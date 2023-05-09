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Украинская армия обстреляла Первомайск в ЛНР - РИА Новости, 09.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:04 09.05.2023
https://ria.ru/20230509/donbass-1870612150.html
Украинская армия обстреляла Первомайск в ЛНР
Украинская армия обстреляла Первомайск в ЛНР - РИА Новости, 09.05.2023
Украинская армия обстреляла Первомайск в ЛНР
Украинская армия обстреляла город Первомайск в Луганской Народной Республике, сообщил глава администрации города Сергей Колягин. РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T13:04
2023-05-09T13:04
специальная военная операция на украине
первомайск
луганская народная республика
киев
происшествия
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ПЕРВОМАЙСК, 9 мая - РИА Новости. Украинская армия обстреляла город Первомайск в Луганской Народной Республике, сообщил глава администрации города Сергей Колягин. "В город несколько прилетов. Вот это поздравляют нас с праздником (армия Киева – ред.)", - написал Колягин в своем телеграм-канале. В телефонном разговоре с РИА Новости мэр сообщил, что подробности о возможных разрушениях или жертвах уточняются.
https://ria.ru/20230509/donetsk-1870595728.html
первомайск
луганская народная республика
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первомайск, луганская народная республика, киев, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Первомайск, Луганская Народная Республика, Киев, Происшествия
Украинская армия обстреляла Первомайск в ЛНР

В ЛНР заявили, что украинские войска обстреляли город Первомайск

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкБоец демонстрирует осколки боеприпаса, выпущенного артиллерией ВСУ
Боец демонстрирует осколки боеприпаса, выпущенного артиллерией ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Боец демонстрирует осколки боеприпаса, выпущенного артиллерией ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕРВОМАЙСК, 9 мая - РИА Новости. Украинская армия обстреляла город Первомайск в Луганской Народной Республике, сообщил глава администрации города Сергей Колягин.
"В город несколько прилетов. Вот это поздравляют нас с праздником (армия Киева – ред.)", - написал Колягин в своем телеграм-канале.
В телефонном разговоре с РИА Новости мэр сообщил, что подробности о возможных разрушениях или жертвах уточняются.
Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
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Специальная военная операция на УкраинеПервомайскЛуганская Народная РеспубликаКиевПроисшествия
 
 
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