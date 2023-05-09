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Смог от природных пожаров накрыл столицу Урала
Смог от природных пожаров накрыл столицу Урала - РИА Новости, 09.05.2023
Смог от природных пожаров накрыл столицу Урала
Запах гари и смог от природных пожаров в Свердловской области добрались до Екатеринбурга, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T08:14
2023-05-09T08:14
2023-05-09T08:14
свердловская область
евгений куйвашев
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мая - РИА Новости. Запах гари и смог от природных пожаров в Свердловской области добрались до Екатеринбурга, передает корреспондент РИА Новости. По данным регионального главка МЧС, на вечер понедельника в Свердловской области ликвидированы два природных пожара, продолжали действовать 67 пожаров, из них 20 очагов были локализованы. Запах гари ощущается во всех районах города и окрестностях. В связи со смогом уральские спасатели выпустили рекомендации: необходимо держать закрытыми в ночные и утренние часы окна квартир и офисов, открытые окна или форточки завешивать мокрой марлей, употреблять больше жидкости, отказаться от длительных прогулок, при сильном недомогании обращаться к врачу. По информации уральского гидрометцентра, 9 мая в большинстве районов Свердловской области ожидается преобладание сухой погоды, температура воздуха днем плюс 10-15 градусов с западным ветром до 14 м/с. Ранее губернатор области Евгений Куйвашев назвал критической ситуацию из-за природных пожаров в регионе. Сразу в нескольких поселках и деревнях разных муниципалитетов в субботу началась эвакуация жителей. На всей территории Свердловской области действует особый противопожарный режим.
свердловская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
свердловская область, евгений куйвашев, екатеринбург
Свердловская область, Евгений Куйвашев, Екатеринбург
Смог от природных пожаров накрыл столицу Урала
Запах гари и смог от природных пожаров в Свердловской области накрыли Екатеринбург
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мая - РИА Новости. Запах гари и смог от природных пожаров в Свердловской области добрались до Екатеринбурга, передает корреспондент РИА Новости.
По данным регионального главка МЧС
, на вечер понедельника в Свердловской области
ликвидированы два природных пожара, продолжали действовать 67 пожаров, из них 20 очагов были локализованы.
Запах гари ощущается во всех районах города и окрестностях. В связи со смогом уральские спасатели выпустили рекомендации: необходимо держать закрытыми в ночные и утренние часы окна квартир и офисов, открытые окна или форточки завешивать мокрой марлей, употреблять больше жидкости, отказаться от длительных прогулок, при сильном недомогании обращаться к врачу.
По информации уральского гидрометцентра, 9 мая в большинстве районов Свердловской области ожидается преобладание сухой погоды, температура воздуха днем плюс 10-15 градусов с западным ветром до 14 м/с.
Ранее губернатор области Евгений Куйвашев
назвал критической ситуацию из-за природных пожаров в регионе. Сразу в нескольких поселках и деревнях разных муниципалитетов в субботу началась эвакуация жителей. На всей территории Свердловской области действует особый противопожарный режим.