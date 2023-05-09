https://ria.ru/20230509/donbass-1870560780.html

При обстреле села Озерняновка со стороны ВСУ повреждена школа

При обстреле села Озерняновка со стороны ВСУ повреждена школа - РИА Новости, 09.05.2023

При обстреле села Озерняновка со стороны ВСУ повреждена школа

Школа повреждена в результате обстрела украинскими войсками в селе Озеряновка Центрально-Городского района Горловки, сообщает мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T09:05

2023-05-09T09:05

2023-05-09T09:05

специальная военная операция на украине

происшествия

горловка

украина

донецк

иван приходько

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ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Школа повреждена в результате обстрела украинскими войсками в селе Озеряновка Центрально-Городского района Горловки, сообщает мэр города Иван Приходько. "Обстрелом ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) повреждена школа № 58 в селе Озеряновка (Центрально-Городской район Горловки) по адресу: улица Глебова, 1", - написал Приходько в своем телеграм-канале. Также он сообщил, что в результате обстрелов украинских войск Озеряновка была частично обесточена. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20230509/obstrely-1870543207.html

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горловка

украина

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, горловка, украина, донецк, иван приходько