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В СНБО Украины признали отсутствие итогового плана контрнаступления - РИА Новости, 09.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:54 09.05.2023 (обновлено: 21:15 09.05.2023)
https://ria.ru/20230509/kontrnastuplenie-1870660992.html
В СНБО Украины признали отсутствие итогового плана контрнаступления
В СНБО Украины признали отсутствие итогового плана контрнаступления - РИА Новости, 09.05.2023
В СНБО Украины признали отсутствие итогового плана контрнаступления
У Киева пока нет окончательного плана контрнаступления, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов. РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T19:54
2023-05-09T21:15
специальная военная операция на украине
украина
алексей данилов
совет национальной безопасности и обороны украины
нато
алексей резников
в мире
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. У Киева пока нет окончательного плана контрнаступления, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов. Данилов добавил, что у Украины есть несколько вариантов, находящихся в разработке. По его словам, в зависимости от обстоятельств Киев будет принимать те или иные решения.Ранее британская газета Times сообщала со ссылкой на просочившиеся в Сеть данные американской разведки, что Украина вряд ли добьется крупных успехов при контрнаступлении. По данным СМИ, страна не готова к таким действиям, а лучшее, что ждет Киев, — это "скромные территориальные завоевания". В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил, что контрнаступление ВСУ начнется в ближайшие недели. При этом министр обороны Украины Резников отмечал, что контрнаступления можно будет ожидать по окончании распутицы и Киев планирует нанести несколько ударов. О скором контрнаступлении украинской армии не раз заявляли как в Киеве, так и на Западе. Одним из направлений удара называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва тщательно отслеживает любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывает их при планировании спецоперации. В свою очередь, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявлял, что если Киев решится на подобные действия, это "станет его лебединой песней", поскольку резервов у украинских войск больше не останется.
https://ria.ru/20230508/oruzhie-1870401124.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, алексей данилов, совет национальной безопасности и обороны украины, нато, алексей резников, в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Алексей Данилов, Совет национальной безопасности и обороны Украины, НАТО, Алексей Резников, В мире, Вооруженные силы Украины
В СНБО Украины признали отсутствие итогового плана контрнаступления

Секретарь СНБО Украины Данилов признал отсутствие у Киева итогового плана контрнаступления

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. У Киева пока нет окончательного плана контрнаступления, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.
«
"На сегодняшний день люди, которые точно знают все наши планы (контрнаступления. — Прим.ред.), их не существует. Окончательный план еще не утвержден", — сказал он в эфире телеканала "Рада".
Данилов добавил, что у Украины есть несколько вариантов, находящихся в разработке. По его словам, в зависимости от обстоятельств Киев будет принимать те или иные решения.
Ранее британская газета Times сообщала со ссылкой на просочившиеся в Сеть данные американской разведки, что Украина вряд ли добьется крупных успехов при контрнаступлении. По данным СМИ, страна не готова к таким действиям, а лучшее, что ждет Киев, — это "скромные территориальные завоевания".
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В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил, что контрнаступление ВСУ начнется в ближайшие недели. При этом министр обороны Украины Резников отмечал, что контрнаступления можно будет ожидать по окончании распутицы и Киев планирует нанести несколько ударов.
О скором контрнаступлении украинской армии не раз заявляли как в Киеве, так и на Западе. Одним из направлений удара называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва тщательно отслеживает любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывает их при планировании спецоперации. В свою очередь, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявлял, что если Киев решится на подобные действия, это "станет его лебединой песней", поскольку резервов у украинских войск больше не останется.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаАлексей ДаниловСовет национальной безопасности и обороны УкраиныНАТОАлексей РезниковВ миреВооруженные силы Украины
 
 
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