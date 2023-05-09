https://ria.ru/20230509/italiya-1870651174.html

СМИ: Италия планирует выйти из инициативы Китая "Один пояс - один путь"

СМИ: Италия планирует выйти из инициативы Китая "Один пояс - один путь" - РИА Новости, 09.05.2023

СМИ: Италия планирует выйти из инициативы Китая "Один пояс - один путь"

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила спикеру палаты представителей США Кевину Маккарти во время их встречи о намерении Италии выйти из китайского... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T17:58

2023-05-09T17:58

2023-05-09T20:40

в мире

италия

китай

рим

кевин маккарти

джузеппе конте

g7

евросоюз

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РИМ, 9 мая - РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила спикеру палаты представителей США Кевину Маккарти во время их встречи о намерении Италии выйти из китайского проекта "Один пояс - один путь" на фоне давления Вашингтона, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Мелони заверила Маккарти во время встречи в Риме на прошлой неделе, что ее правительство, несмотря на отсутствие в данный момент окончательно принятого решения, выступает за выход из масштабной инициативы Китая "Один пояс - один путь", - сообщили агентству источники, присутствовавшие на прошедшей встрече. По словам лиц, пожелавших остаться инкогнито, Вашингтон оказал давление на Рим с целью занятия итальянским руководством твердой позиции о выходе из китайской инициативы. Согласно агентству, советники Мелони в данный момент еще обсуждают "детали и сроки" принятия решения. При этом итальянское руководство обеспокоено возможными ответными мерами со стороны Китая. Как отметили источники, потенциальное решение Рима во многом связано с фактором сильного присутствия китайских инвесторов в Италии. В частности, было упомянуто большое влияние на экономическом рынке страны китайской госкомпании Sinochem Holdings, являющейся крупнейшим акционером итальянского производителя шин Pirelli & C. SpA. В статье при этом подчеркивается, что какие-либо заявления Рима по данному вопросу стоит ожидать лишь после начала саммита лидеров G7 в японской Хиросиме, который пройдет с 19 по 21 мая. В феврале спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в интервью изданию The Week заявил, что Запад пытается подорвать инициативу Китая "Один пояс - один путь", манипулируя террористами в Афганистане. Подписание лидерами Китая и Италии меморандума о взаимопонимании, позволившему присоединиться Италии к данной инициативе, состоялось в марте 2019 года. Тогда Италия стала первой страной из "Большой семерки" и первой из стран-основателей ЕС, официально подтвердившей готовность участвовать в проектах китайской программы инвестиций. Критика в адрес Рима в связи с подписанием меморандума прозвучала как из Брюсселя, так и из Вашингтона, где предостерегли Италию от последствий опрометчивого шага. В итоге тогдашний премьер-министр Италии Джузеппе Конте был вынужден заявить, что "это не международный договор, а необязывающее рамочное соглашение". Конте также подчеркивал, что участие Италии в новом Шелковом пути необходимо для наращивания национального экспорта в Китай, но "не несет никакой угрозы нашим национальным интересам и полностью согласуется со стратегией ЕС". "Один пояс - один путь" - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более чем 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.

https://ria.ru/20230509/plan-1870639638.html

https://ria.ru/20230508/nato-1870437173.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, италия, китай, рим, кевин маккарти, джузеппе конте, g7, евросоюз, джорджа мелони