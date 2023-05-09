https://ria.ru/20230509/gorlovka-1870557494.html

Украинские войска обстреляли Озеряновку, Горловку и Донецк

Украинские войска обстреляли Озеряновку, Горловку и Донецк - РИА Новости, 09.05.2023

Украинские войска обстреляли Озеряновку, Горловку и Донецк

Украинские войска с 05.50 до 08.00 обстреляли Озеряновку, Горловку и Донецк, выпустив 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и семь снарядов калибром... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T08:32

2023-05-09T08:32

2023-05-09T08:32

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецк

донецкая народная республика

нато

стирол

сцкк

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ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Украинские войска с 05.50 до 08.00 обстреляли Озеряновку, Горловку и Донецк, выпустив 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и семь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве Донецкой народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 05.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Озеряновка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 07.40 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра...08.00 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в телеграм-канале ведомства. Село Озеряновка находится приблизительно в шести километрах от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Кировский район Донецка расположен на юго-западе города, соседствует с наиболее отдаленным от центра Петровским районом, который регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Куйбышевский район Донецка расположен в западной части города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230509/styd-1870546715.html

https://ria.ru/20230509/schit-1870555385.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, горловка, донецк, донецкая народная республика, нато, стирол, сцкк