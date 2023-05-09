Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами - РИА Новости, 09.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:12 09.05.2023 (обновлено: 10:31 09.05.2023)
https://ria.ru/20230509/donetsk-1870574443.html
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами - РИА Новости, 09.05.2023
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами
Украинские войска в 10.00 обстреляли Донецк, выпущено 10 ракет из РСЗО, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T10:12
2023-05-09T10:31
специальная военная операция на украине
донецк
сцкк
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774006281_0:187:3308:2048_1920x0_80_0_0_b6af499b67ef7a997874f15f3569e16a.jpg
ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Украинские войска в 10.00 обстреляли Донецк, выпущено 10 ракет из РСЗО, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению... 10.00 - населенный пункт Ласточкино - город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
https://ria.ru/20230509/melnik-1870560331.html
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774006281_577:0:3308:2048_1920x0_80_0_0_345c6a6b9d2b907de3b12b7a0bc9e6f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами

Украинские войска выпустили по Донецку десять ракет из РСЗО

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкРазбитое окно
Разбитое окно - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Разбитое окно. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Украинские войска в 10.00 обстреляли Донецк, выпущено 10 ракет из РСЗО, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению... 10.00 - населенный пункт Ласточкино - город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
"Показал истинное лицо Украины". Резкий выпад Мельника разозлил немцев
Вчера, 09:01
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкСЦККПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала