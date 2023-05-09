https://ria.ru/20230509/kladbische-1870574886.html
В Варшаве осквернили мемориальное кладбище советских воинов
В Варшаве осквернили мемориальное кладбище советских воинов - РИА Новости, 09.05.2023
В Варшаве осквернили мемориальное кладбище советских воинов
Мемориальное кладбище советских воинов в Варшаве осквернили вульгарными надписями, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T10:13
2023-05-09T10:13
2023-05-09T10:13
в мире
варшава
польша
день победы
сергей андреев (дипломат)
день победы — 2023
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ВАРШАВА, 9 мая – РИА Новости. Мемориальное кладбище советских воинов в Варшаве осквернили вульгарными надписями, передает корреспондент РИА Новости. На постаменте одной из скульптурных композиций на территории кладбища черной краской нанесены надписи антироссийского и нецензурного содержания. На месте присутствует большое количество полицейских, но попыток привести кладбище в порядок не предпринимается. Во вторник посольство России в Польше планирует традиционно возложить венки на этом кладбище в память о погибших во время освобождения Польши красноармейцах. Тем временем активисты проукраинских движений проводят на данном кладбище свою акцию. Площадку, ведущую к захоронениям, они заставили украинскими флагами, а также инсталляциями, а также инсталляциями. Во время предыдущего возложения венков на этом же кладбище – 9 мая 2022 года – посол РФ в Варшаве Сергей Андреев подвергся нападению. Заранее собравшиеся на территории кладбища агрессивно настроенные поляки и украинцы преградили ему путь, выкрикивая оскорбительные лозунги. Они начали поливать посла и сопровождавших его людей красной субстанцией, позже выяснилось, что это был сироп. Через несколько минут на месте появились полицейские, которые оттеснили толпу и посол с сопровождающими покинули место нападения. В конце апреля в Варшаве местные власти и полиция ворвались в школу при российском посольстве, сломав дверь. Сотрудники школы были вынуждены покинуть здание по требованию польской стороны. В МИД России заявили, что "столь наглый" шаг Варшавы "не останется без нашей жесткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши в России".Парад Победы. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20230509/polsha-1870521761.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, варшава, польша, день победы, сергей андреев (дипломат), день победы — 2023
В мире, Варшава, Польша, День Победы, Сергей Андреев (дипломат), День Победы — 2023
В Варшаве осквернили мемориальное кладбище советских воинов
В Варшаве мемориальное кладбище советских воинов осквернили вульгарными надписями
ВАРШАВА, 9 мая – РИА Новости. Мемориальное кладбище советских воинов в Варшаве осквернили вульгарными надписями, передает корреспондент РИА Новости.
На постаменте одной из скульптурных композиций на территории кладбища черной краской нанесены надписи антироссийского и нецензурного содержания.
На месте присутствует большое количество полицейских, но попыток привести кладбище в порядок не предпринимается.
Во вторник посольство России
в Польше
планирует традиционно возложить венки на этом кладбище в память о погибших во время освобождения Польши красноармейцах.
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Тем временем активисты проукраинских движений проводят на данном кладбище свою акцию. Площадку, ведущую к захоронениям, они заставили украинскими флагами, а также инсталляциями, а также инсталляциями.
Во время предыдущего возложения венков на этом же кладбище – 9 мая 2022 года – посол РФ в Варшаве Сергей Андреев
подвергся нападению. Заранее собравшиеся на территории кладбища агрессивно настроенные поляки и украинцы преградили ему путь, выкрикивая оскорбительные лозунги. Они начали поливать посла и сопровождавших его людей красной субстанцией, позже выяснилось, что это был сироп. Через несколько минут на месте появились полицейские, которые оттеснили толпу и посол с сопровождающими покинули место нападения.
В конце апреля в Варшаве местные власти и полиция ворвались в школу при российском посольстве, сломав дверь. Сотрудники школы были вынуждены покинуть здание по требованию польской стороны. В МИД России заявили, что "столь наглый" шаг Варшавы "не останется без нашей жесткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши в России".
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