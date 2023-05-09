https://ria.ru/20230509/finlyandiya-1870637418.html

В Финляндии прошли памятные мероприятия ко Дню Победы

В Финляндии прошли памятные мероприятия ко Дню Победы - РИА Новости, 09.05.2023

В Финляндии прошли памятные мероприятия ко Дню Победы

Памятные мероприятия ко Дню Победы прошли в ряде городов Финляндии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T16:06

2023-05-09T16:06

2023-05-09T16:06

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ХЕЛЬСИНКИ, 9 мая - РИА Новости. Памятные мероприятия ко Дню Победы прошли в ряде городов Финляндии, передает корреспондент РИА Новости. В финской столице сотрудники торгового представительства России, посольства республики Беларусь в Финляндии и финские друзья торгпредства возложили цветы к мемориалу в Малми, где похоронены 34 советских военнослужащих. Посольство России в Финляндии провело традиционную памятную церемонию в Ханко (юго-западная Финляндия) у памятника на месте захоронения погибших в годы Великой Отечественной войны советских солдат и офицеров. В мероприятии приняли участие временный поверенный в делах РФ в Финляндии Леонид Анисимов, посол Белоруссии в Финляндии Алексей Самосуев, работники российской и белорусской дипломатических миссий и члены их семей, соотечественники, представители Русской православной церкви и местного казачества. В ходе церемонии присутствовавшие возложили к братской могиле цветы, почтили память павших. Приуроченные к 78-й годовщине Победы мероприятия провели сотрудники генерального консульства в Турку, консульства на Аландских островах и канцелярии посольства в Лаппеенранте, а также работники Российского центра науки и культуры, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии в Финляндии.

https://ria.ru/20230509/norvegiya-1870618784.html

https://ria.ru/20230509/afiny-1870616969.html

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Дарья Буймова

в мире, финляндия, россия, белоруссия, русская православная церковь, день победы, день победы — 2023