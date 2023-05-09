Турецкие СМИ сообщили о возобновлении инспекций судов по зерновой сделке
Турецкий телеканал TRT Haber: инспекции судов по зерновой сделке возобновили
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Сухогруз с украинским зерном. Архивное фото
АНКАРА, 9 мая — РИА Новости. Инспекции судов по зерновой сделке возобновились, сообщил гостелеканал TRT Haber со ссылкой на источники в Минобороны страны.
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"Источники в Министерстве национальной обороны заявили, что инспекции возобновились и "зерновой коридор" был перезапущен в результате инициатив Турции", — сообщил телеканал.
Ранее ООН сообщила, что в мае число досмотров судов, участвующих в инициативе, снизилось в среднем до 2,9 в день (в апреле показатель составлял четыре инспекции в день в среднем). В частности, в воскресенье и понедельник досмотры не проводились.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле.
Президент Владимир Путин указывал, что Запад вывозит к себе большую часть украинского зерна, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней — до 18 мая, но Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.
Черноморская зерновая инициатива — составная часть пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года, — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса и некоторые другие меры. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
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