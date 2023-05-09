https://ria.ru/20230509/maduro-1870540078.html

Мадуро заявил, что Боррель провоцирует напряжение конфликта на Украине

Мадуро заявил, что Боррель провоцирует напряжение конфликта на Украине - РИА Новости, 09.05.2023

Мадуро заявил, что Боррель провоцирует напряжение конфликта на Украине

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель провоцирует все большее напряжение конфликта вокруг Украины, он может довести мир до ядерной войны, считает президент... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T01:27

2023-05-09T01:27

2023-05-09T01:27

в мире

россия

украина

венесуэла

жозеп боррель

николас мадуро

владимир путин

евросоюз

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БУЭНОС-АЙРЕС, 9 мая – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель провоцирует все большее напряжение конфликта вокруг Украины, он может довести мир до ядерной войны, считает президент Венесуэлы Николас Мадуро. Ранее Боррель заявил, что сейчас он больше чувствует себя как министр обороны Евросоюза, а не как глава дипломатической службы. По его мнению, на Украине не наблюдается условий для дипломатического урегулирования конфликта. "Очень тревожно, что представитель европейской демократии говорит как сторонник войны, а не открывает двери для дипломатии мира. Зачем дипломатия? Для войны?.. Дипломатия для диалога, для сближения, для понимания, для поиска мира… Жозеп Боррель своими заявлениями постоянно подливает масла в огонь, так не должно быть", - сказал Мадуро во время телепрограммы "С Мадуро +". "Жозеп Борель нас доведет до ядерной войны, и все из-за твоего менталитета сторонника войны, Борель. Ты должен быть дипломатом, ты не знаешь, как использовать ружье или пистолет, и ты будешь говорить об эскалации войны? Хватит уже войны!" - добавил президент. Он еще раз подчеркнул, что Венесуэла поддерживает инициативы КНР и Бразилии по поиску мирного решения конфликта. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отмечал, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230425/maduro-1867478752.html

https://ria.ru/20230414/maduro-1865201285.html

россия

украина

венесуэла

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в мире, россия, украина, венесуэла, жозеп боррель, николас мадуро, владимир путин, евросоюз, нато