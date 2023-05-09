https://ria.ru/20230509/derevo-1870639161.html

Названа возможная причина падения дерева в Саратове со смертельным исходом

Названа возможная причина падения дерева в Саратове со смертельным исходом - РИА Новости, 09.05.2023

Названа возможная причина падения дерева в Саратове со смертельным исходом

Ветка дерева, под которой погибли женщина с ребенком в городском парке культуры и отдыха в центре Саратова, предварительно, упала из-за ветра, сообщила... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T16:22

2023-05-09T16:22

2023-05-09T16:34

происшествия

саратов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_0:365:2992:2048_1920x0_80_0_0_6990f48ce02510be281d6ce032cb238c.jpg

САРАТОВ, 9 мая - РИА Новости. Ветка дерева, под которой погибли женщина с ребенком в городском парке культуры и отдыха в центре Саратова, предварительно, упала из-за ветра, сообщила пресс-служба мэрии. Ранее в пресс-службе губернатора сообщили, что в городском парке Саратова во вторник на отдыхающих упало дерево. По данным областного минздрава, погибли 9-летний ребенок и 80-летняя женщина, а 42-летняя женщина с девочками 6 и 10 лет доставлены в больницы в состоянии средней степени тяжести. СК и прокуратура начали проверки. В мэрии отметили РИА Новости, что парк находится в аренде. "Предварительно, в связи с неблагоприятными погодными условиями произошло падение ветки дерева. Погибли женщина и ребенок. Еще трое горожан госпитализированы... Городской парк культуры и отдыха имени Горького находится в долгосрочной аренде у ООО "Квартал". Организация-арендатор обязана обеспечивать содержание зеленых насаждений, включающее обследование, санитарную обрезку и так далее", - сообщается в телеграм-канале пресс-службы. В пресс-службе уточнили РИА Новости, что, предварительно, ветка дерева упала из-за порывов ветра. Прокуратура региона в своем телеграм-канале уточнила, что, по предварительным данным, часть дерева упала возле детской площадки. "️Прокуратура контролирует ход процессуальной проверки в порядке статей 144, 145 УПК РФ, а также проводит проверку исполнения уполномоченными органами и организациями требований законодательства на территории городского парка", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230508/ploschadka-1870524306.html

саратов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, саратов