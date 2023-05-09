https://ria.ru/20230509/medvedev-1870556707.html

Медведев поздравил россиян с Днем Победы

Медведев поздравил россиян с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2023

Медведев поздравил россиян с Днем Победы

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил с 9 Мая, опубликовав в своем телеграм-канале снимок водружения красного Знамени Победы над Рейхстагом. РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T08:27

2023-05-09T08:27

2023-05-09T09:15

россия

берлин (город)

дмитрий медведев

день победы

общество

день победы — 2023

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил с 9 Мая, опубликовав в своем телеграм-канале снимок водружения красного Знамени Победы над Рейхстагом. "С Днём Победы!" - подписал он знаменитую архивную фотографию, сделанную в Берлине в 1945 году.

https://ria.ru/20230509/pobeda-1870554755.html

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Дарья Буймова

россия, берлин (город), дмитрий медведев, день победы, общество, день победы — 2023