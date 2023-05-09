Украинские войска обстреляли Озеряновку, Горловку и Донецк
Украинские войска обстреляли Озеряновку, Горловку и Донецк, выпустив десять снарядов
Осколки снаряда. Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Украинские войска с 05.50 до 08.00 обстреляли Озеряновку, Горловку и Донецк, выпустив 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и семь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве Донецкой народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 05.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Озеряновка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 07.40 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра...08.00 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в телеграм-канале ведомства.
Село Озеряновка находится приблизительно в шести километрах от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Кировский район Донецка расположен на юго-западе города, соседствует с наиболее отдаленным от центра Петровским районом, который регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Куйбышевский район Донецка расположен в западной части города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.