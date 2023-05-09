https://ria.ru/20230509/ekaterinburg-1870555250.html

Смог от природных пожаров накрыл столицу Урала

Смог от природных пожаров накрыл столицу Урала - РИА Новости, 09.05.2023

Смог от природных пожаров накрыл столицу Урала

Запах гари и смог от природных пожаров в Свердловской области добрались до Екатеринбурга, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T08:14

2023-05-09T08:14

2023-05-09T08:14

свердловская область

евгений куйвашев

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мая - РИА Новости. Запах гари и смог от природных пожаров в Свердловской области добрались до Екатеринбурга, передает корреспондент РИА Новости. По данным регионального главка МЧС, на вечер понедельника в Свердловской области ликвидированы два природных пожара, продолжали действовать 67 пожаров, из них 20 очагов были локализованы. Запах гари ощущается во всех районах города и окрестностях. В связи со смогом уральские спасатели выпустили рекомендации: необходимо держать закрытыми в ночные и утренние часы окна квартир и офисов, открытые окна или форточки завешивать мокрой марлей, употреблять больше жидкости, отказаться от длительных прогулок, при сильном недомогании обращаться к врачу. По информации уральского гидрометцентра, 9 мая в большинстве районов Свердловской области ожидается преобладание сухой погоды, температура воздуха днем плюс 10-15 градусов с западным ветром до 14 м/с. Ранее губернатор области Евгений Куйвашев назвал критической ситуацию из-за природных пожаров в регионе. Сразу в нескольких поселках и деревнях разных муниципалитетов в субботу началась эвакуация жителей. На всей территории Свердловской области действует особый противопожарный режим.

свердловская область

екатеринбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

свердловская область, евгений куйвашев, екатеринбург