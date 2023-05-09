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СМИ: Италия планирует выйти из инициативы Китая "Один пояс - один путь" - РИА Новости, 09.05.2023
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17:58 09.05.2023 (обновлено: 20:40 09.05.2023)
https://ria.ru/20230509/italiya-1870651174.html
СМИ: Италия планирует выйти из инициативы Китая "Один пояс - один путь"
СМИ: Италия планирует выйти из инициативы Китая "Один пояс - один путь" - РИА Новости, 09.05.2023
СМИ: Италия планирует выйти из инициативы Китая "Один пояс - один путь"
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила спикеру палаты представителей США Кевину Маккарти во время их встречи о намерении Италии выйти из китайского... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T17:58
2023-05-09T20:40
в мире
италия
китай
рим
кевин маккарти
джузеппе конте
g7
евросоюз
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РИМ, 9 мая - РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила спикеру палаты представителей США Кевину Маккарти во время их встречи о намерении Италии выйти из китайского проекта "Один пояс - один путь" на фоне давления Вашингтона, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Мелони заверила Маккарти во время встречи в Риме на прошлой неделе, что ее правительство, несмотря на отсутствие в данный момент окончательно принятого решения, выступает за выход из масштабной инициативы Китая "Один пояс - один путь", - сообщили агентству источники, присутствовавшие на прошедшей встрече. По словам лиц, пожелавших остаться инкогнито, Вашингтон оказал давление на Рим с целью занятия итальянским руководством твердой позиции о выходе из китайской инициативы. Согласно агентству, советники Мелони в данный момент еще обсуждают "детали и сроки" принятия решения. При этом итальянское руководство обеспокоено возможными ответными мерами со стороны Китая. Как отметили источники, потенциальное решение Рима во многом связано с фактором сильного присутствия китайских инвесторов в Италии. В частности, было упомянуто большое влияние на экономическом рынке страны китайской госкомпании Sinochem Holdings, являющейся крупнейшим акционером итальянского производителя шин Pirelli &amp; C. SpA. В статье при этом подчеркивается, что какие-либо заявления Рима по данному вопросу стоит ожидать лишь после начала саммита лидеров G7 в японской Хиросиме, который пройдет с 19 по 21 мая. В феврале спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в интервью изданию The Week заявил, что Запад пытается подорвать инициативу Китая "Один пояс - один путь", манипулируя террористами в Афганистане. Подписание лидерами Китая и Италии меморандума о взаимопонимании, позволившему присоединиться Италии к данной инициативе, состоялось в марте 2019 года. Тогда Италия стала первой страной из "Большой семерки" и первой из стран-основателей ЕС, официально подтвердившей готовность участвовать в проектах китайской программы инвестиций. Критика в адрес Рима в связи с подписанием меморандума прозвучала как из Брюсселя, так и из Вашингтона, где предостерегли Италию от последствий опрометчивого шага. В итоге тогдашний премьер-министр Италии Джузеппе Конте был вынужден заявить, что "это не международный договор, а необязывающее рамочное соглашение". Конте также подчеркивал, что участие Италии в новом Шелковом пути необходимо для наращивания национального экспорта в Китай, но "не несет никакой угрозы нашим национальным интересам и полностью согласуется со стратегией ЕС". "Один пояс - один путь" - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более чем 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.
https://ria.ru/20230509/plan-1870639638.html
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в мире, италия, китай, рим, кевин маккарти, джузеппе конте, g7, евросоюз, джорджа мелони
В мире, Италия, Китай, Рим, Кевин Маккарти, Джузеппе Конте, G7, Евросоюз, Джорджа Мелони
СМИ: Италия планирует выйти из инициативы Китая "Один пояс - один путь"

Блумберг: Италия планирует выйти из инициативы Китая "Один пояс - один путь" из-за США

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкВид Рима, Италия
Вид Рима, Италия - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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Вид Рима, Италия . Архивное фото
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РИМ, 9 мая - РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила спикеру палаты представителей США Кевину Маккарти во время их встречи о намерении Италии выйти из китайского проекта "Один пояс - один путь" на фоне давления Вашингтона, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Мелони заверила Маккарти во время встречи в Риме на прошлой неделе, что ее правительство, несмотря на отсутствие в данный момент окончательно принятого решения, выступает за выход из масштабной инициативы Китая "Один пояс - один путь", - сообщили агентству источники, присутствовавшие на прошедшей встрече.
По словам лиц, пожелавших остаться инкогнито, Вашингтон оказал давление на Рим с целью занятия итальянским руководством твердой позиции о выходе из китайской инициативы. Согласно агентству, советники Мелони в данный момент еще обсуждают "детали и сроки" принятия решения. При этом итальянское руководство обеспокоено возможными ответными мерами со стороны Китая.
Как отметили источники, потенциальное решение Рима во многом связано с фактором сильного присутствия китайских инвесторов в Италии. В частности, было упомянуто большое влияние на экономическом рынке страны китайской госкомпании Sinochem Holdings, являющейся крупнейшим акционером итальянского производителя шин Pirelli & C. SpA.
В статье при этом подчеркивается, что какие-либо заявления Рима по данному вопросу стоит ожидать лишь после начала саммита лидеров G7 в японской Хиросиме, который пройдет с 19 по 21 мая.
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В феврале спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в интервью изданию The Week заявил, что Запад пытается подорвать инициативу Китая "Один пояс - один путь", манипулируя террористами в Афганистане.
Подписание лидерами Китая и Италии меморандума о взаимопонимании, позволившему присоединиться Италии к данной инициативе, состоялось в марте 2019 года. Тогда Италия стала первой страной из "Большой семерки" и первой из стран-основателей ЕС, официально подтвердившей готовность участвовать в проектах китайской программы инвестиций.
Критика в адрес Рима в связи с подписанием меморандума прозвучала как из Брюсселя, так и из Вашингтона, где предостерегли Италию от последствий опрометчивого шага. В итоге тогдашний премьер-министр Италии Джузеппе Конте был вынужден заявить, что "это не международный договор, а необязывающее рамочное соглашение". Конте также подчеркивал, что участие Италии в новом Шелковом пути необходимо для наращивания национального экспорта в Китай, но "не несет никакой угрозы нашим национальным интересам и полностью согласуется со стратегией ЕС".
"Один пояс - один путь" - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более чем 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.
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В миреИталияКитайРимКевин МаккартиДжузеппе КонтеG7ЕвросоюзДжорджа Мелони
 
 
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