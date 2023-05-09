https://ria.ru/20230509/donbass-1870612150.html

Украинская армия обстреляла Первомайск в ЛНР

Украинская армия обстреляла Первомайск в ЛНР - РИА Новости, 09.05.2023

Украинская армия обстреляла Первомайск в ЛНР

Украинская армия обстреляла город Первомайск в Луганской Народной Республике, сообщил глава администрации города Сергей Колягин. РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T13:04

2023-05-09T13:04

2023-05-09T13:04

специальная военная операция на украине

первомайск

луганская народная республика

киев

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820372233_0:133:3140:1899_1920x0_80_0_0_05ca2b1a9f96f8110fd9ef3a5e9956f1.jpg

ПЕРВОМАЙСК, 9 мая - РИА Новости. Украинская армия обстреляла город Первомайск в Луганской Народной Республике, сообщил глава администрации города Сергей Колягин. "В город несколько прилетов. Вот это поздравляют нас с праздником (армия Киева – ред.)", - написал Колягин в своем телеграм-канале. В телефонном разговоре с РИА Новости мэр сообщил, что подробности о возможных разрушениях или жертвах уточняются.

https://ria.ru/20230509/donetsk-1870595728.html

первомайск

луганская народная республика

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

первомайск, луганская народная республика, киев, происшествия