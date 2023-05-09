https://ria.ru/20230509/medvedev-1870556707.html
Медведев поздравил россиян с Днем Победы
Медведев поздравил россиян с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2023
Медведев поздравил россиян с Днем Победы
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил с 9 Мая, опубликовав в своем телеграм-канале снимок водружения красного Знамени Победы над Рейхстагом. РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T08:27
2023-05-09T08:27
2023-05-09T09:15
россия
берлин (город)
дмитрий медведев
день победы
общество
день победы — 2023
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил с 9 Мая, опубликовав в своем телеграм-канале снимок водружения красного Знамени Победы над Рейхстагом. "С Днём Победы!" - подписал он знаменитую архивную фотографию, сделанную в Берлине в 1945 году.
https://ria.ru/20230509/pobeda-1870554755.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, берлин (город), дмитрий медведев, день победы, общество, день победы — 2023
Россия, Берлин (город), Дмитрий Медведев, День Победы, Общество, День Победы — 2023
Медведев поздравил россиян с Днем Победы
Медведев поздравил с Днем Победы, опубликовав снимок Знамени Победы над Рейхстагом