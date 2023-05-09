В Финляндии прошли памятные мероприятия ко Дню Победы
В нескольких городах Финляндии прошли памятные мероприятия ко Дню Победы
© Фото : Посольство России в ФинляндииПамятная церемония, посвященная 78-й годовщине Великой Победы, у памятника на месте захоронения погибших в годы Великой Отечественной войны советских солдат и офицеров в Ханко, Финляндия
Памятная церемония, посвященная 78-й годовщине Великой Победы, у памятника на месте захоронения погибших в годы Великой Отечественной войны советских солдат и офицеров в Ханко, Финляндия
ХЕЛЬСИНКИ, 9 мая - РИА Новости. Памятные мероприятия ко Дню Победы прошли в ряде городов Финляндии, передает корреспондент РИА Новости.
Посольство России в Финляндии провело традиционную памятную церемонию в Ханко (юго-западная Финляндия) у памятника на месте захоронения погибших в годы Великой Отечественной войны советских солдат и офицеров.
В мероприятии приняли участие временный поверенный в делах РФ в Финляндии Леонид Анисимов, посол Белоруссии в Финляндии Алексей Самосуев, работники российской и белорусской дипломатических миссий и члены их семей, соотечественники, представители Русской православной церкви и местного казачества.
В ходе церемонии присутствовавшие возложили к братской могиле цветы, почтили память павших.
Приуроченные к 78-й годовщине Победы мероприятия провели сотрудники генерального консульства в Турку, консульства на Аландских островах и канцелярии посольства в Лаппеенранте, а также работники Российского центра науки и культуры, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии в Финляндии.