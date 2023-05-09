https://ria.ru/20230509/delo-1870653189.html

В Саратове завели уголовное дело после гибели людей из-за упавшего дерева

В Саратове завели уголовное дело после гибели людей из-за упавшего дерева - РИА Новости, 09.05.2023

В Саратове завели уголовное дело после гибели людей из-за упавшего дерева

Следователи возбудили уголовное дело об оказании некачественных услуг после гибели женщины с ребенком из-за падения дерева в городском парке культуры и отдыха в РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T18:23

2023-05-09T18:23

2023-05-09T18:23

происшествия

саратов

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 9 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об оказании некачественных услуг после гибели женщины с ребенком из-за падения дерева в городском парке культуры и отдыха в центре Саратова, сообщило областное управление СК РФ. Ранее в пресс-службе губернатора сообщили, что в городском парке Саратова во вторник на отдыхающих упало дерево. По данным областного минздрава, погибли девятилетний ребенок и 80-летняя женщина, а 42-летняя женщина с девочками пяти и восьми лет доставлены в больницы в состоянии средней степени тяжести, позднее дети от госпитализации отказались. В мэрии заявили РИА Новости, что парк находится в аренде. По предварительным данным пресс-службы мэрии, ветка дерева упала из-за ветра. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц". По данным следствия, 9 мая 2023 года в дневное время в городском парке культуры и отдыха имени Максима Горького города Саратова на граждан упало дерево. В результате падения пострадали пятеро граждан, двое из которых погибли на месте, среди погибших девятилетняя девочка", - говорится в сообщении. Санкции этой статьи УК РФ предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20230418/elektrosamokat-1866074968.html

саратов

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, саратов, россия, следственный комитет россии (ск рф)