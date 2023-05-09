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Смог от природных пожаров накрыл столицу Урала - РИА Новости, 09.05.2023
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08:14 09.05.2023
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Смог от природных пожаров накрыл столицу Урала
Смог от природных пожаров накрыл столицу Урала - РИА Новости, 09.05.2023
Смог от природных пожаров накрыл столицу Урала
Запах гари и смог от природных пожаров в Свердловской области добрались до Екатеринбурга, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T08:14
2023-05-09T08:14
свердловская область
евгений куйвашев
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мая - РИА Новости. Запах гари и смог от природных пожаров в Свердловской области добрались до Екатеринбурга, передает корреспондент РИА Новости. По данным регионального главка МЧС, на вечер понедельника в Свердловской области ликвидированы два природных пожара, продолжали действовать 67 пожаров, из них 20 очагов были локализованы. Запах гари ощущается во всех районах города и окрестностях. В связи со смогом уральские спасатели выпустили рекомендации: необходимо держать закрытыми в ночные и утренние часы окна квартир и офисов, открытые окна или форточки завешивать мокрой марлей, употреблять больше жидкости, отказаться от длительных прогулок, при сильном недомогании обращаться к врачу. По информации уральского гидрометцентра, 9 мая в большинстве районов Свердловской области ожидается преобладание сухой погоды, температура воздуха днем плюс 10-15 градусов с западным ветром до 14 м/с. Ранее губернатор области Евгений Куйвашев назвал критической ситуацию из-за природных пожаров в регионе. Сразу в нескольких поселках и деревнях разных муниципалитетов в субботу началась эвакуация жителей. На всей территории Свердловской области действует особый противопожарный режим.
свердловская область
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свердловская область, евгений куйвашев, екатеринбург
Свердловская область, Евгений Куйвашев, Екатеринбург
Смог от природных пожаров накрыл столицу Урала

Запах гари и смог от природных пожаров в Свердловской области накрыли Екатеринбург

© РИА Новости / Владимир Подоксенов | Перейти в медиабанкСмог на улице Екатеринбурга
Смог на улице Екатеринбурга - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© РИА Новости / Владимир Подоксенов
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Смог на улице Екатеринбурга. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мая - РИА Новости. Запах гари и смог от природных пожаров в Свердловской области добрались до Екатеринбурга, передает корреспондент РИА Новости.
По данным регионального главка МЧС, на вечер понедельника в Свердловской области ликвидированы два природных пожара, продолжали действовать 67 пожаров, из них 20 очагов были локализованы.
Запах гари ощущается во всех районах города и окрестностях. В связи со смогом уральские спасатели выпустили рекомендации: необходимо держать закрытыми в ночные и утренние часы окна квартир и офисов, открытые окна или форточки завешивать мокрой марлей, употреблять больше жидкости, отказаться от длительных прогулок, при сильном недомогании обращаться к врачу.
По информации уральского гидрометцентра, 9 мая в большинстве районов Свердловской области ожидается преобладание сухой погоды, температура воздуха днем плюс 10-15 градусов с западным ветром до 14 м/с.
Ранее губернатор области Евгений Куйвашев назвал критической ситуацию из-за природных пожаров в регионе. Сразу в нескольких поселках и деревнях разных муниципалитетов в субботу началась эвакуация жителей. На всей территории Свердловской области действует особый противопожарный режим.
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