https://ria.ru/20230509/koronavirus-1870592173.html
В Москве за сутки госпитализировали 76 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 76 человек с COVID-19 - РИА Новости, 09.05.2023
В Москве за сутки госпитализировали 76 человек с COVID-19
За сутки в Москве выявлен 271 случай COVID, умерли шесть человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T11:20
2023-05-09T11:20
2023-05-09T11:20
москва
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. За сутки в Москве выявлен 271 случай COVID, умерли шесть человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 271, госпитализированы - 76 человек, выздоровели - 373 человека, шесть человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 510 657 случаев коронавируса, выздоровели 3 322 785 человек, умерли 48 750 человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, коронавирус covid-19, распространение коронавируса, коронавирус в россии
Москва, Коронавирус COVID-19, Распространение коронавируса, Коронавирус в России
В Москве за сутки госпитализировали 76 человек с COVID-19
В Москве выявили 271 новый случай COVID-19, умерли шесть человек