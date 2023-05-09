https://ria.ru/20230509/kontserty-1870638564.html

На улицах Белоруссии проходят концерты по случаю Дня Победы

На улицах Белоруссии проходят концерты по случаю Дня Победы - РИА Новости, 09.05.2023

На улицах Белоруссии проходят концерты по случаю Дня Победы

Белорусы массово празднуют очередную годовщину победы советского народа в Великой Отечественной войне, посещая многочисленные концертные площадки на открытом... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T16:19

2023-05-09T16:19

2023-05-09T16:37

в мире

минск

белоруссия

день победы

день победы — 2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/09/1787666922_0:148:3072:1876_1920x0_80_0_0_4a8dbbba79f54f08ef5269caf9328aac.jpg

МИНСК, 9 мая – РИА Новости. Белорусы массово празднуют очередную годовщину победы советского народа в Великой Отечественной войне, посещая многочисленные концертные площадки на открытом воздухе, передает корреспондент РИА Новости. Утром в регионах республики прошли торжественные шествия и памятные митинги с возложением цветов к памятникам в честь павших в годы Великой Отечественной войны. В них приняли участие местные органы власти, представители общественных организаций, трудовых коллективов и обычные граждане. А днем в городах Белоруссии развернулись народные гулянья с концертными программами, развлекательными и спортивными состязаниями, работой точек общепита. Центром празднеств в Минске днем стала площадка у Дворца спорта. Здесь установлена сцена, с которой выступают творческие коллективы, в основном с песнями военных лет или о войне. Также здесь работают десятки точек общепита, продажи сувениров, организованы конкурсы с призами. С целью обеспечения безопасности проход на площадку осуществляется через контрольно-пропускные пункты, поэтому на входе в зону празднования периодически образуются очереди из десятков минчан и гостей столицы. Поскольку площадка находится рядом с историческим центром города и туристическими объектами, здесь много россиян, которые приехали на майские выходные в Минск с семьями. Праздничные программы предусмотрены во многих минских парках, например в Центральном детском парке имени Горького, где работают аттракционы и колесо обозрения, ларьки с мороженым, попкорном и сладкой ватой. В парке Победы празднество организовали представители вооруженных сил страны: здесь проходят патриотические и военно-спортивные конкурсы, дегустация солдатской каши, выступления кинологов, выставка военной техники. Вечером в Минске пройдет торжественное шествие в рамках республиканской акции "Беларусь помнит", запланировано возложение венков и цветов к монументу Победы на одноименной площади. Присоединиться к акции может любой желающий, участие в нем примут представители общественных организаций, трудовые коллективы, молодежь и ветераны. Затем в столице Белоруссии на Октябрьской площади начнется праздничный гала-концерт "Песни мира на войне", вход на который будет свободным. А завершит празднование фейерверк. В центре Минска в районе праздничных площадок ограничено движение транспорта, службу несут сотрудники милиции и экипажи ГАИ.

https://ria.ru/20230509/pobeda-1870627859.html

минск

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, минск, белоруссия, день победы, день победы — 2023