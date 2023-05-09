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"Как ты смеешь отнимать праздник?" В Сети ужаснулись решению Зеленского - РИА Новости, 09.05.2023
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01:27 09.05.2023
https://ria.ru/20230509/litsemerie-1870539786.html
"Как ты смеешь отнимать праздник?" В Сети ужаснулись решению Зеленского
"Как ты смеешь отнимать праздник?" В Сети ужаснулись решению Зеленского - РИА Новости, 09.05.2023
"Как ты смеешь отнимать праздник?" В Сети ужаснулись решению Зеленского
Пользователи Twitter обвинили Владимира Зеленского в лицемерии после поздравления с победой над нацизмом, которое он опубликовал 8 мая. РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T01:27
2023-05-09T01:27
в мире
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter обвинили Владимира Зеленского в лицемерии после поздравления с победой над нацизмом, которое он опубликовал 8 мая."Вы можете отрицать историю, но вы никогда не сможете ее изменить", — написал один из комментаторов."Ты такой лжец! США и Украина проголосовали против резолюции ООН о борьбе с героизацией нацизма. Прекрати пачкать память о погибших советских солдатах", — отметил третий."Никогда больше западные налогоплательщики не потерпят вашего кровопролитного ограбления в беспрецедентных масштабах", — добавил юзер."Восемьдесят лет назад Россия победила немецкий нацизм. Сегодня они борются за то, чтобы победить поддерживаемый Западом украинский нацизм", — заявил еще один пользователь.Ранее Владимир Зеленский установил на Украине 9 мая Днем Европы: в указе, опубликованном на сайте его офиса, отмечается, что это решение принято в частности "с целью укрепления единства народов Европы", а также обеспечения мира, безопасности и стабильности на европейском континенте".Кроме того, Зеленский сообщил, что подал в Верховную раду законопроект, согласно которому предлагается сделать 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.На Украине с 2015 года отмечается День памяти и примирения — 8 мая. Таким образом, страна фактически приобщилась к традиции праздновать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу.
https://ria.ru/20230508/zelenskiy-1870463172.html
https://ria.ru/20230508/otmena-1870453337.html
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в мире, украина, владимир зеленский
В мире, Украина, Владимир Зеленский
"Как ты смеешь отнимать праздник?" В Сети ужаснулись решению Зеленского

Пользователи Twitter обвинили Зеленского в лицемерии после слов о победе над нацизмом

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter обвинили Владимира Зеленского в лицемерии после поздравления с победой над нацизмом, которое он опубликовал 8 мая.
"Вы можете отрицать историю, но вы никогда не сможете ее изменить", — написал один из комментаторов.
«
"На Украине это было 9 мая, час ночи, когда нацистская Германия капитулировала. Как ты смеешь отнимать День Победы у наших бабушек и дедушек, которые сражались и пожертвовали своими жизнями?" — возмутился другой.
"Ты такой лжец! США и Украина проголосовали против резолюции ООН о борьбе с героизацией нацизма. Прекрати пачкать память о погибших советских солдатах", — отметил третий.
"Никогда больше западные налогоплательщики не потерпят вашего кровопролитного ограбления в беспрецедентных масштабах", — добавил юзер.
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"Восемьдесят лет назад Россия победила немецкий нацизм. Сегодня они борются за то, чтобы победить поддерживаемый Западом украинский нацизм", — заявил еще один пользователь.
Ранее Владимир Зеленский установил на Украине 9 мая Днем Европы: в указе, опубликованном на сайте его офиса, отмечается, что это решение принято в частности "с целью укрепления единства народов Европы", а также обеспечения мира, безопасности и стабильности на европейском континенте".
Кроме того, Зеленский сообщил, что подал в Верховную раду законопроект, согласно которому предлагается сделать 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.
На Украине с 2015 года отмечается День памяти и примирения — 8 мая. Таким образом, страна фактически приобщилась к традиции праздновать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу.
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