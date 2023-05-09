Жители Нарвы слушали звучавшие из Ивангорода песни Победы
В граничащем с Эстонией Ивангороде прошел праздничный концерт в честь Дня Победы
© AP PhotoМост между российским Ивангородом и эстонским городом Нарва
© AP Photo
Мост между российским Ивангородом и эстонским городом Нарва. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая - РИА Новости. Жители приграничного эстонского города Нарва во вторник услышали песни Победы со стороны Ивангорода Ленинградской области, где состоялся митинг-концерт, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.
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"Праздничный концерт в Ивангороде прогремел не только для ленинградцев (жителей Ленобласти - ред.), но и для жителей эстонской Нарвы, которые вышли на набережные, чтобы отметить Великую Победу", - написал он в своем телеграм-канале.
По мнению губернатора Ленобласти, этот "концерт-подарок" подтверждает слова президента России Владимира Путина о том, что для России "нет недружественных, враждебных народов ни на Западе, ни на Востоке".
Региональное правительство в своем телеграм-канале опубликовало видео, где можно наблюдать большое количество слушателей концерта в День Победы на набережной с эстонской стороны.
"Сегодня День Победы объединяет всех: и Россию, и жителей Эстонии, и народы всех тех стран, которые освобождала Советская армия от коричневой чумы. Не стоит забывать, что при освобождении Ивангорода и Нарвы погибло более 100 тысяч советских солдат, в том числе и эстонцев. Мы дарим наш концерт и Ивангороду, и Нарве, и всей России. Надеемся, что этот концерт, объединяющий народы, станет хорошей традицией для нас всех. С Днем Победы, с днем нашей Великой Победы", - обратился к слушателям на обоих берегах реки Нарва Дрозденко, слова которого приводит пресс-служба областного правительства.
Подчеркивается, что перед началом концерта губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, ректор Всероссийского государственного университета юстиции Ольга Александрова и заместитель председателя Следственного комитета России Александр Клаус вместе с жителями Ивангорода и студентами-юристами возложили венки к братскому захоронению в Ивангороде.
Как сообщалось, Всероссийский государственный университет юстиции во вторник проводит в Ивангороде серию торжественных мероприятий ко Дню Победы. В их число вошел и митинг-концерт на берегу реки Нарва.