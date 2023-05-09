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Турецкие СМИ сообщили о возобновлении инспекций судов по зерновой сделке - РИА Новости, 09.05.2023
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15:02 09.05.2023 (обновлено: 21:26 09.05.2023)
https://ria.ru/20230509/inspektsii-1870629580.html
Турецкие СМИ сообщили о возобновлении инспекций судов по зерновой сделке
Турецкие СМИ сообщили о возобновлении инспекций судов по зерновой сделке - РИА Новости, 09.05.2023
Турецкие СМИ сообщили о возобновлении инспекций судов по зерновой сделке
Инспекции судов по зерновой сделке возобновились, сообщил гостелеканал TRT Haber со ссылкой на источники в Минобороны страны. РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T15:02
2023-05-09T21:26
экономика
россия
украина
турция
владимир путин
оон
зерновая сделка
россельхозбанк
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АНКАРА, 9 мая — РИА Новости. Инспекции судов по зерновой сделке возобновились, сообщил гостелеканал TRT Haber со ссылкой на источники в Минобороны страны. Ранее ООН сообщила, что в мае число досмотров судов, участвующих в инициативе, снизилось в среднем до 2,9 в день (в апреле показатель составлял четыре инспекции в день в среднем). В частности, в воскресенье и понедельник досмотры не проводились. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент Владимир Путин указывал, что Запад вывозит к себе большую часть украинского зерна, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней — до 18 мая, но Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней. Черноморская зерновая инициатива — составная часть пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года, — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса и некоторые другие меры. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
https://ria.ru/20230504/sdelka-1869573998.html
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экономика, россия, украина, турция, владимир путин, оон, зерновая сделка, россельхозбанк, swift, в мире
Экономика, Россия, Украина, Турция, Владимир Путин, ООН, Зерновая сделка, Россельхозбанк, SWIFT, В мире
Турецкие СМИ сообщили о возобновлении инспекций судов по зерновой сделке

Турецкий телеканал TRT Haber: инспекции судов по зерновой сделке возобновили

© Sputnik / Бурджу Окутан | Перейти в медиабанкСухогруз с украинским зерном
Сухогруз с украинским зерном - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
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Сухогруз с украинским зерном. Архивное фото
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АНКАРА, 9 мая — РИА Новости. Инспекции судов по зерновой сделке возобновились, сообщил гостелеканал TRT Haber со ссылкой на источники в Минобороны страны.
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"Источники в Министерстве национальной обороны заявили, что инспекции возобновились и "зерновой коридор" был перезапущен в результате инициатив Турции", — сообщил телеканал.

Ранее ООН сообщила, что в мае число досмотров судов, участвующих в инициативе, снизилось в среднем до 2,9 в день (в апреле показатель составлял четыре инспекции в день в среднем). В частности, в воскресенье и понедельник досмотры не проводились.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле.
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Президент Владимир Путин указывал, что Запад вывозит к себе большую часть украинского зерна, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней — до 18 мая, но Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.
Черноморская зерновая инициатива — составная часть пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года, — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса и некоторые другие меры. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
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ЭкономикаРоссияУкраинаТурцияВладимир ПутинООНЗерновая сделкаРоссельхозбанкSWIFTВ мире
 
 
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