
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Остановлено движение поездов на "синей" ветке московского метро от "Партизанской" до "Киевской" из-за человека на пути, в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса."На Арбатско-Покровской линии (3) нет движения поездов от "Партизанской" до "Киевской" из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами. Чтобы добраться до Парка Победы на Поклонной горе просим пользоваться станцией Кутузовская МЦК (14) и станцией Парк Победы Солнцевской линии (8А)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230425/metro-1867617169.html
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москва, происшествия
На синей ветке московского метро остановили движение
На синей ветке московского метро остановили движение из-за человека на путях