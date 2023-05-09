https://ria.ru/20230509/evrokomissiya-1870557659.html
Глава Еврокомиссии прибыла в Киев для встречи с Зеленским
Глава Еврокомиссии прибыла в Киев для встречи с Зеленским - РИА Новости, 09.05.2023
Глава Еврокомиссии прибыла в Киев для встречи с Зеленским
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев, сообщается на официальной странице политика в Twitter. РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T08:33
2023-05-09T08:33
2023-05-09T08:48
в мире
еврокомиссия
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850927398_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_47c79091f0840f0b05bd0cfb5d1617e8.jpg
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев, сообщается на официальной странице политика в Twitter."Рада вернуться в Киев. Здесь ценности, которыми мы дорожим, защищаются каждый день. Поэтому это самое подходящее место для празднования Дня Европы. Я приветствую решение... Владимира Зеленского сделать 9 мая Днем Европы и здесь, на Украине", - заявила политик на своей странице в Twitter.В понедельник официальный представитель ЕК Эрик Мамер сообщал о том, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник намерена посетить Украину и что планировалась встреча с Владимиром Зеленским.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский, назначив 9 мая на Украине Днём Европы, предал своих предков, и назвала его предателем и "пособником фашистов 80 лет спустя".Ранее Владимир Зеленский установил на Украине 9 мая Днем Европы: в указе, опубликованном на сайте его офиса, отмечается, что это решение принято в частности "с целью укрепления единства народов Европы", а также обеспечения мира, безопасности и стабильности на европейском континенте".
https://ria.ru/20230508/pobeda-1870462006.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850927398_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_fa62d88fcfa2482310f8efb74ac0c1f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, еврокомиссия, владимир зеленский
В мире, Еврокомиссия, Владимир Зеленский
Глава Еврокомиссии прибыла в Киев для встречи с Зеленским
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев для встречи с Зеленским
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости.
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев, сообщается на официальной странице политика в Twitter
.
"Рада вернуться в Киев. Здесь ценности, которыми мы дорожим, защищаются каждый день. Поэтому это самое подходящее место для празднования Дня Европы. Я приветствую решение... Владимира Зеленского сделать 9 мая Днем Европы и здесь, на Украине", - заявила политик на своей странице в Twitter.
В понедельник официальный представитель ЕК Эрик Мамер
сообщал о том, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник намерена посетить Украину
и что планировалась встреча с Владимиром Зеленским.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
заявила, что Владимир Зеленский, назначив 9 мая на Украине Днём Европы, предал своих предков, и назвала его предателем и "пособником фашистов 80 лет спустя".
Ранее Владимир Зеленский установил на Украине 9 мая Днем Европы: в указе, опубликованном на сайте его офиса, отмечается, что это решение принято в частности "с целью укрепления единства народов Европы", а также обеспечения мира, безопасности и стабильности на европейском континенте".
"Советский Союз также участвовал в освобождении Европы": Запад не меняется