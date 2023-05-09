Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке семь снарядов
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкМужчина демонстрирует осколки снаряда после обстрела ВСУ
Мужчина демонстрирует осколки снаряда после обстрела ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили в общей сложности семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 12.30 – населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 14.30 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале.
Кроме того, украинские войска выпустили 11 снарядов калибром 152 миллиметра по Владимировке, Еленовке и Киевскому району Донецка.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Макеевка - город-спутник административного центра ДНР, прилегающий к ней с северо-востока. В 2014 году его население насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.