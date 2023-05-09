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Кадыров в День Победы отметил готовность нынешних бойцов защищать Родину - РИА Новости, 09.05.2023
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11:56 09.05.2023
https://ria.ru/20230509/kadyrov-1870599334.html
Кадыров в День Победы отметил готовность нынешних бойцов защищать Родину
Кадыров в День Победы отметил готовность нынешних бойцов защищать Родину - РИА Новости, 09.05.2023
Кадыров в День Победы отметил готовность нынешних бойцов защищать Родину
Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил россиян с Днем Победы, отметив мужество и героизм защитников Отечества, благодаря которым решение вторгнутся в страну... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T11:56
2023-05-09T11:56
сталинград
ленинград
рамзан кадыров
день победы
общество
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ГРОЗНЫЙ, 9 мая – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил россиян с Днем Победы, отметив мужество и героизм защитников Отечества, благодаря которым решение вторгнутся в страну обернулось для противника настоящим кошмаром. "Решение вторгнуться на территорию Советского Союза летом 1941 года обернулось для противника настоящим кошмаром. С переходом государственной границы СССР враг столкнулся с невиданным сопротивлением со стороны доблестных красноармейцев. Каждый был готов стоять до конца на защите Родины, что стало неожиданностью для врага", - написал Кадыров в телеграм-канале. Глава Чечни напомнил, что в числе советских войск было много чеченцев, которые обеспечивали защиту Сталинграда, Ленинграда, Брестской крепости и многих других городов. Практически все переломные моменты войны, по его словам, происходили при участии представителей чеченского народа. Кадыров добавил, что итоги тяжелой и кровопролитной битвы, определили дальнейшую судьбу всего государства. он отметил, что мы в неоплатном долгу перед теми, кто отдали свои жизни ради будущих поколений. "Сегодня наша страна вновь столкнулась с подобной угрозой. Остатки умерщвлённой нацистской идеологии при непосредственной помощи вражеских стран пустили корни в современном мире. Тем не менее им следует знать, что мы не позволим врагу переступить границы России. Не потерпим повторения тех трагических событий, оставивших неизгладимый шрам на наших сердцах", - написал глава региона.
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сталинград, ленинград, рамзан кадыров, день победы, общество
Сталинград, Ленинград, Рамзан Кадыров, День Победы, Общество
Кадыров в День Победы отметил готовность нынешних бойцов защищать Родину

Кадыров в День Победы отметил героизм предков и готовность нынешних бойцов защищать Родину

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 9 мая – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил россиян с Днем Победы, отметив мужество и героизм защитников Отечества, благодаря которым решение вторгнутся в страну обернулось для противника настоящим кошмаром.
"Решение вторгнуться на территорию Советского Союза летом 1941 года обернулось для противника настоящим кошмаром. С переходом государственной границы СССР враг столкнулся с невиданным сопротивлением со стороны доблестных красноармейцев. Каждый был готов стоять до конца на защите Родины, что стало неожиданностью для врага", - написал Кадыров в телеграм-канале.
Глава Чечни напомнил, что в числе советских войск было много чеченцев, которые обеспечивали защиту Сталинграда, Ленинграда, Брестской крепости и многих других городов. Практически все переломные моменты войны, по его словам, происходили при участии представителей чеченского народа. Кадыров добавил, что итоги тяжелой и кровопролитной битвы, определили дальнейшую судьбу всего государства. он отметил, что мы в неоплатном долгу перед теми, кто отдали свои жизни ради будущих поколений.
"Сегодня наша страна вновь столкнулась с подобной угрозой. Остатки умерщвлённой нацистской идеологии при непосредственной помощи вражеских стран пустили корни в современном мире. Тем не менее им следует знать, что мы не позволим врагу переступить границы России. Не потерпим повторения тех трагических событий, оставивших неизгладимый шрам на наших сердцах", - написал глава региона.
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