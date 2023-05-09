https://ria.ru/20230509/gaza-1870543495.html

После израильского обстрела в секторе Газа погибли девять человек

После израильского обстрела в секторе Газа погибли девять человек - РИА Новости, 09.05.2023

После израильского обстрела в секторе Газа погибли девять человек

В результате израильского обстрела в секторе Газа погибли девять человек, сообщил палестинский минздрав. РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T03:44

2023-05-09T03:44

2023-05-09T04:06

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ГАЗА, 9 мая — РИА Новости. В результате израильского обстрела в секторе Газа погибли девять человек, сообщил палестинский минздрав. Израильские ВВС нанесли несколько ракетных ударов по объектам в секторе Газа. Армия обороны Израиля в своем Telegram-канале сообщала, что наносит удары по целям движения "Исламский джихад".По словам представителя МВД Палестины Ияда аль-Бозома, министерство внутренних дел следит за событиями после атаки ЦАХАЛ.

https://ria.ru/20230425/palestina-1867694426.html

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в мире, израиль, палестина, исламский джихад