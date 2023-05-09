Посольство прокомментировало гибель россиянина при ударах Израиля по Газе
Посол Викторов призвал стороны конфликта к сдержанности после гибели россиянина в Газе
Здание посольства России в Израиле. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 9 мая - РИА Новости. Посол России в Израиле Анатолий Викторов выразил сожаление в связи с гибелью гражданина Российской Федерации в результате израильских авиаударов по сектору Газа и призвал стороны конфликта к сдержанности и отказу от применения силы.
"Это не может не вызывать сожаления. Выражаем соболезнования родным и близким погибших. Со своей стороны, призываем прекратить все односторонние насильственные действия, в том числе создание необратимых реалий "на земле" и непропорциональное применение силы с чьей- либо стороны, приводящее к жертвам среди ни в чём не повинных палестинцев и израильтян. Таким действиям не может быть оправдания, какими бы целями они ни мотивировались", - говорится в заявлении Викторова.
По его словам, только возвращение к прямым палестино-израильским переговорам по всем вопросам окончательного статуса сможет прервать замкнутый круг насилия и радикализации, восстановить взаимное доверие.
В ночь на вторник армия обороны Израиля нанесла серию ударов по сектору Газа по целям, принадлежащим группировке "Исламский Джихад". В ходе операции были ликвидированы трое командиров группировки, их фото в соцсетях опубликовал премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Всего в результате обстрела погибли 12 человек, включая гражданина РФ.
Ранее во вторник российская дипмиссия в Палестине подтвердила гибель гражданина РФ, а также его жены и сына в результате израильских ночных авиаударов по сектору Газы. Погибший гражданин РФ по имени Джамаль Хасван был в секторе Газа главой медучреждения, которое специализировалось на физиотерапии и медицинской реабилитации. У погибшего остались сиротами двое детей, недавно принятые в гражданство РФ.