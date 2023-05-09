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ВСУ обстреляли село Курковичи в Брянской области - РИА Новости, 09.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:51 09.05.2023 (обновлено: 11:37 09.05.2023)
https://ria.ru/20230509/kurkovichi-1870559217.html
ВСУ обстреляли село Курковичи в Брянской области
ВСУ обстреляли село Курковичи в Брянской области - РИА Новости, 09.05.2023
ВСУ обстреляли село Курковичи в Брянской области
Украинские военные обстреляли село Курковичи Стародубского муниципального округа в Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз в своем... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T08:51
2023-05-09T11:37
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Украинские военные обстреляли село Курковичи Стародубского муниципального округа в Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Взрывом выбило окна, загорелись постельные принадлежности. Также нарушилось электроснабжение.С огнем удалось справиться до прибытия пожарных. Еще один снаряд повредил спортивную площадку.Обстрел произошел в 5:30 утра (совпадает с мск).
https://ria.ru/20230508/obstrel-1870477426.html
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брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ обстреляли село Курковичи в Брянской области

Губернатор Брянской области Богомаз заявил об обстреле села Курковичи со стороны ВСУ

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Разбитое окно - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Украинские военные обстреляли село Курковичи Стародубского муниципального округа в Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«
"Один из снарядов разорвался в нескольких метрах от детского сада", — уточнил он.
Взрывом выбило окна, загорелись постельные принадлежности. Также нарушилось электроснабжение.
С огнем удалось справиться до прибытия пожарных.
Еще один снаряд повредил спортивную площадку.
Обстрел произошел в 5:30 утра (совпадает с мск).
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьАлександр БогомазВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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