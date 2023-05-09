https://ria.ru/20230509/kurkovichi-1870559217.html

ВСУ обстреляли село Курковичи в Брянской области

ВСУ обстреляли село Курковичи в Брянской области - РИА Новости, 09.05.2023

ВСУ обстреляли село Курковичи в Брянской области

Украинские военные обстреляли село Курковичи Стародубского муниципального округа в Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз в своем... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T08:51

2023-05-09T08:51

2023-05-09T11:37

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Украинские военные обстреляли село Курковичи Стародубского муниципального округа в Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Взрывом выбило окна, загорелись постельные принадлежности. Также нарушилось электроснабжение.С огнем удалось справиться до прибытия пожарных. Еще один снаряд повредил спортивную площадку.Обстрел произошел в 5:30 утра (совпадает с мск).

https://ria.ru/20230508/obstrel-1870477426.html

брянская область

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Варвара Скокшина

брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины, происшествия