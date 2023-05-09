Кадыров в День Победы отметил готовность нынешних бойцов защищать Родину
Кадыров в День Победы отметил героизм предков и готовность нынешних бойцов защищать Родину
Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 9 мая – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил россиян с Днем Победы, отметив мужество и героизм защитников Отечества, благодаря которым решение вторгнутся в страну обернулось для противника настоящим кошмаром.
"Решение вторгнуться на территорию Советского Союза летом 1941 года обернулось для противника настоящим кошмаром. С переходом государственной границы СССР враг столкнулся с невиданным сопротивлением со стороны доблестных красноармейцев. Каждый был готов стоять до конца на защите Родины, что стало неожиданностью для врага", - написал Кадыров в телеграм-канале.
Глава Чечни напомнил, что в числе советских войск было много чеченцев, которые обеспечивали защиту Сталинграда, Ленинграда, Брестской крепости и многих других городов. Практически все переломные моменты войны, по его словам, происходили при участии представителей чеченского народа. Кадыров добавил, что итоги тяжелой и кровопролитной битвы, определили дальнейшую судьбу всего государства. он отметил, что мы в неоплатном долгу перед теми, кто отдали свои жизни ради будущих поколений.
"Сегодня наша страна вновь столкнулась с подобной угрозой. Остатки умерщвлённой нацистской идеологии при непосредственной помощи вражеских стран пустили корни в современном мире. Тем не менее им следует знать, что мы не позволим врагу переступить границы России. Не потерпим повторения тех трагических событий, оставивших неизгладимый шрам на наших сердцах", - написал глава региона.