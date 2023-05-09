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Глава Еврокомиссии прибыла в Киев для встречи с Зеленским - РИА Новости, 09.05.2023
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08:33 09.05.2023 (обновлено: 08:48 09.05.2023)
https://ria.ru/20230509/evrokomissiya-1870557659.html
Глава Еврокомиссии прибыла в Киев для встречи с Зеленским
Глава Еврокомиссии прибыла в Киев для встречи с Зеленским - РИА Новости, 09.05.2023
Глава Еврокомиссии прибыла в Киев для встречи с Зеленским
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев, сообщается на официальной странице политика в Twitter. РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T08:33
2023-05-09T08:48
в мире
еврокомиссия
владимир зеленский
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев, сообщается на официальной странице политика в Twitter."Рада вернуться в Киев. Здесь ценности, которыми мы дорожим, защищаются каждый день. Поэтому это самое подходящее место для празднования Дня Европы. Я приветствую решение... Владимира Зеленского сделать 9 мая Днем Европы и здесь, на Украине", - заявила политик на своей странице в Twitter.В понедельник официальный представитель ЕК Эрик Мамер сообщал о том, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник намерена посетить Украину и что планировалась встреча с Владимиром Зеленским.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский, назначив 9 мая на Украине Днём Европы, предал своих предков, и назвала его предателем и "пособником фашистов 80 лет спустя".Ранее Владимир Зеленский установил на Украине 9 мая Днем Европы: в указе, опубликованном на сайте его офиса, отмечается, что это решение принято в частности "с целью укрепления единства народов Европы", а также обеспечения мира, безопасности и стабильности на европейском континенте".
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в мире, еврокомиссия, владимир зеленский
В мире, Еврокомиссия, Владимир Зеленский
Глава Еврокомиссии прибыла в Киев для встречи с Зеленским

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев для встречи с Зеленским

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев, сообщается на официальной странице политика в Twitter.
"Рада вернуться в Киев. Здесь ценности, которыми мы дорожим, защищаются каждый день. Поэтому это самое подходящее место для празднования Дня Европы. Я приветствую решение... Владимира Зеленского сделать 9 мая Днем Европы и здесь, на Украине", - заявила политик на своей странице в Twitter.
В понедельник официальный представитель ЕК Эрик Мамер сообщал о том, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник намерена посетить Украину и что планировалась встреча с Владимиром Зеленским.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский, назначив 9 мая на Украине Днём Европы, предал своих предков, и назвала его предателем и "пособником фашистов 80 лет спустя".
Ранее Владимир Зеленский установил на Украине 9 мая Днем Европы: в указе, опубликованном на сайте его офиса, отмечается, что это решение принято в частности "с целью укрепления единства народов Европы", а также обеспечения мира, безопасности и стабильности на европейском континенте".
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