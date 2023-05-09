https://ria.ru/20230509/donetsk-1870574443.html

Украинские войска обстреляли Донецк ракетами

Украинские войска обстреляли Донецк ракетами - РИА Новости, 09.05.2023

Украинские войска обстреляли Донецк ракетами

Украинские войска в 10.00 обстреляли Донецк, выпущено 10 ракет из РСЗО, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T10:12

2023-05-09T10:12

2023-05-09T10:31

специальная военная операция на украине

донецк

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Украинские войска в 10.00 обстреляли Донецк, выпущено 10 ракет из РСЗО, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению... 10.00 - населенный пункт Ласточкино - город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.

https://ria.ru/20230509/melnik-1870560331.html

донецк

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецк, сцкк, происшествия