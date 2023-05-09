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Москвичи могут рассказать историю родственников-фронтовиков на сайте мэра - РИА Новости, 09.05.2023
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10:23 09.05.2023
https://ria.ru/20230509/istoriya-1870578793.html
Москвичи могут рассказать историю родственников-фронтовиков на сайте мэра
Москвичи могут рассказать историю родственников-фронтовиков на сайте мэра - РИА Новости, 09.05.2023
Москвичи могут рассказать историю родственников-фронтовиков на сайте мэра
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил москвичам поучаствовать в проекте "Наши герои. История моей семьи" и рассказать историю родственников-фронтовиков и... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T10:23
2023-05-09T10:23
общество
москва
сергей собянин
день победы
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин предложил москвичам поучаствовать в проекте "Наши герои. История моей семьи" и рассказать историю родственников-фронтовиков и тружеников тыла на сайте главы города. "Если вы хотите рассказать о героях и тружениках, память о которых бережно хранится в вашей семье, запишите небольшое видео, и оно будет опубликовано на моем сайте", - написал Собянин в своем Telegram-канале. Нужно записать небольшое видео с семейными фотографиями, рассказать о родственниках и загрузить видео. После модерации оно будет опубликовано в галерее проекта, добавляется на сайте мэра.Парад Победы. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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общество, москва, сергей собянин, день победы, день победы — 2023
Общество, Москва, Сергей Собянин, День Победы, День Победы — 2023
Москвичи могут рассказать историю родственников-фронтовиков на сайте мэра

Собянин предложил москвичам рассказать историю родственников-фронтовиков

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин предложил москвичам поучаствовать в проекте "Наши герои. История моей семьи" и рассказать историю родственников-фронтовиков и тружеников тыла на сайте главы города.
"Если вы хотите рассказать о героях и тружениках, память о которых бережно хранится в вашей семье, запишите небольшое видео, и оно будет опубликовано на моем сайте", - написал Собянин в своем Telegram-канале.
Нужно записать небольшое видео с семейными фотографиями, рассказать о родственниках и загрузить видео. После модерации оно будет опубликовано в галерее проекта, добавляется на сайте мэра.
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