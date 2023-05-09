https://ria.ru/20230509/istoriya-1870578793.html
Москвичи могут рассказать историю родственников-фронтовиков на сайте мэра
Москвичи могут рассказать историю родственников-фронтовиков на сайте мэра - РИА Новости, 09.05.2023
Москвичи могут рассказать историю родственников-фронтовиков на сайте мэра
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил москвичам поучаствовать в проекте "Наши герои. История моей семьи" и рассказать историю родственников-фронтовиков и... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T10:23
2023-05-09T10:23
2023-05-09T10:23
общество
москва
сергей собянин
день победы
день победы — 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760387201_0:81:2998:1767_1920x0_80_0_0_5d4d9715d41a8d39ee1aa0e4e772a415.jpg
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин предложил москвичам поучаствовать в проекте "Наши герои. История моей семьи" и рассказать историю родственников-фронтовиков и тружеников тыла на сайте главы города. "Если вы хотите рассказать о героях и тружениках, память о которых бережно хранится в вашей семье, запишите небольшое видео, и оно будет опубликовано на моем сайте", - написал Собянин в своем Telegram-канале. Нужно записать небольшое видео с семейными фотографиями, рассказать о родственниках и загрузить видео. После модерации оно будет опубликовано в галерее проекта, добавляется на сайте мэра.Парад Победы. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20230509/veteran-1870560919.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760387201_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_a76e7fef04b8995648a115441e03bb0e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, сергей собянин, день победы, день победы — 2023
Общество, Москва, Сергей Собянин, День Победы, День Победы — 2023
Москвичи могут рассказать историю родственников-фронтовиков на сайте мэра
Собянин предложил москвичам рассказать историю родственников-фронтовиков