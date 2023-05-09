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В Финляндии прошли памятные мероприятия ко Дню Победы - РИА Новости, 09.05.2023
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16:06 09.05.2023
https://ria.ru/20230509/finlyandiya-1870637418.html
В Финляндии прошли памятные мероприятия ко Дню Победы
В Финляндии прошли памятные мероприятия ко Дню Победы - РИА Новости, 09.05.2023
В Финляндии прошли памятные мероприятия ко Дню Победы
Памятные мероприятия ко Дню Победы прошли в ряде городов Финляндии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T16:06
2023-05-09T16:06
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ХЕЛЬСИНКИ, 9 мая - РИА Новости. Памятные мероприятия ко Дню Победы прошли в ряде городов Финляндии, передает корреспондент РИА Новости. В финской столице сотрудники торгового представительства России, посольства республики Беларусь в Финляндии и финские друзья торгпредства возложили цветы к мемориалу в Малми, где похоронены 34 советских военнослужащих. Посольство России в Финляндии провело традиционную памятную церемонию в Ханко (юго-западная Финляндия) у памятника на месте захоронения погибших в годы Великой Отечественной войны советских солдат и офицеров. В мероприятии приняли участие временный поверенный в делах РФ в Финляндии Леонид Анисимов, посол Белоруссии в Финляндии Алексей Самосуев, работники российской и белорусской дипломатических миссий и члены их семей, соотечественники, представители Русской православной церкви и местного казачества. В ходе церемонии присутствовавшие возложили к братской могиле цветы, почтили память павших. Приуроченные к 78-й годовщине Победы мероприятия провели сотрудники генерального консульства в Турку, консульства на Аландских островах и канцелярии посольства в Лаппеенранте, а также работники Российского центра науки и культуры, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии в Финляндии.
https://ria.ru/20230509/norvegiya-1870618784.html
https://ria.ru/20230509/afiny-1870616969.html
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в мире, финляндия, россия, белоруссия, русская православная церковь, день победы, день победы — 2023
В мире, Финляндия, Россия, Белоруссия, Русская православная церковь, День Победы, День Победы — 2023
В Финляндии прошли памятные мероприятия ко Дню Победы

В нескольких городах Финляндии прошли памятные мероприятия ко Дню Победы

© Фото : Посольство России в ФинляндииПамятная церемония, посвященная 78-й годовщине Великой Победы, у памятника на месте захоронения погибших в годы Великой Отечественной войны советских солдат и офицеров в Ханко, Финляндия
Памятная церемония, посвященная 78-й годовщине Великой Победы, у памятника на месте захоронения погибших в годы Великой Отечественной войны советских солдат и офицеров в Ханко, Финляндия - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© Фото : Посольство России в Финляндии
Памятная церемония, посвященная 78-й годовщине Великой Победы, у памятника на месте захоронения погибших в годы Великой Отечественной войны советских солдат и офицеров в Ханко, Финляндия
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ХЕЛЬСИНКИ, 9 мая - РИА Новости. Памятные мероприятия ко Дню Победы прошли в ряде городов Финляндии, передает корреспондент РИА Новости.
В финской столице сотрудники торгового представительства России, посольства республики Беларусь в Финляндии и финские друзья торгпредства возложили цветы к мемориалу в Малми, где похоронены 34 советских военнослужащих.
Торжественная церемония возложения венков у памятника павшим советским воинам на кладбище Вестре Гравлюнд в Осло, Норвегия - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
В Норвегии возложили венки у памятника советским воинам
Вчера, 13:51
Посольство России в Финляндии провело традиционную памятную церемонию в Ханко (юго-западная Финляндия) у памятника на месте захоронения погибших в годы Великой Отечественной войны советских солдат и офицеров.
В мероприятии приняли участие временный поверенный в делах РФ в Финляндии Леонид Анисимов, посол Белоруссии в Финляндии Алексей Самосуев, работники российской и белорусской дипломатических миссий и члены их семей, соотечественники, представители Русской православной церкви и местного казачества.
В ходе церемонии присутствовавшие возложили к братской могиле цветы, почтили память павших.
Приуроченные к 78-й годовщине Победы мероприятия провели сотрудники генерального консульства в Турку, консульства на Аландских островах и канцелярии посольства в Лаппеенранте, а также работники Российского центра науки и культуры, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии в Финляндии.
Посол России в Греции Андрей Маслов и атташе по вопросам обороны генерал-майор Александр Приходько в День Победы возложили венок к памятнику советским воинам в Афинах - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
Посол России возложил венок к памятнику советским воинам в Афинах
Вчера, 13:39
 
В миреФинляндияРоссияБелоруссияРусская православная церковьДень ПобедыДень Победы — 2023
 
 
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