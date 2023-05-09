https://ria.ru/20230509/donetsk-1870574443.html
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами - РИА Новости, 09.05.2023
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами
Украинские войска в 10.00 обстреляли Донецк, выпущено 10 ракет из РСЗО, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T10:12
2023-05-09T10:12
2023-05-09T10:31
специальная военная операция на украине
донецк
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Украинские войска в 10.00 обстреляли Донецк, выпущено 10 ракет из РСЗО, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению... 10.00 - населенный пункт Ласточкино - город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
https://ria.ru/20230509/melnik-1870560331.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами
Украинские войска выпустили по Донецку десять ракет из РСЗО