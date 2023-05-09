https://ria.ru/20230509/derevo-1870639161.html
Названа возможная причина падения дерева в Саратове со смертельным исходом
Названа возможная причина падения дерева в Саратове со смертельным исходом - РИА Новости, 09.05.2023
Названа возможная причина падения дерева в Саратове со смертельным исходом
Ветка дерева, под которой погибли женщина с ребенком в городском парке культуры и отдыха в центре Саратова, предварительно, упала из-за ветра, сообщила... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T16:22
2023-05-09T16:22
2023-05-09T16:34
происшествия
саратов
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САРАТОВ, 9 мая - РИА Новости. Ветка дерева, под которой погибли женщина с ребенком в городском парке культуры и отдыха в центре Саратова, предварительно, упала из-за ветра, сообщила пресс-служба мэрии. Ранее в пресс-службе губернатора сообщили, что в городском парке Саратова во вторник на отдыхающих упало дерево. По данным областного минздрава, погибли 9-летний ребенок и 80-летняя женщина, а 42-летняя женщина с девочками 6 и 10 лет доставлены в больницы в состоянии средней степени тяжести. СК и прокуратура начали проверки. В мэрии отметили РИА Новости, что парк находится в аренде. "Предварительно, в связи с неблагоприятными погодными условиями произошло падение ветки дерева. Погибли женщина и ребенок. Еще трое горожан госпитализированы... Городской парк культуры и отдыха имени Горького находится в долгосрочной аренде у ООО "Квартал". Организация-арендатор обязана обеспечивать содержание зеленых насаждений, включающее обследование, санитарную обрезку и так далее", - сообщается в телеграм-канале пресс-службы. В пресс-службе уточнили РИА Новости, что, предварительно, ветка дерева упала из-за порывов ветра. Прокуратура региона в своем телеграм-канале уточнила, что, по предварительным данным, часть дерева упала возле детской площадки. "️Прокуратура контролирует ход процессуальной проверки в порядке статей 144, 145 УПК РФ, а также проводит проверку исполнения уполномоченными органами и организациями требований законодательства на территории городского парка", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230508/ploschadka-1870524306.html
саратов
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратов
Названа возможная причина падения дерева в Саратове со смертельным исходом
Дерево в Саратове, при падении которого погибли два человека, могло упасть из-за ветра
САРАТОВ, 9 мая - РИА Новости.
Ветка дерева, под которой погибли женщина с ребенком в городском парке культуры и отдыха в центре Саратова, предварительно, упала из-за ветра, сообщила
пресс-служба мэрии.
Ранее в пресс-службе губернатора сообщили, что в городском парке Саратова во вторник на отдыхающих упало дерево. По данным областного минздрава, погибли 9-летний ребенок и 80-летняя женщина, а 42-летняя женщина с девочками 6 и 10 лет доставлены в больницы в состоянии средней степени тяжести. СК и прокуратура начали проверки. В мэрии отметили РИА Новости, что парк находится в аренде.
"Предварительно, в связи с неблагоприятными погодными условиями произошло падение ветки дерева. Погибли женщина и ребенок. Еще трое горожан госпитализированы... Городской парк культуры и отдыха имени Горького находится в долгосрочной аренде у ООО "Квартал". Организация-арендатор обязана обеспечивать содержание зеленых насаждений, включающее обследование, санитарную обрезку и так далее", - сообщается в телеграм-канале пресс-службы.
В пресс-службе уточнили РИА Новости, что, предварительно, ветка дерева упала из-за порывов ветра.
Прокуратура региона в своем телеграм-канале уточнила, что, по предварительным данным, часть дерева упала возле детской площадки. "️Прокуратура контролирует ход процессуальной проверки в порядке статей 144, 145 УПК РФ
, а также проводит проверку исполнения уполномоченными органами и организациями требований законодательства на территории городского парка", - говорится в сообщении.
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