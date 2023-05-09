https://ria.ru/20230509/istoriya-1870578793.html

Москвичи могут рассказать историю родственников-фронтовиков на сайте мэра

Москвичи могут рассказать историю родственников-фронтовиков на сайте мэра - РИА Новости, 09.05.2023

Москвичи могут рассказать историю родственников-фронтовиков на сайте мэра

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил москвичам поучаствовать в проекте "Наши герои. История моей семьи" и рассказать историю родственников-фронтовиков и... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T10:23

2023-05-09T10:23

2023-05-09T10:23

общество

москва

сергей собянин

день победы

день победы — 2023

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин предложил москвичам поучаствовать в проекте "Наши герои. История моей семьи" и рассказать историю родственников-фронтовиков и тружеников тыла на сайте главы города. "Если вы хотите рассказать о героях и тружениках, память о которых бережно хранится в вашей семье, запишите небольшое видео, и оно будет опубликовано на моем сайте", - написал Собянин в своем Telegram-канале. Нужно записать небольшое видео с семейными фотографиями, рассказать о родственниках и загрузить видео. После модерации оно будет опубликовано в галерее проекта, добавляется на сайте мэра.Парад Победы. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230509/veteran-1870560919.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, москва, сергей собянин, день победы, день победы — 2023