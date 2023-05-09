https://ria.ru/20230509/metro-1870631405.html

На участке Замоскворецкой линии метро Москвы провели технический пуск

На участке Замоскворецкой линии метро Москвы провели технический пуск - РИА Новости, 09.05.2023

На участке Замоскворецкой линии метро Москвы провели технический пуск

Мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск участка между станциями "Автозаводская" и "Орехово" Замоскворецкой линии столичного метрополитена, на котором... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T15:16

2023-05-09T15:16

2023-05-09T16:47

москва

сергей собянин

московский метрополитен

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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск участка между станциями "Автозаводская" и "Орехово" Замоскворецкой линии столичного метрополитена, на котором были завершены работы по строительству новых тоннелей длиной 270 метров на перегоне "Царицыно-Кантемировская", пассажирское движение на участке будет открыто 10 мая. "Часть Замоскворецкой линии была закрыта на реконструкцию в связи с тем, что она находилась в аварийном состоянии, двигаться по ней уже было невозможно. Потому что в свое время, когда (ее) строили в восьмидесятых годах, допустили серьезные проектные ошибки, которые сегодня пришлось исправлять таким экстренным способом. Мы долго сомневались, нужно или не нужно закрывать (участок линии) на реконструкцию, потому что это одна из самых популярных веток метро, самых загруженных. Тем не менее, такое решение (в ноябре 2022 года) приняли", - объяснил мэр журналистам. Собянин уточнил, что "в плановом порядке для реконструкции было нужно около полутора лет, а построили новый участок ударным трудом за 6 месяцев". "Круглосуточно здесь работали около 3 тысяч человек. Действительно, это такой подвиг, который совершили и строители, и московский метрополитен, который параллельно ремонтировал пути и другие станции. Сегодня мы совершаем технический пуск. Ну, а завтра более 600 тысяч пассажиров смогут снова поехать привычным маршрутом на метро. Так что я поздравляю жителей, поздравляю москвичей, и слова огромной благодарности строителям и московскому метрополитену", - сказал мэр Москвы.Как добавили в пресс-службе мэра и правительства столицы, на период проведения работ временными конечными станциями Замоскворецкой линии стали "Автозаводская" и "Орехово", поскольку только на них есть оборотные тупики для разворота поездов. Для пассажиров были организованы два бесплатных маршрута "КМ", еще два регулярных маршрута стали бесплатными. Так, 300 автобусов "КМ" ходили с минимальным интервалом в 1 минуту.Уточняется, что было задействовано 30 километров выделенных полос, в том числе 10 километров новых. Пассажирам помогали 1,3 тысячи сотрудников транспортного комплекса. Также были уменьшены интервалы и изменены трассы ряда действующих маршрутов наземного транспорта в зоне ограничений, выделены бесплатные абонементы для пассажиров Павелецкого железнодорожного направления."За полгода бесплатно было перевезено более 27 миллионов пассажиров: автобусами КМ - свыше 22 миллионов пассажиров, и на Павелецком ж/д направлении - более 5 миллионов", - сообщили в мэрии.Причины закрытия"Участок "Кантемировская - Орехово" Замоскворецкой (в то время - Горьковско-Замоскворецкой) линии метро был открыт 30 декабря 1984 года. К сожалению, вследствие изначально некачественно выполненной гидроизоляции тоннелей, построенных в обводненных грунтах, проблемы на указанном участке начали возникать буквально с первых часов работы. Уже на второй день была выявлена просадка пути из-за вымывания грунта под тоннелем "Кантемировская-Царицыно" - движение поездов было остановлено больше чем на месяц (до 9 февраля 1985 года)", - объяснили в пресс-службе мэра и правительства столицы.Там добавили, что на протяжении последующих лет эксплуатации службам метро приходилось периодически устранять течи с выносом песка и тем самым поддерживать этот участок метро в работоспособном состоянии. С января 2001 года скорость движения поездов по участку была ограничена до 25 километров в час. В 2010 году был организован ежедневный онлайн-мониторинг технического состояния участка."Осенью 2022 года после масштабного обследования, проведенного специалистами московского метрополитена и научно-исследовательского центра Тоннельной ассоциации России, было принято решение о прекращении движения на участке... (и) о строительстве новых тоннелей на перегоне "Кантемировская" - "Царицыно", что позволит решить проблему кардиальным образом. Участок Замоскворецкой линии метро "Автозаводская" - "Орехово" был закрыт для пассажиров 12 ноября 2022 года", - отметили в мэрии.Работы велись открытым способом на глубине 17 метров, что сопоставимо с высотой пятиэтажного дома, длина зоны производства работ составила 270 метров. В круглосуточном режиме работали 3 тысячи человек и порядка 100 единиц техники. Тоннели были построены заново, с применением современных свайных и гидроизоляционных технологий, их возвели на монолитной бетонной плите и зафиксировали в бетонном контуре. Новая плита опирается на барреты, способные выдерживать огромные нагрузки."В ходе работ были произведены: выемка 20 тысяч кубических метров грунта (порядка 2 тысяч 15-тонных самосвалов); демонтаж пути, кабельных коммуникаций, старых тюбингов и конструкций; укрепление и гидроизоляция - установлен свайный фундамент и бетонная плита, на которой построили новый участок тоннеля, а затем гидроизоляция с использованием 9,5 тысячи кубических метров бетона; монтаж новых тоннельных конструкций, пути и кабельных линий - всего смонтировано 128 усиленных чугунных тюбингов диаметром 5,5 метра", - сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.Эффект от реконструкции"Строительство новых тоннелей и обновление инфраструктуры на участке Замоскворецкой линии московского метрополитена позволило сделать поездки для пассажиров безопасными, еще более быстрыми и комфортными. Так, скорость движения поездов на перегоне "Царицыно" - "Кантемировская" увеличится до 70 километров в час, а благодаря бесстыковому пути и виброгасящим блокам уровень шума снизится на 30%", - заверили в мэрии.Подчеркивается, что параллельно со строительством тоннелей проведено обновление инфраструктуры на всех закрытых станциях Замоскворецкой линии метро."На временно закрытом участке Замоскворецкой линии обустроено 18,5 километра бесстыкового пути, отремонтировано 13 тысяч шпал... Всего в работах было задействовано 5 тысяч человек", - отметили в пресс-службе.Уточняется, что благоустройство территории, прилегающей к станции метро "Царицыно", рядом с которой был вырыт котлован для замены тоннеля, планируется завершить в июле. Здесь уложат новый асфальт и тротуарную плитку, высадят деревья, обустроят сквер со спортивными площадками.

https://ria.ru/20230502/metro-1869068704.html

https://ria.ru/20230413/ugroza-1865003905.html

https://ria.ru/20230407/metro-1863705723.html

https://ria.ru/20230324/metro-1860325248.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, сергей собянин, московский метрополитен