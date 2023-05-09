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Рябков заявил о попытках давления со стороны США по ситуации с Гершковичем - РИА Новости, 09.05.2023
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11:12 09.05.2023 (обновлено: 11:39 09.05.2023)
https://ria.ru/20230509/gershkovich-1870590820.html
Рябков заявил о попытках давления со стороны США по ситуации с Гершковичем
Рябков заявил о попытках давления со стороны США по ситуации с Гершковичем - РИА Новости, 09.05.2023
Рябков заявил о попытках давления со стороны США по ситуации с Гершковичем
Все запросы о консульском посещении арестованного журналиста издания Wall Street Journal Эвана Гершковича рассматриваются соответствующими российскими службами, РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T11:12
2023-05-09T11:39
россия
сша
в мире
сергей рябков
эван гершкович
екатеринбург
дмитрий песков
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Все запросы о консульском посещении арестованного журналиста издания Wall Street Journal Эвана Гершковича рассматриваются соответствующими российскими службами, со стороны США по этой теме пока только попытки давления, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Все запросы о консульском посещении Эвана Гершковича рассматриваются соответствующими нашими службами, структурами в спокойном рабочем ключе, независимо от попыток американцев оказывать то или иное давление", - заявил дипломат."Диалог предполагает поиск каких-то решений. С американской стороны мы видим только попытки нажима, давления, угрозы. В таком жанре диалог не ведется", - сказал он журналистам.ФСБ России 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус иностранного корреспондента, журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой.
https://ria.ru/20230504/gershkovich-1869696460.html
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россия
сша
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россия, сша, в мире, сергей рябков, эван гершкович, екатеринбург, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, США, В мире, Сергей Рябков, Эван Гершкович, Екатеринбург, Дмитрий Песков, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Рябков заявил о попытках давления со стороны США по ситуации с Гершковичем

Рябков заявил о попытках давления и угроз со стороны США по ситуации с Гершковичем

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoКорреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович в Московском городском суде
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович в Московском городском суде. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Все запросы о консульском посещении арестованного журналиста издания Wall Street Journal Эвана Гершковича рассматриваются соответствующими российскими службами, со стороны США по этой теме пока только попытки давления, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Все запросы о консульском посещении Эвана Гершковича рассматриваются соответствующими нашими службами, структурами в спокойном рабочем ключе, независимо от попыток американцев оказывать то или иное давление", - заявил дипломат.
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
В Белом доме рассказали о контактах с Россией по судьбе Гершковича
4 мая, 15:45
"Диалог предполагает поиск каких-то решений. С американской стороны мы видим только попытки нажима, давления, угрозы. В таком жанре диалог не ведется", - сказал он журналистам.
ФСБ России 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус иностранного корреспондента, журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой.
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
Спецпосланник США рассказал о контактах с Россией по делу Гершковича
1 мая, 23:33
 
РоссияСШАВ миреСергей РябковЭван ГершковичЕкатеринбургДмитрий ПесковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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