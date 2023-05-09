https://ria.ru/20230509/mariupol-1870636285.html
В Мариуполе привели в порядок памятник рабочим "Азовстали", погибшим в ВОВ
В Мариуполе привели в порядок памятник рабочим "Азовстали", погибшим в ВОВ - РИА Новости, 09.05.2023
В Мариуполе привели в порядок памятник рабочим "Азовстали", погибшим в ВОВ
Памятник работникам завода "Азовсталь", погибшим или пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны, частично восстановлен, приведен в порядок и украшен РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T15:52
2023-05-09T15:52
2023-05-09T16:31
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МАРИУПОЛЬ, 9 май - РИА Новости. Памятник работникам завода "Азовсталь", погибшим или пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны, частично восстановлен, приведен в порядок и украшен к 9 Мая, сообщает корреспондент РИА Новости. Монумент находится в Мариуполе на улице Набережная, непосредственно у стен промзоны завода "Азовсталь". На монумент водрузили реплику Знамени Победы и российский триколор, а так же возложили цветы и венки к табличкам с именами героев войны. На памятнике размещены таблички с именами работников предприятия, погибших или пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. В 2022 году памятник сильно пострадал во время освобождения города от действий боевиков киевского режима. Часть мемориальных досок восстановлена. В прошлом году российские войска и подразделения ДНР окружили Мариуполь 7 марта и к 21 апреля освободили практически весь город. На заводе "Азовсталь" удалось блокировать более 2 тысяч украинских военнослужащих и боевиков нацбатальона "Азов"*. В середине мая они начали сдаваться в плен, а 20 мая Минобороны РФ заявило о полном освобождении Мариуполя.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20221124/azovstal-1833826371.html
https://ria.ru/20220801/mariupol-1806317853.html
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Венки у мемориала погибшим в годы Великой Отечественной работникам завода "Азовсталь"
Венки у мемориала погибшим в годы Великой Отечественной работникам завода "Азовсталь"
2023-05-09T15:52
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PT0M35S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, мариуполь, донецкая народная республика, россия, день победы, день победы — 2023
Общество, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Россия, День Победы, День Победы — 2023
В Мариуполе привели в порядок памятник рабочим "Азовстали", погибшим в ВОВ
В Мариуполе к 9 Мая частично восстановили памятник рабочим "Азовстали", погибшим в ВОВ
МАРИУПОЛЬ, 9 май - РИА Новости. Памятник работникам завода "Азовсталь", погибшим или пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны, частично восстановлен, приведен в порядок и украшен к 9 Мая, сообщает корреспондент РИА Новости.
Монумент находится в Мариуполе на улице Набережная, непосредственно у стен промзоны завода "Азовсталь".
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На монумент водрузили реплику Знамени Победы и российский триколор, а так же возложили цветы и венки к табличкам с именами героев войны. На памятнике размещены таблички с именами работников предприятия, погибших или пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны.
В 2022 году памятник сильно пострадал во время освобождения города от действий боевиков киевского режима. Часть мемориальных досок восстановлена.
В прошлом году российские войска и подразделения ДНР
окружили Мариуполь 7 марта и к 21 апреля освободили практически весь город. На заводе "Азовсталь" удалось блокировать более 2 тысяч украинских военнослужащих и боевиков нацбатальона "Азов"*. В середине мая они начали сдаваться в плен, а 20 мая Минобороны РФ
заявило о полном освобождении Мариуполя.
* Запрещенная в России террористическая организация
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