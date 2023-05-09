В Еврейском фонде заявили, что "еврейский День Победы" отметят во всем мире
Глава фонда горских евреев: "Еврейский День Победы" отметят более чем в ста городах мира
© предоставлено фондом СТМЭГИПрезидент фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев
© предоставлено фондом СТМЭГИ
Президент фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. День Спасения и Освобождения – "еврейский День Победы" – отметят в 2023 году более 100 городов мира, рассказал РИА Новости инициатор праздника, президент Международного благотворительного фонда горских евреев "Стмэги" Герман Захарьяев.
Захарьяев выступил с идеей учредить День Спасения и Освобождения в 2013 году. По его замыслу, 26 Ияра не отменяет 9 Мая, а является его религиозным отражением. Новый праздник получил поддержку обоих главных раввинов Израиля, израильских политиков и международных еврейских организаций. В России День Спасения и Освобождения был официально включен в реестр праздников и памятных дней. Декларацию о значимости 26 Ияра приняла Конференция европейских раввинов – крупнейшая еврейская религиозная организация Европы. В Израиле был принят закон, который закрепил внесенный в религиозный календарь праздник на государственном уровне.
"День Спасения и Освобождения объединяет еврейские общины по всему миру. Из года в год к празднованию присоединяется всё больше общин. Сложно даже перечислить все страны, но скажем так: от Сиднея до Буэнос-Айреса и от китайского Гуанчжоу до Торонто. Более 100 городов мира", – сообщил он.
Традиционно в Москве в этот день представители еврейских организаций, школы и молодежные клубы возлагают венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. В синагогах в этот день проводятся общие молитвы, такая также пройдет и у Стены Плача в Иерусалиме, добавил Захарьяев. В Москве центральное мероприятие организуется в Хоральной синагоге.
"Уважаемые раввины утвердили список священных текстов, которые следует читать в этот день, и порядок их чтения. Среди молитв есть "Теилим" (у православных эта книга называется "Псалтырь"). А вот специальная молитва перед зажиганием свечей была написана специально для этого дня и читается только 26 Ияра", – рассказал Захарьяев.