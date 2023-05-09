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Жители Нарвы слушали звучавшие из Ивангорода песни Победы - РИА Новости, 09.05.2023
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19:08 09.05.2023 (обновлено: 19:30 09.05.2023)
https://ria.ru/20230509/kontsert-1870657299.html
Жители Нарвы слушали звучавшие из Ивангорода песни Победы
Жители Нарвы слушали звучавшие из Ивангорода песни Победы - РИА Новости, 09.05.2023
Жители Нарвы слушали звучавшие из Ивангорода песни Победы
Жители приграничного эстонского города Нарва во вторник услышали песни Победы со стороны Ивангорода Ленинградской области, где состоялся митинг-концерт, сообщил РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T19:08
2023-05-09T19:30
общество
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александр дрозденко
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая - РИА Новости. Жители приграничного эстонского города Нарва во вторник услышали песни Победы со стороны Ивангорода Ленинградской области, где состоялся митинг-концерт, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. По мнению губернатора Ленобласти, этот "концерт-подарок" подтверждает слова президента России Владимира Путина о том, что для России "нет недружественных, враждебных народов ни на Западе, ни на Востоке". Региональное правительство в своем телеграм-канале опубликовало видео, где можно наблюдать большое количество слушателей концерта в День Победы на набережной с эстонской стороны. "Сегодня День Победы объединяет всех: и Россию, и жителей Эстонии, и народы всех тех стран, которые освобождала Советская армия от коричневой чумы. Не стоит забывать, что при освобождении Ивангорода и Нарвы погибло более 100 тысяч советских солдат, в том числе и эстонцев. Мы дарим наш концерт и Ивангороду, и Нарве, и всей России. Надеемся, что этот концерт, объединяющий народы, станет хорошей традицией для нас всех. С Днем Победы, с днем нашей Великой Победы", - обратился к слушателям на обоих берегах реки Нарва Дрозденко, слова которого приводит пресс-служба областного правительства.Подчеркивается, что перед началом концерта губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, ректор Всероссийского государственного университета юстиции Ольга Александрова и заместитель председателя Следственного комитета России Александр Клаус вместе с жителями Ивангорода и студентами-юристами возложили венки к братскому захоронению в Ивангороде.Как сообщалось, Всероссийский государственный университет юстиции во вторник проводит в Ивангороде серию торжественных мероприятий ко Дню Победы. В их число вошел и митинг-концерт на берегу реки Нарва.
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общество, нарва, ивангород, россия, александр дрозденко, владимир путин, день победы, день победы — 2023, эстония
Общество, Нарва, Ивангород, Россия, Александр Дрозденко, Владимир Путин, День Победы, День Победы — 2023, Эстония
Жители Нарвы слушали звучавшие из Ивангорода песни Победы

В граничащем с Эстонией Ивангороде прошел праздничный концерт в честь Дня Победы

© AP PhotoМост между российским Ивангородом и эстонским городом Нарва
Мост между российским Ивангородом и эстонским городом Нарва - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© AP Photo
Мост между российским Ивангородом и эстонским городом Нарва. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая - РИА Новости. Жители приграничного эстонского города Нарва во вторник услышали песни Победы со стороны Ивангорода Ленинградской области, где состоялся митинг-концерт, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.
«
"Праздничный концерт в Ивангороде прогремел не только для ленинградцев (жителей Ленобласти - ред.), но и для жителей эстонской Нарвы, которые вышли на набережные, чтобы отметить Великую Победу", - написал он в своем телеграм-канале.
По мнению губернатора Ленобласти, этот "концерт-подарок" подтверждает слова президента России Владимира Путина о том, что для России "нет недружественных, враждебных народов ни на Западе, ни на Востоке".
Региональное правительство в своем телеграм-канале опубликовало видео, где можно наблюдать большое количество слушателей концерта в День Победы на набережной с эстонской стороны.
"Сегодня День Победы объединяет всех: и Россию, и жителей Эстонии, и народы всех тех стран, которые освобождала Советская армия от коричневой чумы. Не стоит забывать, что при освобождении Ивангорода и Нарвы погибло более 100 тысяч советских солдат, в том числе и эстонцев. Мы дарим наш концерт и Ивангороду, и Нарве, и всей России. Надеемся, что этот концерт, объединяющий народы, станет хорошей традицией для нас всех. С Днем Победы, с днем нашей Великой Победы", - обратился к слушателям на обоих берегах реки Нарва Дрозденко, слова которого приводит пресс-служба областного правительства.
Подчеркивается, что перед началом концерта губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, ректор Всероссийского государственного университета юстиции Ольга Александрова и заместитель председателя Следственного комитета России Александр Клаус вместе с жителями Ивангорода и студентами-юристами возложили венки к братскому захоронению в Ивангороде.
Как сообщалось, Всероссийский государственный университет юстиции во вторник проводит в Ивангороде серию торжественных мероприятий ко Дню Победы. В их число вошел и митинг-концерт на берегу реки Нарва.
 
ОбществоНарваИвангородРоссияАлександр ДрозденкоВладимир ПутинДень ПобедыДень Победы — 2023Эстония
 
 
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