https://ria.ru/20230509/kurkovichi-1870559217.html
ВСУ обстреляли село Курковичи в Брянской области
ВСУ обстреляли село Курковичи в Брянской области - РИА Новости, 09.05.2023
ВСУ обстреляли село Курковичи в Брянской области
Украинские военные обстреляли село Курковичи Стародубского муниципального округа в Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз в своем... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T08:51
2023-05-09T08:51
2023-05-09T11:37
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Украинские военные обстреляли село Курковичи Стародубского муниципального округа в Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Взрывом выбило окна, загорелись постельные принадлежности. Также нарушилось электроснабжение.С огнем удалось справиться до прибытия пожарных. Еще один снаряд повредил спортивную площадку.Обстрел произошел в 5:30 утра (совпадает с мск).
https://ria.ru/20230508/obstrel-1870477426.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ обстреляли село Курковичи в Брянской области
Губернатор Брянской области Богомаз заявил об обстреле села Курковичи со стороны ВСУ