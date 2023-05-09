В СНБО Украины признали отсутствие итогового плана контрнаступления
Секретарь СНБО Украины Данилов признал отсутствие у Киева итогового плана контрнаступления
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. У Киева пока нет окончательного плана контрнаступления, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.
«
"На сегодняшний день люди, которые точно знают все наши планы (контрнаступления. — Прим.ред.), их не существует. Окончательный план еще не утвержден", — сказал он в эфире телеканала "Рада".
Данилов добавил, что у Украины есть несколько вариантов, находящихся в разработке. По его словам, в зависимости от обстоятельств Киев будет принимать те или иные решения.
Ранее британская газета Times сообщала со ссылкой на просочившиеся в Сеть данные американской разведки, что Украина вряд ли добьется крупных успехов при контрнаступлении. По данным СМИ, страна не готова к таким действиям, а лучшее, что ждет Киев, — это "скромные территориальные завоевания".
В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил, что контрнаступление ВСУ начнется в ближайшие недели. При этом министр обороны Украины Резников отмечал, что контрнаступления можно будет ожидать по окончании распутицы и Киев планирует нанести несколько ударов.
О скором контрнаступлении украинской армии не раз заявляли как в Киеве, так и на Западе. Одним из направлений удара называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва тщательно отслеживает любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывает их при планировании спецоперации. В свою очередь, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявлял, что если Киев решится на подобные действия, это "станет его лебединой песней", поскольку резервов у украинских войск больше не останется.