https://ria.ru/20230509/gershkovich-1870590820.html

Рябков заявил о попытках давления со стороны США по ситуации с Гершковичем

Рябков заявил о попытках давления со стороны США по ситуации с Гершковичем - РИА Новости, 09.05.2023

Рябков заявил о попытках давления со стороны США по ситуации с Гершковичем

Все запросы о консульском посещении арестованного журналиста издания Wall Street Journal Эвана Гершковича рассматриваются соответствующими российскими службами, РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T11:12

2023-05-09T11:12

2023-05-09T11:39

россия

сша

в мире

сергей рябков

эван гершкович

екатеринбург

дмитрий песков

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Все запросы о консульском посещении арестованного журналиста издания Wall Street Journal Эвана Гершковича рассматриваются соответствующими российскими службами, со стороны США по этой теме пока только попытки давления, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Все запросы о консульском посещении Эвана Гершковича рассматриваются соответствующими нашими службами, структурами в спокойном рабочем ключе, независимо от попыток американцев оказывать то или иное давление", - заявил дипломат."Диалог предполагает поиск каких-то решений. С американской стороны мы видим только попытки нажима, давления, угрозы. В таком жанре диалог не ведется", - сказал он журналистам.ФСБ России 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус иностранного корреспондента, журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой.

https://ria.ru/20230504/gershkovich-1869696460.html

https://ria.ru/20230501/gershkovich-1869036013.html

россия

сша

екатеринбург

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, в мире, сергей рябков, эван гершкович, екатеринбург, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)