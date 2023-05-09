https://ria.ru/20230509/kontrnastuplenie-1870660992.html

В СНБО Украины признали отсутствие итогового плана контрнаступления

В СНБО Украины признали отсутствие итогового плана контрнаступления - РИА Новости, 09.05.2023

В СНБО Украины признали отсутствие итогового плана контрнаступления

У Киева пока нет окончательного плана контрнаступления, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов. РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T19:54

2023-05-09T19:54

2023-05-09T21:15

специальная военная операция на украине

украина

алексей данилов

совет национальной безопасности и обороны украины

нато

алексей резников

в мире

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. У Киева пока нет окончательного плана контрнаступления, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов. Данилов добавил, что у Украины есть несколько вариантов, находящихся в разработке. По его словам, в зависимости от обстоятельств Киев будет принимать те или иные решения.Ранее британская газета Times сообщала со ссылкой на просочившиеся в Сеть данные американской разведки, что Украина вряд ли добьется крупных успехов при контрнаступлении. По данным СМИ, страна не готова к таким действиям, а лучшее, что ждет Киев, — это "скромные территориальные завоевания". В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил, что контрнаступление ВСУ начнется в ближайшие недели. При этом министр обороны Украины Резников отмечал, что контрнаступления можно будет ожидать по окончании распутицы и Киев планирует нанести несколько ударов. О скором контрнаступлении украинской армии не раз заявляли как в Киеве, так и на Западе. Одним из направлений удара называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва тщательно отслеживает любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывает их при планировании спецоперации. В свою очередь, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявлял, что если Киев решится на подобные действия, это "станет его лебединой песней", поскольку резервов у украинских войск больше не останется.

https://ria.ru/20230508/oruzhie-1870401124.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина, алексей данилов, совет национальной безопасности и обороны украины, нато, алексей резников, в мире, вооруженные силы украины