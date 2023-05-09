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Под Римом возложили венки к мемориалу советским воинам - РИА Новости, 09.05.2023
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12:31 09.05.2023
https://ria.ru/20230509/italiya-1870606139.html
Под Римом возложили венки к мемориалу советским воинам
Под Римом возложили венки к мемориалу советским воинам - РИА Новости, 09.05.2023
Под Римом возложили венки к мемориалу советским воинам
Сотрудники посольства РФ в Италии, представители военного атташата, работники российских загранучреждений и школьники приняли участие в торжественной церемонии... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T12:31
2023-05-09T12:31
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РИМ, 9 мая – РИА Новости. Сотрудники посольства РФ в Италии, представители военного атташата, работники российских загранучреждений и школьники приняли участие в торжественной церемонии возложения венков к мемориалу советским воинам, павшим в борьбе с фашизмом в годы Второй мировой войны. Церемония состоялась во вторник в городе Палестрина под Римом. По многолетней традиции в День Победы на кладбище Палестрины, где похоронены красноармейцы Николай Демьяченко, Анатолий Курепин и Василий Скороходов, воевавшие плечом к плечу с итальянскими партизанами, вместе с россиянами приходят представители местных властей и активисты ряда итальянских общественных организаций, чтобы почтить память героев, отдавших свои жизни в борьбе за освобождение Европы от фашизма. На церемонии выступил временный поверенный в делах России в Италии Михаил Российский, который отдал дань уважения погибшим во время войны итальянским партизанам и отметил героизм советских людей, сражавшихся в рядах движения Сопротивления. Российский подчеркнул историческую значимость Великой Победы 1945 года, обратив внимание на то, что она стала "ответом народов мира на попытку разделить человечество на расу господ и расу рабов, чтобы благосостояние первой обеспечивалось за счет эксплуатации и унижения другой". Он указал на "стремление идейных наследников Гитлера, скрывающихся в наши дни за безликими коллективными форматами, к реваншу и сведению исторических счетов". Дипломат отметил доблесть современной российской армии, показавшей себя достойной памяти предшественников - бойцов и командиров Красной армии и Военно-морского флота, а также европейских борцов-антифашистов. "Мы собрались здесь, чтобы почтить память мужественных советских воинов, которые вместе со многими другими мужчинами и женщинами различных национальностей пожертвовали своими жизнями в борьбе с нацистским варварством. Это случилось 9 марта 1944 года, когда в ходе ожесточенных боев с немецкими войсками здесь были убиты солдаты, которых тогда знали только по именам - Николай, Анатолий, Василий. Мы храним память об этих героях, сражавшихся вместе с нашими партизанами", - заявил заместитель главы городской администрации Палестрины Наталино Карузи. Участники торжественной церемонии возложили венки и цветы к мемориалу и почтили минутой молчания память павших героев. В эти майские дни во многих регионах Италии от северной Лигурии до Сицилии проходят митинги и манифестации, приуроченные ко Дню Победы. В Риме, Милане, Болонье, Катании, Генуе и других городах прошли акции "Бессмертный полк", возложения цветов к могилам советских воинов, сражавшихся в рядах итальянского движения Сопротивления.
https://ria.ru/20230509/putin-1870556818.html
https://ria.ru/20230509/pobeda-1870505350.html
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в мире, рим, италия, день победы, день победы — 2023
В мире, Рим, Италия, День Победы, День Победы — 2023
Под Римом возложили венки к мемориалу советским воинам

Сотрудники посольства России возложили венки к мемориалу советским воинам под Римом

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкВид Рима, Италия
Вид Рима, Италия - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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Вид Рима, Италия . Архивное фото
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РИМ, 9 мая – РИА Новости. Сотрудники посольства РФ в Италии, представители военного атташата, работники российских загранучреждений и школьники приняли участие в торжественной церемонии возложения венков к мемориалу советским воинам, павшим в борьбе с фашизмом в годы Второй мировой войны.
Церемония состоялась во вторник в городе Палестрина под Римом.
По многолетней традиции в День Победы на кладбище Палестрины, где похоронены красноармейцы Николай Демьяченко, Анатолий Курепин и Василий Скороходов, воевавшие плечом к плечу с итальянскими партизанами, вместе с россиянами приходят представители местных властей и активисты ряда итальянских общественных организаций, чтобы почтить память героев, отдавших свои жизни в борьбе за освобождение Европы от фашизма.
На церемонии выступил временный поверенный в делах России в Италии Михаил Российский, который отдал дань уважения погибшим во время войны итальянским партизанам и отметил героизм советских людей, сражавшихся в рядах движения Сопротивления.
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Российский подчеркнул историческую значимость Великой Победы 1945 года, обратив внимание на то, что она стала "ответом народов мира на попытку разделить человечество на расу господ и расу рабов, чтобы благосостояние первой обеспечивалось за счет эксплуатации и унижения другой". Он указал на "стремление идейных наследников Гитлера, скрывающихся в наши дни за безликими коллективными форматами, к реваншу и сведению исторических счетов". Дипломат отметил доблесть современной российской армии, показавшей себя достойной памяти предшественников - бойцов и командиров Красной армии и Военно-морского флота, а также европейских борцов-антифашистов.
"Мы собрались здесь, чтобы почтить память мужественных советских воинов, которые вместе со многими другими мужчинами и женщинами различных национальностей пожертвовали своими жизнями в борьбе с нацистским варварством. Это случилось 9 марта 1944 года, когда в ходе ожесточенных боев с немецкими войсками здесь были убиты солдаты, которых тогда знали только по именам - Николай, Анатолий, Василий. Мы храним память об этих героях, сражавшихся вместе с нашими партизанами", - заявил заместитель главы городской администрации Палестрины Наталино Карузи.
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Участники торжественной церемонии возложили венки и цветы к мемориалу и почтили минутой молчания память павших героев.
В эти майские дни во многих регионах Италии от северной Лигурии до Сицилии проходят митинги и манифестации, приуроченные ко Дню Победы. В Риме, Милане, Болонье, Катании, Генуе и других городах прошли акции "Бессмертный полк", возложения цветов к могилам советских воинов, сражавшихся в рядах итальянского движения Сопротивления.
 
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