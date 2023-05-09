https://ria.ru/20230509/donbass-1870630970.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 09.05.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска выпустили в общей сложности семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Макеевке, сообщили в... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T15:12

2023-05-09T15:12

2023-05-09T15:12

специальная военная операция на украине

в мире

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сцкк

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ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили в общей сложности семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 12.30 – населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 14.30 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале. Кроме того, украинские войска выпустили 11 снарядов калибром 152 миллиметра по Владимировке, Еленовке и Киевскому району Донецка. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Макеевка - город-спутник административного центра ДНР, прилегающий к ней с северо-востока. В 2014 году его население насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230509/donbass-1870612150.html

https://ria.ru/20230509/donetsk-1870595728.html

донецк

макеевка

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк, макеевка, донецкая народная республика, нато, сцкк