https://ria.ru/20230509/evrokomissiya-1870557659.html

Глава Еврокомиссии прибыла в Киев для встречи с Зеленским

Глава Еврокомиссии прибыла в Киев для встречи с Зеленским - РИА Новости, 09.05.2023

Глава Еврокомиссии прибыла в Киев для встречи с Зеленским

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев, сообщается на официальной странице политика в Twitter. РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T08:33

2023-05-09T08:33

2023-05-09T08:48

в мире

еврокомиссия

владимир зеленский

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев, сообщается на официальной странице политика в Twitter."Рада вернуться в Киев. Здесь ценности, которыми мы дорожим, защищаются каждый день. Поэтому это самое подходящее место для празднования Дня Европы. Я приветствую решение... Владимира Зеленского сделать 9 мая Днем Европы и здесь, на Украине", - заявила политик на своей странице в Twitter.В понедельник официальный представитель ЕК Эрик Мамер сообщал о том, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник намерена посетить Украину и что планировалась встреча с Владимиром Зеленским.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский, назначив 9 мая на Украине Днём Европы, предал своих предков, и назвала его предателем и "пособником фашистов 80 лет спустя".Ранее Владимир Зеленский установил на Украине 9 мая Днем Европы: в указе, опубликованном на сайте его офиса, отмечается, что это решение принято в частности "с целью укрепления единства народов Европы", а также обеспечения мира, безопасности и стабильности на европейском континенте".

https://ria.ru/20230508/pobeda-1870462006.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, еврокомиссия, владимир зеленский