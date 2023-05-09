https://ria.ru/20230509/gostyukhin-1869668005.html

Гостюхин: "То, что сейчас снимают про войну, — это в основном кошмар"

Гостюхин: "То, что сейчас снимают про войну, — это в основном кошмар" - РИА Новости, 09.05.2023

Гостюхин: "То, что сейчас снимают про войну, — это в основном кошмар"

Сегодня на телеканале "Россия" начинается показ сериала "Катюша", события которого разворачиваются во время Великой Отечественной войны. Заслуженный артист... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T08:00

2023-05-09T08:00

2023-05-09T08:10

культура

лариса шепитько

голливуд

сергей бондарчук (актер)

интервью

кино и сериалы

что посмотреть

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. Сегодня на телеканале "Россия" начинается показ сериала "Катюша", события которого разворачиваются во время Великой Отечественной войны. Заслуженный артист РСФСР, народный артист Беларуси и кинорежиссер Владимир Гостюхин сыграл в нем подполковника Клюева. О том, каким должно быть достоверное кино и чего ждать от премьеры, актер рассказал в интервью РИА Новости.— Вы часто снимались в ролях военнослужащих, и вот в "Катюше" снова играете офицера. Чем этот герой похож на ваши предыдущие образы и чем отличается?— Я играю характеры, и каждый для меня индивидуален. Они все разные — и Горбатов из фильма "Генерал", и Кацуба из "Старшины", и подполковник Клюев. Но их объединяет то, что они находятся на войне, борются с фашизмом.— В первой серии ваш герой предстает открытым простым человеком, уважающим солдат. Какое развитие получит этот образ?— Не могу рассказать всего, потому что тогда зрителю будет неинтересно смотреть. Но особенность моего персонажа в том, что он не один — рядом с ним дочь, которую он очень любит. Он не хотел этого, она сложными путями проникла в его подразделение. Отец считает, что ей не нужно быть на этой войне. Она настаивает на своем. И эти взаимоотношения с дочкой-летчицей очень важны для сериала. Эти образы, подполковник и его дочка, очень сложные, и их сюжетная линия своеобразная. Мне было интересно. Но пусть зритель вынесет собственный вердикт. Я пока не видел весь сериал, не знаю, что получилось в итоге. Однако я старался воплотить все, что мне давала драматургия этого характера.— О Великой Отечественной очень много фильмов. Почему эта тема так важна? И чем выделяется "Катюша"?— Когда я читал сценарий, я увидел в нем что-то настоящее, действительно из того времени. А современные картины о войне не люблю. То, что сейчас снимают, — это в основном кошмар. Раньше над такими лентами трудились серьезно, а теперь сериалы стряпают за пару месяцев. Когда мы с Ларисой Шепитько работали над фильмом "Восхождение", это было глубокое проникновение в эпоху, в суть характеров. Большинство современных проектов — это просто костюмированные картины. Костюмы как будто просто висят на артистах, а они сами по себе.Надеюсь, этого в "Катюше" не будет. Мои партнеры — талантливые ребята. Обстановка на площадке была хорошая.— А как снимать фильмы о Великой Отечественной, чтобы они были достоверными?— Лариса Шепитько готовилась к "Восхождению" четыре года. Погружалась в материал, в историю. Для нее это были не просто съемки — художественный акт о войне. Там каждая деталь продумана, каждый элемент работал. Но это невозможно в том ритме, в том режиме, в котором существует современный кинематограф. Продюсер постоянно подгоняет. Быстрее снять — значит больше денег заработать.Советская система была очень правильной, позволяла создавать такие шедевры, как "Они сражались за Родину" Сергея Бондарчука, к примеру. Сейчас такого не сделают. И Бондарчук — воевавший человек. У тех, кто побывал на фронте, было к этому другое отношение. Сегодняшние картины — это представление о войне.— Но все-таки есть современные военные киноленты, которые вы одобряете?— Оригинальной кажется "Мы из будущего" — сделана необычно и убедительно. Там есть недостатки, но ты смотришь — и тебя захватывает эта история, ты в нее веришь. Хорошие фильмы есть. Однако шедевров не припомню.— Бытует мнение, что российское кино отходит от Голливуда и возвращается к стандартам СССР. Что для этого нужно молодым режиссерам?— Надо смотреть не голливудские фильмы, а советские. Они были своеобразными. Всегда по почерку режиссера можно было определить, что это наше кино. Сейчас смотришь — и видишь голливудские штампы, боевик какой-нибудь состряпали на скорую руку — и все. Мне здесь предложили один сценарий, я открыл его и ахнул — совершенно антирусский, как будто написан умышленно против нас, против России.Нужно уходить от продюсерского кино — к системе, которая была в советское время, к Госкино. На частные деньги пусть снимают, что хотят.Меня привлекает в фильмах история человека, его внутренняя жизнь, взаимоотношения с окружающими. В "Старшине", например, главный герой поначалу открывается зрителю как суровый мужик. Потом понимаешь: просто он знает, что такое война. И молодым ребятам, которые отправляются на фронт, надо передать эту суровость. Он оказывается глубоким, настоящим человеком.— "Катюша" — это сериал о любви, войне, человечности или обо всем сразу?— Там многое замешано на любовной истории, на интриге. Этот сериал не претендует на шедевр — это человеческая история, которая входит в военный сюжет. Важно, чтобы было убедительно, волновало зрителя. Посмотрю — пойму, как все сложилось.

https://ria.ru/20230503/spektakl-1869170964.html

голливуд

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Татьяна Рыжкова

Татьяна Рыжкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Рыжкова

лариса шепитько, голливуд, сергей бондарчук (актер), интервью, кино и сериалы, что посмотреть