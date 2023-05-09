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Гостюхин: "То, что сейчас снимают про войну, — это в основном кошмар" - РИА Новости, 09.05.2023
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Культура
 
08:00 09.05.2023 (обновлено: 08:10 09.05.2023)
https://ria.ru/20230509/gostyukhin-1869668005.html
Гостюхин: "То, что сейчас снимают про войну, — это в основном кошмар"
Гостюхин: "То, что сейчас снимают про войну, — это в основном кошмар" - РИА Новости, 09.05.2023
Гостюхин: "То, что сейчас снимают про войну, — это в основном кошмар"
Сегодня на телеканале "Россия" начинается показ сериала "Катюша", события которого разворачиваются во время Великой Отечественной войны. Заслуженный артист... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T08:00
2023-05-09T08:10
культура
лариса шепитько
голливуд
сергей бондарчук (актер)
интервью
кино и сериалы
что посмотреть
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. Сегодня на телеканале "Россия" начинается показ сериала "Катюша", события которого разворачиваются во время Великой Отечественной войны. Заслуженный артист РСФСР, народный артист Беларуси и кинорежиссер Владимир Гостюхин сыграл в нем подполковника Клюева. О том, каким должно быть достоверное кино и чего ждать от премьеры, актер рассказал в интервью РИА Новости.— Вы часто снимались в ролях военнослужащих, и вот в "Катюше" снова играете офицера. Чем этот герой похож на ваши предыдущие образы и чем отличается?— Я играю характеры, и каждый для меня индивидуален. Они все разные — и Горбатов из фильма "Генерал", и Кацуба из "Старшины", и подполковник Клюев. Но их объединяет то, что они находятся на войне, борются с фашизмом.— В первой серии ваш герой предстает открытым простым человеком, уважающим солдат. Какое развитие получит этот образ?— Не могу рассказать всего, потому что тогда зрителю будет неинтересно смотреть. Но особенность моего персонажа в том, что он не один — рядом с ним дочь, которую он очень любит. Он не хотел этого, она сложными путями проникла в его подразделение. Отец считает, что ей не нужно быть на этой войне. Она настаивает на своем. И эти взаимоотношения с дочкой-летчицей очень важны для сериала. Эти образы, подполковник и его дочка, очень сложные, и их сюжетная линия своеобразная. Мне было интересно. Но пусть зритель вынесет собственный вердикт. Я пока не видел весь сериал, не знаю, что получилось в итоге. Однако я старался воплотить все, что мне давала драматургия этого характера.— О Великой Отечественной очень много фильмов. Почему эта тема так важна? И чем выделяется "Катюша"?— Когда я читал сценарий, я увидел в нем что-то настоящее, действительно из того времени. А современные картины о войне не люблю. То, что сейчас снимают, — это в основном кошмар. Раньше над такими лентами трудились серьезно, а теперь сериалы стряпают за пару месяцев. Когда мы с Ларисой Шепитько работали над фильмом "Восхождение", это было глубокое проникновение в эпоху, в суть характеров. Большинство современных проектов — это просто костюмированные картины. Костюмы как будто просто висят на артистах, а они сами по себе.Надеюсь, этого в "Катюше" не будет. Мои партнеры — талантливые ребята. Обстановка на площадке была хорошая.— А как снимать фильмы о Великой Отечественной, чтобы они были достоверными?— Лариса Шепитько готовилась к "Восхождению" четыре года. Погружалась в материал, в историю. Для нее это были не просто съемки — художественный акт о войне. Там каждая деталь продумана, каждый элемент работал. Но это невозможно в том ритме, в том режиме, в котором существует современный кинематограф. Продюсер постоянно подгоняет. Быстрее снять — значит больше денег заработать.Советская система была очень правильной, позволяла создавать такие шедевры, как "Они сражались за Родину" Сергея Бондарчука, к примеру. Сейчас такого не сделают. И Бондарчук — воевавший человек. У тех, кто побывал на фронте, было к этому другое отношение. Сегодняшние картины — это представление о войне.— Но все-таки есть современные военные киноленты, которые вы одобряете?— Оригинальной кажется "Мы из будущего" — сделана необычно и убедительно. Там есть недостатки, но ты смотришь — и тебя захватывает эта история, ты в нее веришь. Хорошие фильмы есть. Однако шедевров не припомню.— Бытует мнение, что российское кино отходит от Голливуда и возвращается к стандартам СССР. Что для этого нужно молодым режиссерам?— Надо смотреть не голливудские фильмы, а советские. Они были своеобразными. Всегда по почерку режиссера можно было определить, что это наше кино. Сейчас смотришь — и видишь голливудские штампы, боевик какой-нибудь состряпали на скорую руку — и все. Мне здесь предложили один сценарий, я открыл его и ахнул — совершенно антирусский, как будто написан умышленно против нас, против России.Нужно уходить от продюсерского кино — к системе, которая была в советское время, к Госкино. На частные деньги пусть снимают, что хотят.Меня привлекает в фильмах история человека, его внутренняя жизнь, взаимоотношения с окружающими. В "Старшине", например, главный герой поначалу открывается зрителю как суровый мужик. Потом понимаешь: просто он знает, что такое война. И молодым ребятам, которые отправляются на фронт, надо передать эту суровость. Он оказывается глубоким, настоящим человеком.— "Катюша" — это сериал о любви, войне, человечности или обо всем сразу?— Там многое замешано на любовной истории, на интриге. Этот сериал не претендует на шедевр — это человеческая история, которая входит в военный сюжет. Важно, чтобы было убедительно, волновало зрителя. Посмотрю — пойму, как все сложилось.
https://ria.ru/20230503/spektakl-1869170964.html
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Татьяна Рыжкова
Татьяна Рыжкова
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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лариса шепитько, голливуд, сергей бондарчук (актер), интервью, кино и сериалы, что посмотреть
Культура, Лариса Шепитько, Голливуд, Сергей Бондарчук (актер), Интервью, Кино и сериалы, что посмотреть

Гостюхин: "То, что сейчас снимают про войну, — это в основном кошмар"

© Фото предоставлено телеканалом "Россия"Владимир Гостюхин и Екатерина Олькина на съемках сериала "Катюша"
Владимир Гостюхин и Екатерина Олькина на съемках сериала Катюша
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. Сегодня на телеканале "Россия" начинается показ сериала "Катюша", события которого разворачиваются во время Великой Отечественной войны. Заслуженный артист РСФСР, народный артист Беларуси и кинорежиссер Владимир Гостюхин сыграл в нем подполковника Клюева. О том, каким должно быть достоверное кино и чего ждать от премьеры, актер рассказал в интервью РИА Новости.
— Вы часто снимались в ролях военнослужащих, и вот в "Катюше" снова играете офицера. Чем этот герой похож на ваши предыдущие образы и чем отличается?
— Я играю характеры, и каждый для меня индивидуален. Они все разные — и Горбатов из фильма "Генерал", и Кацуба из "Старшины", и подполковник Клюев. Но их объединяет то, что они находятся на войне, борются с фашизмом.
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"Владимир Гостюхин в сериале "Катюша"
Владимир Гостюхин в сериале Катюша
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"
Владимир Гостюхин в сериале "Катюша"
— В первой серии ваш герой предстает открытым простым человеком, уважающим солдат. Какое развитие получит этот образ?
— Не могу рассказать всего, потому что тогда зрителю будет неинтересно смотреть. Но особенность моего персонажа в том, что он не один — рядом с ним дочь, которую он очень любит. Он не хотел этого, она сложными путями проникла в его подразделение. Отец считает, что ей не нужно быть на этой войне. Она настаивает на своем. И эти взаимоотношения с дочкой-летчицей очень важны для сериала.
Эти образы, подполковник и его дочка, очень сложные, и их сюжетная линия своеобразная. Мне было интересно. Но пусть зритель вынесет собственный вердикт. Я пока не видел весь сериал, не знаю, что получилось в итоге. Однако я старался воплотить все, что мне давала драматургия этого характера.
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"Владимир Гостюхин в сериале "Катюша"
Владимир Гостюхин в сериале Катюша
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"
Владимир Гостюхин в сериале "Катюша"
— О Великой Отечественной очень много фильмов. Почему эта тема так важна? И чем выделяется "Катюша"?
— Когда я читал сценарий, я увидел в нем что-то настоящее, действительно из того времени. А современные картины о войне не люблю. То, что сейчас снимают, — это в основном кошмар. Раньше над такими лентами трудились серьезно, а теперь сериалы стряпают за пару месяцев. Когда мы с Ларисой Шепитько работали над фильмом "Восхождение", это было глубокое проникновение в эпоху, в суть характеров. Большинство современных проектов — это просто костюмированные картины. Костюмы как будто просто висят на артистах, а они сами по себе.
Надеюсь, этого в "Катюше" не будет. Мои партнеры — талантливые ребята. Обстановка на площадке была хорошая.
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"Владимир Гостюхин в сериале "Катюша"
Владимир Гостюхин в сериале Катюша
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"
Владимир Гостюхин в сериале "Катюша"
— А как снимать фильмы о Великой Отечественной, чтобы они были достоверными?
— Лариса Шепитько готовилась к "Восхождению" четыре года. Погружалась в материал, в историю. Для нее это были не просто съемки — художественный акт о войне. Там каждая деталь продумана, каждый элемент работал. Но это невозможно в том ритме, в том режиме, в котором существует современный кинематограф. Продюсер постоянно подгоняет. Быстрее снять — значит больше денег заработать.
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"Владимир Гостюхин в сериале "Катюша"
Владимир Гостюхин в сериале Катюша
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"
Владимир Гостюхин в сериале "Катюша"
Советская система была очень правильной, позволяла создавать такие шедевры, как "Они сражались за Родину" Сергея Бондарчука, к примеру. Сейчас такого не сделают. И Бондарчук — воевавший человек. У тех, кто побывал на фронте, было к этому другое отношение. Сегодняшние картины — это представление о войне.
— Но все-таки есть современные военные киноленты, которые вы одобряете?
— Оригинальной кажется "Мы из будущего" — сделана необычно и убедительно. Там есть недостатки, но ты смотришь — и тебя захватывает эта история, ты в нее веришь. Хорошие фильмы есть. Однако шедевров не припомню.
— Бытует мнение, что российское кино отходит от Голливуда и возвращается к стандартам СССР. Что для этого нужно молодым режиссерам?
— Надо смотреть не голливудские фильмы, а советские. Они были своеобразными. Всегда по почерку режиссера можно было определить, что это наше кино. Сейчас смотришь — и видишь голливудские штампы, боевик какой-нибудь состряпали на скорую руку — и все. Мне здесь предложили один сценарий, я открыл его и ахнул — совершенно антирусский, как будто написан умышленно против нас, против России.
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"Владимир Гостюхин на съемках сериала "Катюша"
Владимир Гостюхин на съемках сериала Катюша
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"
Владимир Гостюхин на съемках сериала "Катюша"
Нужно уходить от продюсерского кино — к системе, которая была в советское время, к Госкино. На частные деньги пусть снимают, что хотят.
Меня привлекает в фильмах история человека, его внутренняя жизнь, взаимоотношения с окружающими. В "Старшине", например, главный герой поначалу открывается зрителю как суровый мужик. Потом понимаешь: просто он знает, что такое война. И молодым ребятам, которые отправляются на фронт, надо передать эту суровость. Он оказывается глубоким, настоящим человеком.
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"Владимир Гостюхин в сериале "Катюша"
Владимир Гостюхин в сериале Катюша
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"
Владимир Гостюхин в сериале "Катюша"
— "Катюша" — это сериал о любви, войне, человечности или обо всем сразу?
— Там многое замешано на любовной истории, на интриге. Этот сериал не претендует на шедевр — это человеческая история, которая входит в военный сюжет. Важно, чтобы было убедительно, волновало зрителя. Посмотрю — пойму, как все сложилось.
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КультураЛариса ШепитькоГолливудСергей Бондарчук (актер)ИнтервьюКино и сериалычто посмотреть
 
 
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