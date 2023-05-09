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В МИД сообщили, что в 40 странах мира прошли акции, посвященные Дню Победы - РИА Новости, 09.05.2023
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14:53 09.05.2023
https://ria.ru/20230509/meropriyatiya-1870628325.html
В МИД сообщили, что в 40 странах мира прошли акции, посвященные Дню Победы
В МИД сообщили, что в 40 странах мира прошли акции, посвященные Дню Победы - РИА Новости, 09.05.2023
В МИД сообщили, что в 40 странах мира прошли акции, посвященные Дню Победы
Десятки тысяч человек в 40 странах мира приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы, отдавая дань памяти павшим еще до 9 мая, заявила официальный... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T14:53
2023-05-09T14:53
россия
мария захарова
день победы — 2023
в мире
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Десятки тысяч человек в 40 странах мира приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы, отдавая дань памяти павшим еще до 9 мая, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Сотни, тысячи, десятки тысяч человек по всему миру, и иностранцы, и соотечественники, и семьи, которые состоят из людей - и граждан России, и граждан других стран, - они в эти дни отдают память. И наши посольства, наши дипломаты активно им в этом содействуют. Наш праздник не только наш, наш праздник общий, и как бы нас сейчас ни давили, как бы на нас сейчас ни нападали, это производит на мой взгляд обратный эффект", - добавила Захарова.
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россия, мария захарова, день победы — 2023, в мире
Россия, Мария Захарова, День Победы — 2023, В мире
В МИД сообщили, что в 40 странах мира прошли акции, посвященные Дню Победы

Захарова рассказала, что десятки тысяч человек в 40 странах мира отпраздновали День Победы

© Sputnik / Акылбек Батырбеков | Перейти в медиабанкУчастники акции "Бессмертный полк" в Бишкеке
Участники акции Бессмертный полк в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© Sputnik / Акылбек Батырбеков
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Участники акции "Бессмертный полк" в Бишкеке. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Десятки тысяч человек в 40 странах мира приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы, отдавая дань памяти павшим еще до 9 мая, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«
"Нам сейчас всем рассказывают небылицы, что мы в одиночестве, нас никто не поддерживает. На сегодняшний день до 9 мая уже в 40 странах прошли акции "Бессмертного полка", прошли все акции, связанные с нашими мемориалами, субботниками, торжественными собраниями. 40 стран на пяти континентах, хотя именно сегодня начинается основная часть", - сказала она в эфире Первого канала.
"Сотни, тысячи, десятки тысяч человек по всему миру, и иностранцы, и соотечественники, и семьи, которые состоят из людей - и граждан России, и граждан других стран, - они в эти дни отдают память. И наши посольства, наши дипломаты активно им в этом содействуют. Наш праздник не только наш, наш праздник общий, и как бы нас сейчас ни давили, как бы на нас сейчас ни нападали, это производит на мой взгляд обратный эффект", - добавила Захарова.
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