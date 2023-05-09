https://ria.ru/20230509/feyerverk-1870624195.html

Салют в Москве в честь 78-го Дня Победы. Прямая трансляция

Салют в Москве в честь 78-го Дня Победы. Прямая трансляция - РИА Новости, 09.05.2023

Салют в Москве в честь 78-го Дня Победы. Прямая трансляция

В Москве запускают салют в 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T21:50

2023-05-09T21:50

2023-05-09T21:51

общество

москва

день победы

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В Москве запускают салют в 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

общество, москва, день победы, видео