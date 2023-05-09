https://ria.ru/20230509/meropriyatiya-1870628325.html

В МИД сообщили, что в 40 странах мира прошли акции, посвященные Дню Победы

В МИД сообщили, что в 40 странах мира прошли акции, посвященные Дню Победы - РИА Новости, 09.05.2023

В МИД сообщили, что в 40 странах мира прошли акции, посвященные Дню Победы

Десятки тысяч человек в 40 странах мира приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы, отдавая дань памяти павшим еще до 9 мая, заявила официальный... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T14:53

2023-05-09T14:53

2023-05-09T14:53

россия

мария захарова

день победы — 2023

в мире

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Десятки тысяч человек в 40 странах мира приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы, отдавая дань памяти павшим еще до 9 мая, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Сотни, тысячи, десятки тысяч человек по всему миру, и иностранцы, и соотечественники, и семьи, которые состоят из людей - и граждан России, и граждан других стран, - они в эти дни отдают память. И наши посольства, наши дипломаты активно им в этом содействуют. Наш праздник не только наш, наш праздник общий, и как бы нас сейчас ни давили, как бы на нас сейчас ни нападали, это производит на мой взгляд обратный эффект", - добавила Захарова.

https://ria.ru/20230509/parad-1870600746.html

россия

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россия, мария захарова, день победы — 2023, в мире