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Салют в Москве в честь 78-го Дня Победы. Прямая трансляция - РИА Новости, 09.05.2023
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21:50 09.05.2023 (обновлено: 21:51 09.05.2023)
https://ria.ru/20230509/feyerverk-1870624195.html
Салют в Москве в честь 78-го Дня Победы. Прямая трансляция
Салют в Москве в честь 78-го Дня Победы. Прямая трансляция - РИА Новости, 09.05.2023
Салют в Москве в честь 78-го Дня Победы. Прямая трансляция
В Москве запускают салют в 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. РИА Новости, 09.05.2023
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общество
москва
день победы
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В Москве запускают салют в 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.
москва
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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LIVE: Праздничный салют в честь 78-й годовщины Победы
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общество, москва, день победы, видео
Общество, Москва, День Победы
Салют в Москве в честь 78-го Дня Победы. Прямая трансляция
В Москве запускают салют в 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.
2023-05-09T21:50
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Салют в Москве в честь 78-го Дня Победы. Прямая трансляция

Читать ria.ru в
В Москве запускают салют в 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.
 
ОбществоМоскваДень Победы
 
 
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