https://ria.ru/20230509/evrei-1870553983.html

В Еврейском фонде заявили, что "еврейский День Победы" отметят во всем мире

В Еврейском фонде заявили, что "еврейский День Победы" отметят во всем мире - РИА Новости, 09.05.2023

В Еврейском фонде заявили, что "еврейский День Победы" отметят во всем мире

День Спасения и Освобождения – "еврейский День Победы" – отметят в 2023 году более 100 городов мира, рассказал РИА Новости инициатор праздника, президент... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T07:59

2023-05-09T07:59

2023-05-09T08:17

израиль

москва

россия

герман захарьяев

день победы — 2023

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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. День Спасения и Освобождения – "еврейский День Победы" – отметят в 2023 году более 100 городов мира, рассказал РИА Новости инициатор праздника, президент Международного благотворительного фонда горских евреев "Стмэги" Герман Захарьяев. Захарьяев выступил с идеей учредить День Спасения и Освобождения в 2013 году. По его замыслу, 26 Ияра не отменяет 9 Мая, а является его религиозным отражением. Новый праздник получил поддержку обоих главных раввинов Израиля, израильских политиков и международных еврейских организаций. В России День Спасения и Освобождения был официально включен в реестр праздников и памятных дней. Декларацию о значимости 26 Ияра приняла Конференция европейских раввинов – крупнейшая еврейская религиозная организация Европы. В Израиле был принят закон, который закрепил внесенный в религиозный календарь праздник на государственном уровне. "День Спасения и Освобождения объединяет еврейские общины по всему миру. Из года в год к празднованию присоединяется всё больше общин. Сложно даже перечислить все страны, но скажем так: от Сиднея до Буэнос-Айреса и от китайского Гуанчжоу до Торонто. Более 100 городов мира", – сообщил он. Традиционно в Москве в этот день представители еврейских организаций, школы и молодежные клубы возлагают венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. В синагогах в этот день проводятся общие молитвы, такая также пройдет и у Стены Плача в Иерусалиме, добавил Захарьяев. В Москве центральное мероприятие организуется в Хоральной синагоге. "Уважаемые раввины утвердили список священных текстов, которые следует читать в этот день, и порядок их чтения. Среди молитв есть "Теилим" (у православных эта книга называется "Псалтырь"). А вот специальная молитва перед зажиганием свечей была написана специально для этого дня и читается только 26 Ияра", – рассказал Захарьяев.

https://ria.ru/20230309/kholokost-1856736236.html

https://ria.ru/20230126/lazar-1847660575.html

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израиль, москва, россия, герман захарьяев, день победы — 2023