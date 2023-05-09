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Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 09.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:12 09.05.2023
https://ria.ru/20230509/donbass-1870630970.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 09.05.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска выпустили в общей сложности семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Макеевке, сообщили в... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T15:12
2023-05-09T15:12
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
макеевка
донецкая народная республика
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили в общей сложности семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 12.30 – населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 14.30 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале. Кроме того, украинские войска выпустили 11 снарядов калибром 152 миллиметра по Владимировке, Еленовке и Киевскому району Донецка. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Макеевка - город-спутник административного центра ДНР, прилегающий к ней с северо-востока. В 2014 году его население насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230509/donbass-1870612150.html
https://ria.ru/20230509/donetsk-1870595728.html
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в мире, донецк, макеевка, донецкая народная республика, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Макеевка, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке семь снарядов

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкМужчина демонстрирует осколки снаряда после обстрела ВСУ
Мужчина демонстрирует осколки снаряда после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Мужчина демонстрирует осколки снаряда после обстрела ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили в общей сложности семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 12.30 – населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 14.30 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале.
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Кроме того, украинские войска выпустили 11 снарядов калибром 152 миллиметра по Владимировке, Еленовке и Киевскому району Донецка.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Макеевка - город-спутник административного центра ДНР, прилегающий к ней с северо-востока. В 2014 году его население насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаНАТОСЦКК
 
 
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