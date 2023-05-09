https://ria.ru/20230509/golovchenko-1870676627.html
Премьер Белоруссии высказался о ситуации с российским послом в Варшаве
Премьер Белоруссии высказался о ситуации с российским послом в Варшаве - РИА Новости, 09.05.2023
Премьер Белоруссии высказался о ситуации с российским послом в Варшаве
Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что действия агрессивной толпы в Польше, не позволившей российскому послу возложить в День Победы цветы на... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T23:02
2023-05-09T23:02
2023-05-09T23:02
в мире
польша
белоруссия
роман головченко
день победы — 2023
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МИНСК, 9 мая – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что действия агрессивной толпы в Польше, не позволившей российскому послу возложить в День Победы цветы на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве, являются дикостью. Ранее агрессивно настроенная толпа преградила дорогу российскому послу на мемориальном кладбище в Варшаве, куда он приехал во вторник возложить цветы в День Победы. Собравшиеся требовали, чтобы дипломат снял георгиевскую ленту с пиджака. Из-за агрессивного поведения собравшихся послу не удалось возложить венок на кладбище советских воинов и пришлось покинуть мемориал. В прошлом году на посла РФ в Польше напали в День Победы, облив красной жидкостью. По его словам, безусловно, возмутительны и недопустимы случаи уничтожения памятников в ряде стран, имеющие там место войны с исторической памятью, запреты на выражение мнений и ношение символов Великой Победы.
https://ria.ru/20230508/polsha-1870441774.html
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в мире, польша, белоруссия, роман головченко, день победы — 2023
В мире, Польша, Белоруссия, Роман Головченко, День Победы — 2023
Премьер Белоруссии высказался о ситуации с российским послом в Варшаве
Премьер Белоруссии Головченко назвал действия в отношении посла России в Польше дикостью