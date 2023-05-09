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Жители Нарвы слушали звучавшие из Ивангорода песни Победы

Жители Нарвы слушали звучавшие из Ивангорода песни Победы - РИА Новости, 09.05.2023

Жители Нарвы слушали звучавшие из Ивангорода песни Победы

Жители приграничного эстонского города Нарва во вторник услышали песни Победы со стороны Ивангорода Ленинградской области, где состоялся митинг-концерт, сообщил РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T19:08

2023-05-09T19:08

2023-05-09T19:30

общество

нарва

ивангород

россия

александр дрозденко

владимир путин

день победы

день победы — 2023

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая - РИА Новости. Жители приграничного эстонского города Нарва во вторник услышали песни Победы со стороны Ивангорода Ленинградской области, где состоялся митинг-концерт, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. По мнению губернатора Ленобласти, этот "концерт-подарок" подтверждает слова президента России Владимира Путина о том, что для России "нет недружественных, враждебных народов ни на Западе, ни на Востоке". Региональное правительство в своем телеграм-канале опубликовало видео, где можно наблюдать большое количество слушателей концерта в День Победы на набережной с эстонской стороны. "Сегодня День Победы объединяет всех: и Россию, и жителей Эстонии, и народы всех тех стран, которые освобождала Советская армия от коричневой чумы. Не стоит забывать, что при освобождении Ивангорода и Нарвы погибло более 100 тысяч советских солдат, в том числе и эстонцев. Мы дарим наш концерт и Ивангороду, и Нарве, и всей России. Надеемся, что этот концерт, объединяющий народы, станет хорошей традицией для нас всех. С Днем Победы, с днем нашей Великой Победы", - обратился к слушателям на обоих берегах реки Нарва Дрозденко, слова которого приводит пресс-служба областного правительства.Подчеркивается, что перед началом концерта губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, ректор Всероссийского государственного университета юстиции Ольга Александрова и заместитель председателя Следственного комитета России Александр Клаус вместе с жителями Ивангорода и студентами-юристами возложили венки к братскому захоронению в Ивангороде.Как сообщалось, Всероссийский государственный университет юстиции во вторник проводит в Ивангороде серию торжественных мероприятий ко Дню Победы. В их число вошел и митинг-концерт на берегу реки Нарва.

нарва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, нарва, ивангород, россия, александр дрозденко, владимир путин, день победы, день победы — 2023, эстония