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Медведев поздравил россиян с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2023
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08:27 09.05.2023 (обновлено: 09:15 09.05.2023)
https://ria.ru/20230509/medvedev-1870556707.html
Медведев поздравил россиян с Днем Победы
Медведев поздравил россиян с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2023
Медведев поздравил россиян с Днем Победы
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил с 9 Мая, опубликовав в своем телеграм-канале снимок водружения красного Знамени Победы над Рейхстагом. РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T08:27
2023-05-09T09:15
россия
берлин (город)
дмитрий медведев
день победы
общество
день победы — 2023
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил с 9 Мая, опубликовав в своем телеграм-канале снимок водружения красного Знамени Победы над Рейхстагом. "С Днём Победы!" - подписал он знаменитую архивную фотографию, сделанную в Берлине в 1945 году.
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россия, берлин (город), дмитрий медведев, день победы, общество, день победы — 2023
Россия, Берлин (город), Дмитрий Медведев, День Победы, Общество, День Победы — 2023
Медведев поздравил россиян с Днем Победы

Медведев поздравил с Днем Победы, опубликовав снимок Знамени Победы над Рейхстагом

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил с 9 Мая, опубликовав в своем телеграм-канале снимок водружения красного Знамени Победы над Рейхстагом.
"С Днём Победы!" - подписал он знаменитую архивную фотографию, сделанную в Берлине в 1945 году.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
Запад пытается стереть историческую память о Дне Победы, заявил Володин
Вчера, 08:07
 
РоссияБерлин (город)Дмитрий МедведевДень ПобедыОбществоДень Победы — 2023
 
 
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