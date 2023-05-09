https://ria.ru/20230509/koronavirus-1870592173.html

В Москве за сутки госпитализировали 76 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 76 человек с COVID-19 - РИА Новости, 09.05.2023

В Москве за сутки госпитализировали 76 человек с COVID-19

За сутки в Москве выявлен 271 случай COVID, умерли шесть человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T11:20

2023-05-09T11:20

2023-05-09T11:20

москва

коронавирус covid-19

распространение коронавируса

коронавирус в россии

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. За сутки в Москве выявлен 271 случай COVID, умерли шесть человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 271, госпитализированы - 76 человек, выздоровели - 373 человека, шесть человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 510 657 случаев коронавируса, выздоровели 3 322 785 человек, умерли 48 750 человек.

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, коронавирус covid-19, распространение коронавируса, коронавирус в россии