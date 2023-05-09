https://ria.ru/20230509/inspektsii-1870629580.html

Турецкие СМИ сообщили о возобновлении инспекций судов по зерновой сделке

Турецкие СМИ сообщили о возобновлении инспекций судов по зерновой сделке - РИА Новости, 09.05.2023

Турецкие СМИ сообщили о возобновлении инспекций судов по зерновой сделке

Инспекции судов по зерновой сделке возобновились, сообщил гостелеканал TRT Haber со ссылкой на источники в Минобороны страны. РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T15:02

2023-05-09T15:02

2023-05-09T21:26

экономика

россия

украина

турция

владимир путин

оон

зерновая сделка

россельхозбанк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806888442_0:13:1226:702_1920x0_80_0_0_126d18f8b580b178a7067167bb9f97e9.jpg

АНКАРА, 9 мая — РИА Новости. Инспекции судов по зерновой сделке возобновились, сообщил гостелеканал TRT Haber со ссылкой на источники в Минобороны страны. Ранее ООН сообщила, что в мае число досмотров судов, участвующих в инициативе, снизилось в среднем до 2,9 в день (в апреле показатель составлял четыре инспекции в день в среднем). В частности, в воскресенье и понедельник досмотры не проводились. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент Владимир Путин указывал, что Запад вывозит к себе большую часть украинского зерна, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней — до 18 мая, но Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней. Черноморская зерновая инициатива — составная часть пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года, — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса и некоторые другие меры. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.

https://ria.ru/20230504/sdelka-1869573998.html

россия

украина

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, украина, турция, владимир путин, оон, зерновая сделка, россельхозбанк, swift, в мире