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Посольство прокомментировало гибель россиянина при ударах Израиля по Газе - РИА Новости, 09.05.2023
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12:37 09.05.2023
https://ria.ru/20230509/gaza-1870607171.html
Посольство прокомментировало гибель россиянина при ударах Израиля по Газе
Посольство прокомментировало гибель россиянина при ударах Израиля по Газе - РИА Новости, 09.05.2023
Посольство прокомментировало гибель россиянина при ударах Израиля по Газе
Посол России в Израиле Анатолий Викторов выразил сожаление в связи с гибелью гражданина Российской Федерации в результате израильских авиаударов по сектору Газа РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T12:37
2023-05-09T12:37
в мире
россия
израиль
анатолий викторов
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 мая - РИА Новости. Посол России в Израиле Анатолий Викторов выразил сожаление в связи с гибелью гражданина Российской Федерации в результате израильских авиаударов по сектору Газа и призвал стороны конфликта к сдержанности и отказу от применения силы. "Это не может не вызывать сожаления. Выражаем соболезнования родным и близким погибших. Со своей стороны, призываем прекратить все односторонние насильственные действия, в том числе создание необратимых реалий "на земле" и непропорциональное применение силы с чьей- либо стороны, приводящее к жертвам среди ни в чём не повинных палестинцев и израильтян. Таким действиям не может быть оправдания, какими бы целями они ни мотивировались", - говорится в заявлении Викторова. По его словам, только возвращение к прямым палестино-израильским переговорам по всем вопросам окончательного статуса сможет прервать замкнутый круг насилия и радикализации, восстановить взаимное доверие. В ночь на вторник армия обороны Израиля нанесла серию ударов по сектору Газа по целям, принадлежащим группировке "Исламский Джихад". В ходе операции были ликвидированы трое командиров группировки, их фото в соцсетях опубликовал премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Всего в результате обстрела погибли 12 человек, включая гражданина РФ. Ранее во вторник российская дипмиссия в Палестине подтвердила гибель гражданина РФ, а также его жены и сына в результате израильских ночных авиаударов по сектору Газы. Погибший гражданин РФ по имени Джамаль Хасван был в секторе Газа главой медучреждения, которое специализировалось на физиотерапии и медицинской реабилитации. У погибшего остались сиротами двое детей, недавно принятые в гражданство РФ.
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в мире, россия, израиль, анатолий викторов
В мире, Россия, Израиль, Анатолий Викторов
Посольство прокомментировало гибель россиянина при ударах Израиля по Газе

Посол Викторов призвал стороны конфликта к сдержанности после гибели россиянина в Газе

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание посольства России в Израиле
Здание посольства России в Израиле - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание посольства России в Израиле. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 мая - РИА Новости. Посол России в Израиле Анатолий Викторов выразил сожаление в связи с гибелью гражданина Российской Федерации в результате израильских авиаударов по сектору Газа и призвал стороны конфликта к сдержанности и отказу от применения силы.
"Это не может не вызывать сожаления. Выражаем соболезнования родным и близким погибших. Со своей стороны, призываем прекратить все односторонние насильственные действия, в том числе создание необратимых реалий "на земле" и непропорциональное применение силы с чьей- либо стороны, приводящее к жертвам среди ни в чём не повинных палестинцев и израильтян. Таким действиям не может быть оправдания, какими бы целями они ни мотивировались", - говорится в заявлении Викторова.
По его словам, только возвращение к прямым палестино-израильским переговорам по всем вопросам окончательного статуса сможет прервать замкнутый круг насилия и радикализации, восстановить взаимное доверие.
В ночь на вторник армия обороны Израиля нанесла серию ударов по сектору Газа по целям, принадлежащим группировке "Исламский Джихад". В ходе операции были ликвидированы трое командиров группировки, их фото в соцсетях опубликовал премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Всего в результате обстрела погибли 12 человек, включая гражданина РФ.
Ранее во вторник российская дипмиссия в Палестине подтвердила гибель гражданина РФ, а также его жены и сына в результате израильских ночных авиаударов по сектору Газы. Погибший гражданин РФ по имени Джамаль Хасван был в секторе Газа главой медучреждения, которое специализировалось на физиотерапии и медицинской реабилитации. У погибшего остались сиротами двое детей, недавно принятые в гражданство РФ.
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